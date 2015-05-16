Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zzzzzz написав:.. Если газ подорожает, меньше дорог будут ремонтировать, ну и тому подобное.
я ну никак не пойму, почему естественным монополиям, вроде Нафтагаза нужно своим гражданам/громадам свой газ продавать по мировым ценам. почему у всяких русских, азеров и прочих ирано-саудитов получается удерживать населению вменяемый тариф, и сразу лишиться проблемы неплатежей? Пока такая херня будет, у Юльки Тимошенки никогда не пропадет электорат )))
zzzzzz написав:.. Если газ подорожает, меньше дорог будут ремонтировать, ну и тому подобное.
я ну никак не пойму, почему естественным монополиям, вроде Нафтагаза нужно своим гражданам/громадам свой газ продавать по мировым ценам. почему у всяких русских, азеров и прочих ирано-саудитов получается удерживать населению вменяемый тариф, и сразу лишиться проблемы неплатежей? Пока такая херня будет, у Юльки Тимошенки никогда не пропадет электорат )))
Потому что тем кто строит хатынки на 500 кв.м. надо было раньше думать
UA написав:т.е киевские ТЕЦ будут получать газ по 18-20 грн, а не 6,99 как в прошлом отопительном сезоне?
ПСО для НАК уже отменили. Теперь свободное плавание. ( НАК раньше должен был продавать газ производителям тепла по фиксированной цене 6,99 )
Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу.
Первый написав:Газ зимою 2019 року був по 8.54 за куб. Зараз буде +- так же. Зп виросла на 40 %
В мае пошел резкий рост цены на газ на еврохабах.
Приведенная цена на границе уже 13 грн за куб. Многие трейдеры еще продают старые запасы. Рост цен в Европе обусловлен 2 факторами. 1. Долгая зима, выкачакчка газа из хранилищ шла вплоть до апреля, чего уже давно не было, как следствие низкие остатки в хранилищах. 2. Низкие темпы закачки газа, т.к. Газпром урезает объемы поставок в ЕС по двум причинам - поддерживать высокую цену - оказывать давление для протягивания проекта по скорейшей достройке СП-2.
zzzzzz написав:.. Потому что тем кто строит хатынки на 500 кв.м. надо было раньше думать
глупости. Можно в отопительный дифференцировать, скажем 200 кубов по 7 гривен, что сверху - по 27. хатынки на 500 м2 как правило неплохо утеплены и имеют комбинированную систему отопления. У одного знакомого есть вообще все: газ, тепловой насос, ветряк, эл. панели, теплый пол, пеллетный котел. К войне готовился, не иначе )