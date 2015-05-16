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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:32

  Вкладчик1234 написав:Разбор РАБ-тарифов "заложенных при Пете", и внедряющихся при Зеле. Дякуемо!


горластая баба-пропагандон :mrgreen:
цифры, кстати, называет правильные, а вот выводы делает - на голову не натянешь...
я тоже обращал внимание, что тарифы облэнерго высокие
Вартість електроенергії для промислових споживачів України

с этим надо разбираться, тем более его устанавливает гос-во в лице НКРЭУ, - только делать альтернативные расчеты, а не горлопанить :lol:
Shaman
 
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