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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:01
greenozon написав: antey1969 написав:
Зебилы со своими тарифами залезли в карман слишком уж к многим, а главное невовремя.
із квітня 2021 електрика дорожчає в два +- рази
Давайте повну новину а не тільки вирвану із контексту.
Дорожчає електроенергія після споживання більше 300 кВт/міс. Тоді все що після 300 кВт оплачується по 3,48.
90% пересічних не споживають 300 кВт/міс. А тим хто споживає - потрібно задуматись про енергозбереження.
В будь якому випадку, тарифи зростуть і це буде мати вплив на інфляцію, а через неї опосередковано на курс.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:24
Realist написав: greenozon написав: antey1969 написав:
Зебилы со своими тарифами залезли в карман слишком уж к многим, а главное невовремя.
із квітня 2021 електрика дорожчає в два +- рази
Давайте повну новину а не тільки вирвану із контексту.
Дорожчає електроенергія після споживання більше 300 кВт/міс. Тоді все що після 300 кВт оплачується по 3,48.
90% пересічних не споживають 300 кВт/міс. А тим хто споживає - потрібно задуматись про енергозбереження.
В будь якому випадку, тарифи зростуть і це буде мати вплив на інфляцію, а через неї опосередковано на курс.
Приватні будинки споживають більше 300, однозначно.
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