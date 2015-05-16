Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.
Тому що ринкова ціна 10 тисяч, на сьогоднішній день. Треба було підписувати річний контракт по 5 тис. Так само і з електроенергію - Білорусь підвищила тариф для населення до 2,5 грн/кВт-год. Хоч запустили свою АЕС. Бо Лукашенко антинародний олігарх.
Дык. Опять 25. Давайте тогда уже и среднеевропейские рыночные зарплаты . Я газ в первую очередь имел ввиду.
Напоминает мне это всё некоторую особую форму мазохизма.
Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.
Тому що ринкова ціна 10 тисяч, на сьогоднішній день. Треба було підписувати річний контракт по 5 тис. Так само і з електроенергію - Білорусь підвищила тариф для населення до 2,5 грн/кВт-год. Хоч запустили свою АЕС. Бо Лукашенко антинародний олігарх.
Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...
alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...
Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...
Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.
Риторика украинского чиновника на откатах попирающего основной документ страны.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...
Конституція України Стаття 13.
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...
Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.
Там є слова - надра належать народу , не державі з можливістю розподіляти прибуток за своїм баченням, а НАРОДУ ! Як технично робиться вся ця біліберда - запитайте у норвежців.