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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:50
Вкладчик1234
Какое "свежее" решение в свете дефицита бюджетов 2020 и 2021 на суммы почти 300 млрд грн каждый. Рука-лицо...
С другой стороны, не вижу оснований, чтобы для Коболева и Витренко применялись разные подходы. Коболеву, вроде как, выплата была? Если так, то не платить Витренко нельзя. Хотя по-хорошему, не платить никому из них было правильным решением. За защиту интересов бизнеса его менеджмент получает высокие зарплаты. Бонусы назначаются за превышение плановых операционных показателей, или выдающиеся заслуги, связанные со стратегическим развитием бизнеса.
А у этих "пацанов" добыча газа упала, накладные расходы зашкаливают и половина транзитных доходов утрачена навсегда. Ну какие тут бонусы нафиг?..
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:06
О. Опять "шпЕциалисты" повылезали ратующие за всеобщую справедливость при том что сами не работают в этих отраслях и максимум на чем основаны их знания - кухонные посиделки.
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