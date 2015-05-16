Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:50
Вкладчик1234 Какое "свежее" решение в свете дефицита бюджетов 2020 и 2021 на суммы почти 300 млрд грн каждый. Рука-лицо... С другой стороны, не вижу оснований, чтобы для Коболева и Витренко применялись разные подходы. Коболеву, вроде как, выплата была? Если так, то не платить Витренко нельзя. Хотя по-хорошему, не платить никому из них было правильным решением. За защиту интересов бизнеса его менеджмент получает высокие зарплаты. Бонусы назначаются за превышение плановых операционных показателей, или выдающиеся заслуги, связанные со стратегическим развитием бизнеса. А у этих "пацанов" добыча газа упала, накладные расходы зашкаливают и половина транзитных доходов утрачена навсегда. Ну какие тут бонусы нафиг?..
zРадио
Повідомлень: 8930
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1715 раз.
Подякували: 3859 раз.
Профіль
13
6
3
Додано: Чет 17 гру, 2020 17:06
О. Опять "шпЕциалисты" повылезали ратующие за всеобщую справедливость при том что сами не работают в этих отраслях и максимум на чем основаны их знания - кухонные посиделки.
mephala
Повідомлень: 7083
З нами з: 07.04.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 790 раз.
Профіль
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:10
mephala написав:
О. Опять "шпЕциалисты" повылезали ратующие за всеобщую справедливость при том что сами не работают в этих отраслях и максимум на чем основаны их знания - кухонные посиделки.
Как всегда:
1. Прибыль - приватизируем (выписываем премии)
2. Убытки - национализируем (вешаем на контору или государство)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 13648
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7480 раз.
Подякували: 3592 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:19
mephala написав:
О. Опять "шпЕциалисты" повылезали ратующие за всеобщую справедливость при том что сами не работают в этих отраслях и максимум на чем основаны их знания - кухонные посиделки.
Не всем же повезло быть падаванами в пресс-службе Нефтегаза
Ты сам то хоть буровую в глаза видел, или дальше своего офисного стола, разделяемого на пару с коллегой, с "отраслью" не знаком?
zРадио
Повідомлень: 8930
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1715 раз.
Подякували: 3859 раз.
Профіль
13
6
3
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:54
zРадио написав: mephala написав:
О. Опять "шпЕциалисты" повылезали ратующие за всеобщую справедливость при том что сами не работают в этих отраслях и максимум на чем основаны их знания - кухонные посиделки.
Не всем же повезло быть падаванами в пресс-службе Нефтегаза
Ты сам то хоть буровую в глаза видел, или дальше своего офисного стола, разделяемого на пару с коллегой, с "отраслью" не знаком?
а ты хоть какое имеешь отношение к газовой отрасли? хоть раз в полях был?
mephala
Повідомлень: 7083
З нами з: 07.04.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 790 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:09
mephala написав:
а ты хоть какое имеешь отношение к газовой отрасли? хоть раз в полях был?
Когда-то работал в газовой отрасли. В поля на объекты выезжал - проверяли оборудование. И на газовых объектах был. Потом ушел работать в западные компании.
Что сказать, zРадио всё говорит по делу.
Амвросий
Повідомлень: 3090
З нами з: 26.02.09
Подякував: 430 раз.
Подякували: 692 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:52
когда-то это когда? при СССР ?
в современных реалиях он ни в зуб ногой.
mephala
Повідомлень: 7083
З нами з: 07.04.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 790 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:05
Историю поднятия цены на газ для населения нужно начать вот с этой фотографии и разбором пи** происходящего в НАФТОГАЗе.
Это страничка журнала учета добычи одного из заводов "Укргаздобычи". У вас шок? Но это только начало. Такие журналы - ЕДИНСТВЕННЫЕ документы фиксирующие добычу, данные в которых постоянно переписываются под нужные руководству показатели и не имеют ничего общего с реальными объемами добычи. На заводах и УКПГ "Укргаздобычи" полностью отсутствует электронная система контроля произведенной продукции, нет видеонаблюдения и даже интернета, а весь учет фиктивно ведется в таких вот тетрадочках. Благодаря этому, газ и газовый конденсат, воруют промышленными масштабами списывая все как технологические потери которые с 2015 года выросли в 2.5 раза. Как в этих условиях посчитать себестоимость украинского газа? НИКАК. Ее попросту никто не знает, так как никто не знает реальных объемов добычи. Предлагаю Народным депутатам и новому и.о. Министра энергетики Юрию Витренко совместную поездку на объекты Укргаздобычи для подтверждения всего этого треша. Подробнее в ролике. https://t.me/gryaznayaigra/1863
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 13648
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7480 раз.
Подякували: 3592 раз.
Профіль
3
2
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
103
19924
0
911
3
5369
Сер 20 тра, 2015 23:32 ]OvO[