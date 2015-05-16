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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 73747576>
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:48

  zzzzzz написав:.. Если газ подорожает, меньше дорог будут ремонтировать, ну и тому подобное.

я ну никак не пойму, почему естественным монополиям, вроде Нафтагаза нужно своим гражданам/громадам свой газ продавать по мировым ценам.
почему у всяких русских, азеров и прочих ирано-саудитов получается удерживать населению вменяемый тариф, и сразу лишиться проблемы неплатежей?
Пока такая херня будет, у Юльки Тимошенки никогда не пропадет электорат ))) :D :D :D
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:52

  sequence написав:
  zzzzzz написав:.. Если газ подорожает, меньше дорог будут ремонтировать, ну и тому подобное.

я ну никак не пойму, почему естественным монополиям, вроде Нафтагаза нужно своим гражданам/громадам свой газ продавать по мировым ценам.
почему у всяких русских, азеров и прочих ирано-саудитов получается удерживать населению вменяемый тариф, и сразу лишиться проблемы неплатежей?
Пока такая херня будет, у Юльки Тимошенки никогда не пропадет электорат ))) :D :D :D


Потому что тем кто строит хатынки на 500 кв.м. надо было раньше думать
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:52

  zzzzzz написав:
  UA написав:т.е киевские ТЕЦ будут получать газ по 18-20 грн, а не 6,99 как в прошлом отопительном сезоне?


ПСО для НАК уже отменили. Теперь свободное плавание.
( НАК раньше должен был продавать газ производителям тепла по фиксированной цене 6,99 )

Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу.



7.40 газ для ТЕЦ. Не розганяй зраду
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:56

Тут еще есть интересный момент.

Нафтогаз сейчас предлагает населению заключить годовой тариф с фиксированной ценой 7,96 грн за куб
https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=21

Нафтогаз таким образом расширяет свою клиентскую базу. Рынок газа для населения сейчас свободный, можно выбирать любого поставщика.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:57

  zzzzzz написав:
  Первый написав:Газ зимою 2019 року був по 8.54 за куб.
Зараз буде +- так же.
Зп виросла на 40 %


В мае пошел резкий рост цены на газ на еврохабах.

Зображення

Зображення

Приведенная цена на границе уже 13 грн за куб.
Многие трейдеры еще продают старые запасы. Рост цен в Европе обусловлен 2 факторами.
1. Долгая зима, выкачакчка газа из хранилищ шла вплоть до апреля, чего уже давно не было, как следствие низкие остатки в хранилищах.
2. Низкие темпы закачки газа, т.к. Газпром урезает объемы поставок в ЕС по двум причинам
- поддерживать высокую цену
- оказывать давление для протягивания проекта по скорейшей достройке СП-2.

Можете сами смотреть цены на еврохбах.
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... ata-filter


Підпиши річний контракт з Нафтогазом і переставай кидати зраду
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:04

  Первый написав:
Підпиши річний контракт з Нафтогазом і переставай кидати зраду


Если в вашем доме централизованное отопление вы ничего не сможете сделать.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:04

  zzzzzz написав:..
Потому что тем кто строит хатынки на 500 кв.м. надо было раньше думать

глупости. Можно в отопительный дифференцировать, скажем 200 кубов по 7 гривен, что сверху - по 27.
хатынки на 500 м2 как правило неплохо утеплены и имеют комбинированную систему отопления. У одного знакомого есть вообще все: газ, тепловой насос, ветряк, эл. панели, теплый пол, пеллетный котел. К войне готовился, не иначе )
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:06

  Первый написав:
7.40 газ для ТЕЦ. Не розганяй зраду


Для бизнеса НАК продает 11,46
https://gas.ua/uk/business
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:08

  zzzzzz написав:
  Первый написав:
7.40 газ для ТЕЦ. Не розганяй зраду


Для бизнеса НАК продает 11,46
https://gas.ua/uk/business


А на хабі 1005000 млн
Ти ж розганяєш по комуналці чи ваще?
Для тепла населенню 7.40

Якщо купуєш газ - уклади річний контракт.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:10

  zzzzzz написав:..
Для бизнеса НАК продает 11,46
https://gas.ua/uk/business

потому наши минеральные удобрения и прочая производная химия неконкурентны.
Кажется, мы что-то не то и не на той ветке обсасываем
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