Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Ринок енергоносіїв

в контексті Ринок енергоносіїв в контексті + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 67686970 Додано: Суб 12 гру, 2020 12:17 Амвросий написав: lapay написав: Угу - божевільні тарифи, коли АЕС і ГЕС продають електрику по одній копійці, для населення.

Угу - божевільні тарифи, коли АЕС і ГЕС продають електрику по одній копійці, для населення.



Себестоимость электрики 50-60 коп за кВт*час. Это включает все расходы, амортизации, зарплаты, топливо, доставка и все остальное. Все что свыше - это ктото хитрый кладет себе в карман на ровном месте.



Разница между АЭС и внешними кредиторами в том, что АЭС продает электричество по себестоимости и еще и зарабатывает на этом,

Себестоимость электрики 50-60 коп за кВт*час. Это включает все расходы, амортизации, зарплаты, топливо, доставка и все остальное. Все что свыше - это ктото хитрый кладет себе в карман на ровном месте.Разница между АЭС и внешними кредиторами в том, что АЭС продает электричество по себестоимости и еще и зарабатывает на этом,



Ви не в темі. АЕС нагнули продавати по 10 копійок. І на АЕС зараз повна дупа з грошима. Ви не в темі. АЕС нагнули продавати по 10 копійок. І на АЕС зараз повна дупа з грошима. sergey_sryvkin

Повідомлень: 750 З нами з: 19.02.14 Подякував: 300 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 12:22 budivelnik написав: Це є соціальна справедливість.

Це є соціальна справедливість.



Это не социальная справедливость а развод на бабло. Когда нищие отдают все заработанное олигархам-монополистам имеющим преференции за счет коррупции и возможности протягивать выгодные для себя законы.



Если бы не было субсидий и законодательных принуждений к абонплатам, вы могли бы деньги которые государство забирает из ваших доходов потратить на себя лично. Сходить в кафе, выпить вкусный кофе, вкусно покушать в ресторанах, съездить отдохнуть на дорогие курорты, накопить себе на новую квартиру или дом, купить себе развлечения и игрушки. Например вы могли бы покупать себе на эти деньги новые айфоны, гироскутеры, игровые приставки, огромные телевизоры и т.д. и т.п.



И всё это вы могли бы покупать на честно заработанные вами деньги. Не нуждаясь в субсидиях и не унижаясь, доказывая вашу нищету чтобы выпросить субсидию на оплату олигархам из тех денег, которые у вас отобрали в виде налогов.



Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены.



А вы вынуждены жить в нищите и доказывать что вы нищий, бегать и собирать справки, доказывающие что вы получаете нищенскую зарплату или пособие, чтобы отобранные у вас в виде налогов деньги заплатили олигархам, а не обобрали вас еще больше. Вот и всё. Это не социальная справедливость а развод на бабло. Когда нищие отдают все заработанное олигархам-монополистам имеющим преференции за счет коррупции и возможности протягивать выгодные для себя законы.Если бы не было субсидий и законодательных принуждений к абонплатам, вы могли бы деньги которые государство забирает из ваших доходов потратить на себя лично. Сходить в кафе, выпить вкусный кофе, вкусно покушать в ресторанах, съездить отдохнуть на дорогие курорты, накопить себе на новую квартиру или дом, купить себе развлечения и игрушки. Например вы могли бы покупать себе на эти деньги новые айфоны, гироскутеры, игровые приставки, огромные телевизоры и т.д. и т.п.И всё это вы могли бы покупать на честно заработанные вами деньги. Не нуждаясь в субсидиях и не унижаясь, доказывая вашу нищету чтобы выпросить субсидию на оплату олигархам из тех денег, которые у вас отобрали в виде налогов.Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены.А вы вынуждены жить в нищите и доказывать что вы нищий, бегать и собирать справки, доказывающие что вы получаете нищенскую зарплату или пособие, чтобы отобранные у вас в виде налогов деньги заплатили олигархам, а не обобрали вас еще больше. Вот и всё. Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз. Амвросий

Повідомлень: 2858 З нами з: 26.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 12:35 Амвросий написав: Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены. Но вместо этого заработанные вами деньги отбирают в виде налогов и пускают на субсидии олигархам-монополистам. Все эти деньги оказываются у коррумпированых чиновников и олигархов-монополистов диктующих вам цены. Я ж писав - є математика,яка чудово замінить емоції(страшилки при чому ще й бездоказові)

1 Гроші з бюджету отримують бюджетники

2 Бюджетники це

- пенсіонери приблизно 12 млн осіб - 300 млрд грн

- освіта приблизно 600 000 осіб - 40 млрд грн

- медицина приблизно 400 000 осіб - 30 млрд грн

- армія приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн

- МВС приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн

- МЧС приблизно 100 000 осіб - 20 млрд грн

- чиновники приблизно 400 000 осіб - 40 млрд грн

Таким чином тільки на зарплати вищеперечислених осіб йде - 530 млрд грн (з бюджету в 1100 млрд), ще 300 млрд це відсотки і погашення боргів попередніх періодів

Не всі вищеперечислені хапуги і олігархи... Я ж писав - є математика,яка чудово замінить емоції(страшилки при чому ще й бездоказові)1 Гроші з бюджету отримують бюджетники2 Бюджетники це- пенсіонери приблизно 12 млн осіб - 300 млрд грн- освіта приблизно 600 000 осіб - 40 млрд грн- медицина приблизно 400 000 осіб - 30 млрд грн- армія приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн- МВС приблизно 300 000 осіб - 50 млрд грн- МЧС приблизно 100 000 осіб - 20 млрд грн- чиновники приблизно 400 000 осіб - 40 млрд грнТаким чином тільки на зарплати вищеперечислених осіб йде - 530 млрд грн (з бюджету в 1100 млрд), ще 300 млрд це відсотки і погашення боргів попередніх періодівНе всі вищеперечислені хапуги і олігархи... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23644 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 12:53 budivelnik написав: 1 Гроші з бюджету отримують бюджетники

2 Бюджетники це

- пенсіонери приблизно 12 млн осіб - 300 млрд грн

- освіта приблизно 600 000 осіб - 70 млрд грн

- медицина приблизно 400 000 осіб - 60 млрд грн

- армія приблизно 300 000 осіб - 70 млрд грн

- МВС приблизно 300 000 осіб - 60 млрд грн

- МЧС приблизно 100 000 осіб - 20 млрд грн

- чиновники приблизно 400 000 осіб - 60 млрд грн

Таким чином тільки на зарплати вищеперечислених осіб йде - 700 млрд грн (з бюджету в 1100 млрд) 1 Гроші з бюджету отримують бюджетники2 Бюджетники це- пенсіонери приблизно 12 млн осіб - 300 млрд грн- освіта приблизно 600 000 осіб - 70 млрд грн- медицина приблизно 400 000 осіб - 60 млрд грн- армія приблизно 300 000 осіб - 70 млрд грн- МВС приблизно 300 000 осіб - 60 млрд грн- МЧС приблизно 100 000 осіб - 20 млрд грн- чиновники приблизно 400 000 осіб - 60 млрд грнТаким чином тільки на зарплати вищеперечислених осіб йде - 700 млрд грн (з бюджету в 1100 млрд)



Пенсионеры - это не бюджетники. Пенсионеры - это вкладчики, которые всю жизнь вкладывали свои деньги в государство, чтобы на пенсии жить на проценты от вложений.



Вы же не называете депозитчиков банковскими клерками и не оспариваете что банки должны им платить проценты по депозитам и возвращать тело депозитов? Так почему вы пенсионеров бюджетниками называете?



Остальные перечисленные вами - 400+100+300+300+400+600 = 2.1 млн из 32 млн = 6.5%.



Я уверен вы не всех бюджетников перечислили и забыли еще упомянуть работников госкомпаний типа Укрпочты, Укрзализниці и т.п., которые тоже финансируются за счет госбюджета. Но 6.5% - это всеравно слишком дохрена. Черезчур. Нужно срочно сокращать.



Для сравнения в США из 236 млн на госбюджете работают 2,8 млн - это 1%. И это при том, что в США государственный аппарат довольно сильно раздут, т.к. это ведущая экономика и может себе такое позволить.



Чтобы было как в США, число бюджетников в Украине нужно сократить до 320 тыс. И в эти 320 тыс. должны входить работники Укрпошт, Укрзалізниць и других госпредприятий.



budivelnik написав: Не всі вищеперечислені хапуги і олігархи... Не всі вищеперечислені хапуги і олігархи...



Бюджетники не все хапуги и олигархи - это верно, но большинство из них паразиты не несущие никакой пользы стране, но при этом проедающие налоги. Таких нужно увольнять не задумываясь а их ненужные должности сокращать.



И начинать нужно в первую очередь не с учителей и врачей, а вот c этого контингента:

чиновники приблизно 400 000 осіб Пенсионеры - это не бюджетники. Пенсионеры - это вкладчики, которые всю жизнь вкладывали свои деньги в государство, чтобы на пенсии жить на проценты от вложений.Вы же не называете депозитчиков банковскими клерками и не оспариваете что банки должны им платить проценты по депозитам и возвращать тело депозитов? Так почему вы пенсионеров бюджетниками называете?Остальные перечисленные вами - 400+100+300+300+400+600 = 2.1 млн из 32 млн = 6.5%.Я уверен вы не всех бюджетников перечислили и забыли еще упомянуть работников госкомпаний типа Укрпочты, Укрзализниці и т.п., которые тоже финансируются за счет госбюджета. Но 6.5% - это всеравно слишком дохрена. Черезчур. Нужно срочно сокращать.Для сравнения в США из 236 млн на госбюджете работают 2,8 млн - это 1%. И это при том, что в США государственный аппарат довольно сильно раздут, т.к. это ведущая экономика и может себе такое позволить.Чтобы было как в США, число бюджетников в Украине нужно сократить до 320 тыс. И в эти 320 тыс. должны входить работники Укрпошт, Укрзалізниць и других госпредприятий.Бюджетники не все хапуги и олигархи - это верно, но большинство из них паразиты не несущие никакой пользы стране, но при этом проедающие налоги. Таких нужно увольнять не задумываясь а их ненужные должности сокращать.И начинать нужно в первую очередь не с учителей и врачей, а вот c этого контингента: Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 14:27, всього редагувалось 2 разів. Амвросий

Повідомлень: 2858 З нами з: 26.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 13:12 sergey_sryvkin написав: Ви не в темі. АЕС нагнули продавати по 10 копійок. І на АЕС зараз повна дупа з грошима. Ви не в темі. АЕС нагнули продавати по 10 копійок. І на АЕС зараз повна дупа з грошима.

не слышал про такие нововведения.



платить олигархам по зеленому тарифу из госбюджета по 5 грн за кВт*час и при этом показать дулю АЭС с их ценой в 50 коп и нагнуть их продавать по 10 коп.



Как тут выше писали - "социальная справедливость" или как некоторые политики говорят "рыночные цены"... не слышал про такие нововведения.платить олигархам по зеленому тарифу из госбюджета по 5 грн за кВт*час и при этом показать дулю АЭС с их ценой в 50 коп и нагнуть их продавать по 10 коп.Как тут выше писали - "социальная справедливость" или как некоторые политики говорят "рыночные цены"... Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 14:22, всього редагувалось 4 разів. Амвросий

Повідомлень: 2858 З нами з: 26.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 13:18 budivelnik написав: 1 Якщо мене нервує .що хтось мені завищує тарифи я..... йду й купую енергоощадне обладнання(лампочки , прилад триА і так далі)

Тому при стандартному споживанні в 200-300Квт*годин , і тарифі в 1,6-1,8 грн квт*година +22 копійки легко нівелюється зменшенням споживання на 20%(40Квт*години в місяць) 1 Якщо мене нервує .що хтось мені завищує тарифи я..... йду й купую енергоощадне обладнання(лампочки , прилад триА і так далі)Тому при стандартному споживанні в 200-300Квт*годин , і тарифі в 1,6-1,8 грн квт*година +22 копійки легко нівелюється зменшенням споживання на 20%(40Квт*години в місяць)



тоесть вы считаете что к примеру те-же врачи или инженеры должны экономить на электричестве и делать операции при свечках, а инженеры проектировать на ватманах из тубуса?



Я правильно вас понимаю, что цель правительства - сокращение экономики и потребления энергоресурсов, чтобы их можно было продать за границу тем, кому они нужнее для развития и стимулирования заграничных экономик и развития заграничных технологий?



Правительство считает что в Украине новые технологии и развитие экономики ни к чему и поэтому стимулирует жесткую экономию энергоресурсов? Которых к слову сказать производится более чем достаточно для нормального развития экономики и технологий.



budivelnik написав: 2 Якщо мені починає здаватись ,що зелений тариф для Ахметова це супер-пупер я.... просто пробую повторити його дії хоч і спрощено

а - купую фотопанель в 6 м2 і потужністю у 1 Квт за приблизно 500 доларів

б - купую літій-іонні акамулятори ємністю в 5 квт*годин за приблизно 1000 доларів

І на виході отримую систему з допомогою якої взагалі не беру електроенергії з мережі.. 2 Якщо мені починає здаватись ,що зелений тариф для Ахметова це супер-пупер я.... просто пробую повторити його дії хоч і спрощеноа - купую фотопанель в 6 м2 і потужністю у 1 Квт за приблизно 500 доларівб - купую літій-іонні акамулятори ємністю в 5 квт*годин за приблизно 1000 доларівІ на виході отримую систему з допомогою якої взагалі не беру електроенергії з мережі..



повторить вы конечно можете, но как говорится Quod licet Iovi, non licet bovi.



а - купить фотопанели и літій-іонні акамулятори в кредит выданный ЕБРР под гарантии украинского государства вы не сможете. Во первых вам его не дадут. Во вторых за вас государство не даст поручительство о выплате тела кредита с процентами (за счет налогоплательщиков), в случае если ваш бизнес прогорит.



б - под вашу покупку фотопанелей и літій-іонніх акамуляторов вводить временные льготы на ввоз из Китая никто не будет, как это было сделано ранее для олигархов и отменено после того, как олигархи оборудование закупили и ввезли по льготам.



в - государство вам не подпишет договор о гарантированной закупке электричества за счет денег налогоплательщиков по 10 кратной цене с привязкой к курсу евро до 2030 года.



г - солнечная энергетика - это убыточный способ добычи электричества. Такой способ оправдан для космических аппаратов, межпланетных зондов или для каких-то автономных станций в антарктиде или в глуши за сотни километров от цивилизации.



Гораздо выгоднее и эффективнее не морочить себе голову и пользоваться классической энергетикой, которая значительно дешевле и экологичнее, т.к. не приводит к сильному загрязнению экологии при производстве солнечных панелей.



Вообще ваш подход с копированием действий не понимая сути изначально ущербен. Ваши мысли напоминают последователей Карго-культа: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B3%D0%BE



Без коррупции и возможностей распила госбюджета, на фотопанелях и ветряках вы просто прогорите. тоесть вы считаете что к примеру те-же врачи или инженеры должны экономить на электричестве и делать операции при свечках, а инженеры проектировать на ватманах из тубуса?Я правильно вас понимаю, что цель правительства - сокращение экономики и потребления энергоресурсов, чтобы их можно было продать за границу тем, кому они нужнее для развития и стимулирования заграничных экономик и развития заграничных технологий?Правительство считает что в Украине новые технологии и развитие экономики ни к чему и поэтому стимулирует жесткую экономию энергоресурсов? Которых к слову сказать производится более чем достаточно для нормального развития экономики и технологий.повторить вы конечно можете, но как говорится Quod licet Iovi, non licet bovi.а - купить фотопанели и літій-іонні акамулятори в кредит выданный ЕБРР под гарантии украинского государства вы не сможете. Во первых вам его не дадут. Во вторых за вас государство не даст поручительство о выплате тела кредита с процентами (за счет налогоплательщиков), в случае если ваш бизнес прогорит.б - под вашу покупку фотопанелей и літій-іонніх акамуляторов вводить временные льготы на ввоз из Китая никто не будет, как это было сделано ранее для олигархов и отменено после того, как олигархи оборудование закупили и ввезли по льготам.в - государство вам не подпишет договор о гарантированной закупке электричества за счет денег налогоплательщиков по 10 кратной цене с привязкой к курсу евро до 2030 года.г - солнечная энергетика - это убыточный способ добычи электричества. Такой способ оправдан для космических аппаратов, межпланетных зондов или для каких-то автономных станций в антарктиде или в глуши за сотни километров от цивилизации.Гораздо выгоднее и эффективнее не морочить себе голову и пользоваться классической энергетикой, которая значительно дешевле и экологичнее, т.к. не приводит к сильному загрязнению экологии при производстве солнечных панелей.Вообще ваш подход с копированием действий не понимая сути изначально ущербен. Ваши мысли напоминают последователей Карго-культа:Без коррупции и возможностей распила госбюджета, на фотопанелях и ветряках вы просто прогорите. Амвросий

Повідомлень: 2858 З нами з: 26.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 18:09 Амвросий

По чиновникам яких приблизно 2 млн

1 Є 400 000 лікарів і 600 000 вчителів - цих будете скорочувати? Чи всетаки признаєте що 95% з них потрібні?

2 Є 300 000 військових і 300 000 МВС + 100 000 МЧС- цих також під корінь? Чи все таки признаєте що 90% з них потрібні

3 Є 400 000 чиновників всіх рівнів - з цих скільки скоротите?



Тепер по Ахметову і Зеленій енергетиці

1 Розмір екологічного забруднення приблизно пропорційно рівний вартості створення

Сонячна генерація - приблизно 700 доларів 1 Квт потужності+практично нульова вартість палива

Теплова генерація - приблизно 1000 доларів 1 Квт потужності + 10% річна вартість палива

Атомна генерація - приблизно 1500 доларів 1Квт потужності+5% річна вартість палива

2 Я коли щось роблю - не збираюсь нікого дурити

Тому коли роблю для себе - то не чекаю вливань від ЄБРР...

А ви як долярчики

Хочете влізти в піраміду, щоб заробити на тих хто влізе пізніше вас і при цьому не вважаєте себе злодіями. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23644 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 19:10 budivelnik написав: 3 Є 400 000 чиновників всіх рівнів - з цих скільки скоротите? 3 Є 400 000 чиновників всіх рівнів - з цих скільки скоротите?



чиновников и МВД можно 10-20 тыс оставить. Тех, у кого зарплаты ниже всего

и которые какую-то пользу приносят. У кого выше всего зарплата - сразу на увольнение. Много имущества и непонятные доходы - тоже сразу на увольнение. Вообще всех чиновников у кого зарплата более 10 тысяч можно сразу увольнять.



В идеале было бы только аутистов на минималку в качестве чиновников нанимать.



Учителей всех уволить. Пускай организовывают частные школы, для начала можно государственные школы бесплатно сдавать в аренду. Если умеет учить, жеающие учиться найдутся. Если не умеет, то и не нужны такие учителя.



Налоги отменить, вместо налогов каждый должен сам выбирать кому платить за обучение.



По армии - вся страна это и есть армия. Как пример Израиль.



С врачами сложный вопрос, но тоже нужно постепенно сокращать и переводить на частную медицину. На госбюджете можно оставить только реальных профессионалов высшей квалификации, которые будут выдавать лицензии частным врачам, оценивать их работу, проводить периодические проверки.



400 тысяч на госбюджете точно не нужно.





И самое главное - выплату международных долгов повестить на всех кто работал чиновниками и руководителями госпредприятий, политиков и пропагандистов, их детей, правнуков и т.д. Все остальные не обязаны выплачивать долг, который не брали. чиновников и МВД можно 10-20 тыс оставить. Тех, у кого зарплаты ниже всегои которые какую-то пользу приносят. У кого выше всего зарплата - сразу на увольнение. Много имущества и непонятные доходы - тоже сразу на увольнение. Вообще всех чиновников у кого зарплата более 10 тысяч можно сразу увольнять.В идеале было бы только аутистов на минималку в качестве чиновников нанимать.Учителей всех уволить. Пускай организовывают частные школы, для начала можно государственные школы бесплатно сдавать в аренду. Если умеет учить, жеающие учиться найдутся. Если не умеет, то и не нужны такие учителя.Налоги отменить, вместо налогов каждый должен сам выбирать кому платить за обучение.По армии - вся страна это и есть армия. Как пример Израиль.С врачами сложный вопрос, но тоже нужно постепенно сокращать и переводить на частную медицину. На госбюджете можно оставить только реальных профессионалов высшей квалификации, которые будут выдавать лицензии частным врачам, оценивать их работу, проводить периодические проверки.400 тысяч на госбюджете точно не нужно.И самое главное - выплату международных долгов повестить на всех кто работал чиновниками и руководителями госпредприятий, политиков и пропагандистов, их детей, правнуков и т.д. Все остальные не обязаны выплачивать долг, который не брали. Амвросий

Повідомлень: 2858 З нами з: 26.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 22:18 Амвросий написав:

Себестоимость электрики 50-60 коп за кВт*час. Это включает все расходы, амортизации, зарплаты, топливо, доставка и все остальное. Все что свыше - это ктото хитрый кладет себе в карман на ровном месте.



Себестоимость электрики 50-60 коп за кВт*час. Это включает все расходы, амортизации, зарплаты, топливо, доставка и все остальное. Все что свыше - это ктото хитрый кладет себе в карман на ровном месте.



а дайте калькуляцию или пруф. очень интересно посмотреть на цифры. особенно учитывая, что с/ст атомной, тепловой и зеленой энергетики - разная а дайте калькуляцию или пруф. очень интересно посмотреть на цифры. особенно учитывая, что с/ст атомной, тепловой и зеленой энергетики - разная Shaman Повідомлень: 593 З нами з: 29.09.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 гру, 2020 11:09 Подробно разобрали внезапную выплату Юрию Витренко его замороженной в Нафтогазе премии в несколько миллионов долларов перед его возможным назначением на пост первого вице-премьера в правительство.



Это можно рассматривать как своего рода плату со стороны власти за его лояльность на новом посту в Кабмине.



Правда, формально причиной наверняка будет названо желание избежать конфликта интересов (так как действующий чиновник не может судиться с государством).



Но в реальности этого конфликта можно было бы избежать и путем отказа Витренко от иска. Что было бы с его стороны патриотическим актом - государство и НАК "Нефтегаз" сейчас находится отнюдь не в блестящем финансовом положении. Но, видимо, бывший топ-менеджер НАКа такой вариант счет неприемлемым и затребовал полный расчет.

Публикация источника преследуется цензурой и баном



Премия для Витренко и схема с ОВГЗ

На днях появилась информация, что "Нафтогаз" готовится выплатить своему бывшему топ-менеджеру Юрию Витренко огромную премию в несколько миллионов долларов.



Для этого специально собирался набсовет НАКа, а, чтобы его решение было легитимным, Кабмин продлил полномочия двум членам набсовета "Нафтогаза" - Лескуа Бруно Жану Гастон и Споттисвуд Клер Мери Джоан - еще на полгода.



О том, что такое заседание набсовета состоялось 14 декабря и на нем принято решение выплатить Витренко премию в 4 млн долларов, написали "Украинские новости", со ссылкой на свой источник, знакомый с итогами заседания.



Телеграм-канал ["ворожий сайт"?], ссылаясь на замглавы фракции "Слуги народа" Евгению Кравчук, сообщил, что Юрий Витренко получит 4 млн долларов премии за сопровождение дела и его выигрыш в Стокгольмском арбитраже. Но из-за финансовых сложностей в стране вся сумма будет выплачена частями в течение четырёх лет.



Напомним: финансовые сложности сейчас и в самом НАКе - по итогам 9 месяцев он получил убытки почти в 19 млрд гривен.



О положительном решении набсовета в пользу Витренко рассказывают также источники ["ворожий сайт"], близкие к "Нафтогазу".



При этом они говорят, что выплата будет не "живыми" деньгами, а через схему с ОВГЗ - Витренко получит от НАКа ОВГЗ, но не напрямую - облигации будут переданы брокеру. Хотя фактически Витренко сможет распоряжаться бумагами и получать с них проценты, либо продать на свободном рынке.



"Схема такая: "Нафтогаз" покупает ОВГЗ под Витренко, но формально они остаются на брокере", — рассказал наш источник.



Как уже писала ["ворожий сайт"], доходность ОВГЗ снова повысилась - Минфин размещает их под 11-11,5% годовых. То есть бумаги становятся выгодным вложением средств. С ОВГЗ на гривневый эквивалент 4 млн долларов можно получить более 400 тысяч долларов дивидендов в год.



При этом эксперты говорят, что описанная схема весьма запутанная.



"Напрямую выплатить премию Витренко ОВГЗ "Нафтогаз" не может - только "живыми" деньгами в кассе или по перечислению на счет", — говорит Ростислав Кравец,



"Нафтогаз" может оформить ОВГЗ на себя, но не может выплатить ими премию напрямую. Вряд ли такая возможность прописана во внутренних документах по порядку выплат в госкомпании. К тому же сразу возникает вопрос - как с ОВГЗ удержать НДФЛ и на счет каких сумм?" — прокомментировал нам юрист в сфере финансов Александр Ярецкий.



"Нафтогаз" может покупать ОВГЗ, размещая таким образом средства госкомпании. Но это считается активом и вряд ли может передаваться частным лицам", - добавил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.



То есть в схеме с ОВГЗ фамилия Витренко наверняка нигде фигурировать не будет. Все - на уровне устных договоренностей, — говорят эксперты.



В самом "Нафтогазе" на наш запрос - правда ли, что Витренко решили выплатить премию, какую сумму и на каких условиях, - пока не ответили. Публикация источника преследуется цензурой и баном Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13547 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7435 раз. Подякували: 3564 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 67686970 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 9 , 10 , 11

somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08 101 19503

ruvex Пон 30 лис, 2020 19:20 Ринок праці

tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11 0 902

tobias Вів 05 лис, 2019 09:11 Ринок мобільного зв'язку в Україні

maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 5356

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32