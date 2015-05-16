Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
А "зеленую" энергию по "рыночным" тарифам продадут пересичным
Украина хочет стать центром криптовалюты: рядом с двумя АЭС строят фермы для майнинга
Новый закон «О виртуальных активах» призван легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними Американское издание Foreign Policy опубликовало большую статью, в которой говорится, что Украина хочет стать центром криптовалюты, а также о том, что в стране скоро должны принять закон «О виртуальных активах», который призван легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними. По мнению источника, криптовалюта может «превратить охваченную невзгодами страну в международный центр с благоприятными условиями для передовых финансистов»
Как сообщает «Корреспондент», ферма для майнинга биткоина скоро откроется рядом с Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанцией. Проект был подписан ещё в прошлом году с частной швейцарской компанией H2, которая инвестирует 700 млн долларов. Еще одна ферма строится рядом с Ровенской АЭС в партнерстве с нидерландской блокчейн-компанией Bitfury. Расположение рядом с атомными электростанциями идеально подходит фермам для майнинга, которые потребляют огромное количество электроэнергии. Также Украина планирует активно привлекать криптовалютный бизнес при помощи низких налогов: компании будут платить 5% от прибыли и не будут платить НДС, а физические лица будут платить 5% с льготным периодом до конца 2025 года.
«Корреспондент» утверждает, что украинцы занимают первое место в мире по использованию криптовалюты. В среднем ежедневный объем транзакций с криптовалютой в Украине сегодня составляет от 150 до 200 миллионов долларов.
На сегодня в Украине около 100 компаний, работающих в сфере криптовалют. По данным компании Hacken, в период с июля 2019 года по июнь 2020 года из Украины было выведено криптовалют на сумму 8,2 миллиарда долларов, а введено 8 миллиардов долларов.