Историю поднятия цены на газ для населения нужно начать вот с этой фотографии и разбором пи** происходящего в НАФТОГАЗе.



Это страничка журнала учета добычи одного из заводов "Укргаздобычи".



У вас шок?

Но это только начало.



Такие журналы - ЕДИНСТВЕННЫЕ документы фиксирующие добычу, данные в которых постоянно переписываются под нужные руководству показатели и не имеют ничего общего с реальными объемами добычи.



На заводах и УКПГ "Укргаздобычи" полностью отсутствует электронная система контроля произведенной продукции, нет видеонаблюдения и даже интернета, а весь учет фиктивно ведется в таких вот тетрадочках.



Благодаря этому, газ и газовый конденсат, воруют промышленными масштабами списывая все как технологические потери которые с 2015 года выросли в 2.5 раза.



Как в этих условиях посчитать себестоимость украинского газа?

НИКАК.

Ее попросту никто не знает, так как никто не знает реальных объемов добычи.



Предлагаю Народным депутатам и новому и.о. Министра энергетики Юрию Витренко

совместную поездку на объекты Укргаздобычи для подтверждения всего этого треша.

Подробнее в ролике.