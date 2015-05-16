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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 04 кві, 2021 15:32
Вкладчик1234 написав:
Разбор РАБ-тарифов "заложенных при Пете", и внедряющихся при Зеле. Дякуемо!
горластая баба-пропагандон
цифры, кстати, называет правильные, а вот выводы делает - на голову не натянешь...
я тоже обращал внимание, что тарифы облэнерго высокиеВартість електроенергії для промислових споживачів України
с этим надо разбираться, тем более его устанавливает гос-во в лице НКРЭУ, - только делать альтернативные расчеты, а не горлопанить
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