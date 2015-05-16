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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:10

  zzzzzz написав:
  Первый написав:
Підпиши річний контракт з Нафтогазом і переставай кидати зраду


Если в вашем доме централизованное отопление вы ничего не сможете сделать.


Що не можеш зробити? 7.40 для виробництва тепла з пдв
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:12

Первый
ПСО для ТЭЦ отменили с 1 мая.
Все, теперь только по рынку.

Сори, Кабмин один раз внес продление до 20 мая.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/30/673547/

Вот почитай , тут все расписано.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... rynok.html
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 10 чер, 2021 09:17, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:16

  zzzzzz написав:Первый
ПСО для ТЭЦ отменили с 1 мая.
Все, теперь только по рынку.


А до чого тут псо?

В 15 раз тобі пишу - нафтогаз ЗАРАЗ підписує контракти з вартістю газу 7.40 з пдв. на обсяг який в минулому році використаний для виробництва теплової енергії для населення.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:20

  Первый написав:
  zzzzzz написав:Первый
ПСО для ТЭЦ отменили с 1 мая.
Все, теперь только по рынку.


А до чого тут псо?

В 15 раз тобі пишу - нафтогаз ЗАРАЗ підписує контракти з вартістю газу 7.40 з пдв. на обсяг який в минулому році використаний для виробництва теплової енергії для населення.


ПСО здесь к тому что это покладенни специальни обовьязки, в переводе это означет - обязательство поставлять газ по фиксированной цене, которую устанавливает Кабмин.
Сейчас Кабмин никаких цен не устанавливает. Газовые трейдеры сами решают по какой цене продавать газ.
Инфы что НАК продает по 7,40 газ производителям тепла я не вижу на сайте НАКа.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:24

Первый.

Да, ты прав, вот я нашел новость. Признаюсь, я пропустил новость.

"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).

Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК.

В то же время ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 и с 1 июля 2023 годов) будут проиндексированы.

"В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения.

Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене", - пояснили в "Нафтогазе".

"Группа Нафтогаз готова обеспечить потребности ТКЭ и приглашает контрагентов к сотрудничеству.

Соглашения о коммерческих закупки газа в ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 34 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова", - добавили в компании.
zzzzzz
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