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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 70717273>
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:14

  lapay написав:
  Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.

Тому що ринкова ціна 10 тисяч, на сьогоднішній день. Треба було підписувати річний контракт по 5 тис.
Так само і з електроенергію - Білорусь підвищила тариф для населення до 2,5 грн/кВт-год. Хоч запустили свою АЕС. Бо Лукашенко антинародний олігарх. :)


Дык. Опять 25. :mrgreen:
Давайте тогда уже и среднеевропейские рыночные зарплаты . :D
Я газ в первую очередь имел ввиду.

Напоминает мне это всё некоторую особую форму мазохизма. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Давайте тогда уже и среднеевропейские рыночные зарплаты .
Так кое где уже и ввели. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:12

  lapay написав:
  Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.

Тому що ринкова ціна 10 тисяч, на сьогоднішній день. Треба було підписувати річний контракт по 5 тис.
Так само і з електроенергію - Білорусь підвищила тариф для населення до 2,5 грн/кВт-год. Хоч запустили свою АЕС. Бо Лукашенко антинародний олігарх. :)

Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...

Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:48

  lapay написав:
  alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...

Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.

Риторика украинского чиновника на откатах попирающего основной документ страны.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:59

  alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...


Конституція України
Стаття 13.

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_uk ... tja-13.htm
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:26

  lapay написав:
  alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...

Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.

Там є слова - надра належать народу , не державі з можливістю розподіляти прибуток за своїм баченням, а НАРОДУ ! Як технично робиться вся ця біліберда - запитайте у норвежців.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 09:57

  lapay написав:
  Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.


Треба було підписувати річний контракт по 5 тис.


Так в году всего 12 месяцев. Цена 5 тыс. не вечная.
По истечении года подорожает. К тому же нафтогаз
Уже анонсировал прекращение такой «халявы» с фиксированием цены на год.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:Зебилы со своими тарифами залезли в карман слишком уж к многим, а главное невовремя.


із квітня 2021 електрика дорожчає в два +- рази
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:49

  greenozon написав:
  antey1969 написав:Зебилы со своими тарифами залезли в карман слишком уж к многим, а главное невовремя.


із квітня 2021 електрика дорожчає в два +- рази

3-4 грн за киловатт будет в самый раз, ещё и абонплату следует ввести
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