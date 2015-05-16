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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 7273747576>
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:32

  Вкладчик1234 написав:Разбор РАБ-тарифов "заложенных при Пете", и внедряющихся при Зеле. Дякуемо!


горластая баба-пропагандон :mrgreen:
цифры, кстати, называет правильные, а вот выводы делает - на голову не натянешь...
я тоже обращал внимание, что тарифы облэнерго высокие
Вартість електроенергії для промислових споживачів України

с этим надо разбираться, тем более его устанавливает гос-во в лице НКРЭУ, - только делать альтернативные расчеты, а не горлопанить :lol:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:29

А "зеленую" энергию по "рыночным" тарифам продадут пересичным :)

Украина хочет стать центром криптовалюты: рядом с двумя АЭС строят фермы для майнинга

Новый закон «О виртуальных активах» призван легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними
Американское издание Foreign Policy опубликовало большую статью, в которой говорится, что Украина хочет стать центром криптовалюты, а также о том, что в стране скоро должны принять закон «О виртуальных активах», который призван легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними. По мнению источника, криптовалюта может «превратить охваченную невзгодами страну в международный центр с благоприятными условиями для передовых финансистов»

Как сообщает «Корреспондент», ферма для майнинга биткоина скоро откроется рядом с Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанцией. Проект был подписан ещё в прошлом году с частной швейцарской компанией H2, которая инвестирует 700 млн долларов. Еще одна ферма строится рядом с Ровенской АЭС в партнерстве с нидерландской блокчейн-компанией Bitfury. Расположение рядом с атомными электростанциями идеально подходит фермам для майнинга, которые потребляют огромное количество электроэнергии.
Также Украина планирует активно привлекать криптовалютный бизнес при помощи низких налогов: компании будут платить 5% от прибыли и не будут платить НДС, а физические лица будут платить 5% с льготным периодом до конца 2025 года.

«Корреспондент» утверждает, что украинцы занимают первое место в мире по использованию криптовалюты. В среднем ежедневный объем транзакций с криптовалютой в Украине сегодня составляет от 150 до 200 миллионов долларов.

На сегодня в Украине около 100 компаний, работающих в сфере криптовалют. По данным компании Hacken, в период с июля 2019 года по июнь 2020 года из Украины было выведено криптовалют на сумму 8,2 миллиарда долларов, а введено 8 миллиардов долларов.

https://www.ixbt.com/news/2021/06/03/ukraina-hochet-stat-centrom-kriptovaljuty-rjadom-s-dvumja-ajes-strojat-fermy-dlja-majninga.html
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 07:46

  Первый написав:Газ зимою 2019 року був по 8.54 за куб.
Зараз буде +- так же.
Зп виросла на 40 %

Де так виросла на 40% зп? Пруфи є? Чи це за 2 роки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:21

  Первый написав:Газ зимою 2019 року був по 8.54 за куб.
Зараз буде +- так же.
Зп виросла на 40 %


В мае пошел резкий рост цены на газ на еврохабах.

Зображення

Зображення

Приведенная цена на границе уже 13 грн за куб.
Многие трейдеры еще продают старые запасы. Рост цен в Европе обусловлен 2 факторами.
1. Долгая зима, выкачакчка газа из хранилищ шла вплоть до апреля, чего уже давно не было, как следствие низкие остатки в хранилищах.
2. Низкие темпы закачки газа, т.к. Газпром урезает объемы поставок в ЕС по двум причинам
- поддерживать высокую цену
- оказывать давление для протягивания проекта по скорейшей достройке СП-2.

Можете сами смотреть цены на еврохбах.
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... ata-filter
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:28

  zzzzzz написав:В мае пошел резкий рост цены на газ на еврохабах.

Зображення

Зображення

Приведенная цена на границе уже 13 грн за куб.
Многие трейдеры еще продают старые запасы. Рост цен в Европе обусловлен 2 факторами.
1. Долгая зима, выкачакчка газа из хранилищ шла вплоть до апреля, чего уже давно не было, как следствие низкие остатки в хранилищах.
2. Низкие темпы закачки газа, т.к. Газпром урезает объемы поставок в ЕС по двум причинам
- поддерживать высокую цену
- оказывать давление для протягивания проекта по скорейшей достройке СП-2.

Можете сами смотреть цены на еврохбах.
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... ata-filter

т.е киевские ТЕЦ будут получать газ по 18-20 грн, а не 6,99 как в прошлом отопительном сезоне?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:29

Год назад цена на газ на еврохабах падала до 5 евро/МВт
Вчера цена была 28 евро/МВт.

Средняя цена 2017-2020 порядка 16-18 евро/Мвт
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:36

  zzzzzz написав:Год назад цена на газ на еврохабах падала до 5 евро/МВт
Вчера цена была 28 евро/МВт.

Средняя цена 2017-2020 порядка 16-18 евро/Мвт

Як все це вплине на ціни КРЖН???
Можливо, варто перейти на опалювання кизяками,торфом, чи дровами - аби дешевше?

Тут добре про дров,яне опалення http://tehnopost.kiev.ua/drevesina/7-ot ... lnost.html
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 чер, 2021 08:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:39

UA

Киевские ТЭЦ которые принадлежат громаде Киева могут покупать газ у любого поставщика.
Тариф на отпуск горячей воды и тепла для населения утверждается КГГА и далее его должна завизировать НКРЭКП. Ситуация может быть легко убыточной. Что уже было позапрошлой весной. Убытки КТЭ покрывает КМДА.
Но вильни куяни думают что тарифы их не касаются. Если газ подорожает, меньше дорог будут ремонтировать, ну и тому подобное.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:42

  UA написав:т.е киевские ТЕЦ будут получать газ по 18-20 грн, а не 6,99 как в прошлом отопительном сезоне?


ПСО для НАК уже отменили. Теперь свободное плавание.
( НАК раньше должен был продавать газ производителям тепла по фиксированной цене 6,99 )

Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 10 чер, 2021 08:44, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:43

  zzzzzz написав:UA

Киевские ТЭЦ которые принадлежат громаде Киева могут покупать газ у любого поставщика.
Тариф на отпуск горячей воды и тепла для населения утверждается КГГА и далее его должна завизировать НКРЭКП. Ситуация может быть легко убыточной. Что уже было позапрошлой весной. Убытки КТЭ покрывает КМДА.
Но вильни куяни думают что тарифы их не касаются. Если газ подорожает, меньше дорог будут ремонтировать, ну и тому подобное.



Кличко вот обеспокоился.
Участники КРЖН ещё нет.
https://kiev.klichko.org/news/?id=5543
UA
 
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