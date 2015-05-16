RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:01

  greenozon написав:
  antey1969 написав:Зебилы со своими тарифами залезли в карман слишком уж к многим, а главное невовремя.


із квітня 2021 електрика дорожчає в два +- рази

Давайте повну новину а не тільки вирвану із контексту.
Дорожчає електроенергія після споживання більше 300 кВт/міс. Тоді все що після 300 кВт оплачується по 3,48.
90% пересічних не споживають 300 кВт/міс. А тим хто споживає - потрібно задуматись про енергозбереження.
В будь якому випадку, тарифи зростуть і це буде мати вплив на інфляцію, а через неї опосередковано на курс.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 955
З нами з: 23.01.09
Подякував: 684 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:24

  Realist написав:
  greenozon написав:
  antey1969 написав:Зебилы со своими тарифами залезли в карман слишком уж к многим, а главное невовремя.


із квітня 2021 електрика дорожчає в два +- рази

Давайте повну новину а не тільки вирвану із контексту.
Дорожчає електроенергія після споживання більше 300 кВт/міс. Тоді все що після 300 кВт оплачується по 3,48.
90% пересічних не споживають 300 кВт/міс. А тим хто споживає - потрібно задуматись про енергозбереження.
В будь якому випадку, тарифи зростуть і це буде мати вплив на інфляцію, а через неї опосередковано на курс.

Приватні будинки споживають більше 300, однозначно.
maxprofit
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 70717273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 9, 10, 11
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
107 20062
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 19:48
Striker
Ринок праці
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
0 915
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 09:11
tobias
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 5369
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92145)
04.01.2021 15:21
Кінто (183)
04.01.2021 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.