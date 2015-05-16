RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:10

  zzzzzz написав:
  Первый написав:
Підпиши річний контракт з Нафтогазом і переставай кидати зраду


Если в вашем доме централизованное отопление вы ничего не сможете сделать.


Що не можеш зробити? 7.40 для виробництва тепла з пдв
Первый
 
Повідомлень: 16072
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:12

Первый
ПСО для ТЭЦ отменили с 1 мая.
Все, теперь только по рынку.

Сори, Кабмин один раз внес продление до 20 мая.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/30/673547/

Вот почитай , тут все расписано.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... rynok.html
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 10 чер, 2021 09:17, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38159
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3675 раз.
Подякували: 11566 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:16

  zzzzzz написав:Первый
ПСО для ТЭЦ отменили с 1 мая.
Все, теперь только по рынку.


А до чого тут псо?

В 15 раз тобі пишу - нафтогаз ЗАРАЗ підписує контракти з вартістю газу 7.40 з пдв. на обсяг який в минулому році використаний для виробництва теплової енергії для населення.
Первый
 
Повідомлень: 16072
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:20

  Первый написав:
  zzzzzz написав:Первый
ПСО для ТЭЦ отменили с 1 мая.
Все, теперь только по рынку.


А до чого тут псо?

В 15 раз тобі пишу - нафтогаз ЗАРАЗ підписує контракти з вартістю газу 7.40 з пдв. на обсяг який в минулому році використаний для виробництва теплової енергії для населення.


ПСО здесь к тому что это покладенни специальни обовьязки, в переводе это означет - обязательство поставлять газ по фиксированной цене, которую устанавливает Кабмин.
Сейчас Кабмин никаких цен не устанавливает. Газовые трейдеры сами решают по какой цене продавать газ.
Инфы что НАК продает по 7,40 газ производителям тепла я не вижу на сайте НАКа.
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38159
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3675 раз.
Подякували: 11566 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:24

Первый.

Да, ты прав, вот я нашел новость. Признаюсь, я пропустил новость.

"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).

Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК.

В то же время ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 и с 1 июля 2023 годов) будут проиндексированы.

"В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения.

Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене", - пояснили в "Нафтогазе".

"Группа Нафтогаз готова обеспечить потребности ТКЭ и приглашает контрагентов к сотрудничеству.

Соглашения о коммерческих закупки газа в ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 34 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова", - добавили в компании.
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38159
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3675 раз.
Подякували: 11566 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:55

Это мародёры мародёрят, или инвесторы инвестируют?

"ЗЕЛЕНИЙ" ТАРИФ: "УКРЕНЕРГО" ПЛАНУЄ ВИПУСК ЄВРОБОНДІВ НА $500 МЛН
«Укренерго» планує восени 2021р здійснити випуск «зелених» єврооблігацій для залучення коштів і покриття боргів системного оператора перед ДП «Гарантований покупець», що утворилися в результаті виконання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, повідомив під час конференції 12th European Ukrainian Energy Day повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише ExPro.


ВИРОБНИКИ "ЗЕЛЕНОЇ" Е/Е ТА "ЕНЕРГОАТОМ" ПОДАЛИ ПОЗОВИ ДО "ГАРПОКА" НА 10,5 МЛРД ГРН

Позовні вимоги до державного трейдера електроенергією («Гарантованого покупця») від «Енергоатома» та «зеленої генерації» на 10,5 млрд грн (у випадку їх задоволення апеляційним судом) можуть заблокувати всю діяльність підприємства, в тому числі для забезпечення населення доступною електроенергією, повідомив директор ДП «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець, пише ExPro.

«Дійсно склалась дуже серйозна ситуація з позовами проти «Гарантованого покупця». Зі сторони виробників з ВДЕ вже є позовів до нас на суму близько 1,5 млрд грн, а від «Енергоатома» на суму близько 9 млрд грн. У разі, якщо будуть прийняті судові рішення, на рівні апеляційної інстанції, і далі будуть звернення до виконавчої служби. Тоді дійсно, діяльність «Гарантованого покупця» буде заблокована. Буде заблокована робота по розрахунках з усіма учасниками… Може трапитись ланцюгова реакція, і в кінцевому етапі програють всі», - повідомив керівник «ГарПока».

Він також зазначив, що виконавчою службою, можуть бути арештовані всі рахунки підприємства, що також вплине на виконання ПСО для населення.

«Дійсно, якщо буде заблокована діяльність «Гарантованого покупця», буде зірваний процес по забезпеченню населення доступною електричною енергією. Це може мати, дуже негативні соціальні наслідки для держави», - додав він.


http://finbalance.com.ua/news/virobniki-zeleno-e_e-ta-enerhoatom-podali-pozovi-do-harpoka-na-105-mlrd-hrn
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14697
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8010 раз.
Подякували: 3882 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:10

  Вкладчик1234 написав:Это мародёры мародёрят, или инвесторы инвестируют?

"ЗЕЛЕНИЙ" ТАРИФ: "УКРЕНЕРГО" ПЛАНУЄ ВИПУСК ЄВРОБОНДІВ НА $500 МЛН
«Укренерго» планує восени 2021р здійснити випуск «зелених» єврооблігацій для залучення коштів і покриття боргів системного оператора перед ДП «Гарантований покупець», що утворилися в результаті виконання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, повідомив під час конференції 12th European Ukrainian Energy Day повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише ExPro.


ВИРОБНИКИ "ЗЕЛЕНОЇ" Е/Е ТА "ЕНЕРГОАТОМ" ПОДАЛИ ПОЗОВИ ДО "ГАРПОКА" НА 10,5 МЛРД ГРН

Позовні вимоги до державного трейдера електроенергією («Гарантованого покупця») від «Енергоатома» та «зеленої генерації» на 10,5 млрд грн (у випадку їх задоволення апеляційним судом) можуть заблокувати всю діяльність підприємства, в тому числі для забезпечення населення доступною електроенергією, повідомив директор ДП «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець, пише ExPro.

«Дійсно склалась дуже серйозна ситуація з позовами проти «Гарантованого покупця». Зі сторони виробників з ВДЕ вже є позовів до нас на суму близько 1,5 млрд грн, а від «Енергоатома» на суму близько 9 млрд грн. У разі, якщо будуть прийняті судові рішення, на рівні апеляційної інстанції, і далі будуть звернення до виконавчої служби. Тоді дійсно, діяльність «Гарантованого покупця» буде заблокована. Буде заблокована робота по розрахунках з усіма учасниками… Може трапитись ланцюгова реакція, і в кінцевому етапі програють всі», - повідомив керівник «ГарПока».

Він також зазначив, що виконавчою службою, можуть бути арештовані всі рахунки підприємства, що також вплине на виконання ПСО для населення.

«Дійсно, якщо буде заблокована діяльність «Гарантованого покупця», буде зірваний процес по забезпеченню населення доступною електричною енергією. Це може мати, дуже негативні соціальні наслідки для держави», - додав він.


http://finbalance.com.ua/news/virobniki-zeleno-e_e-ta-enerhoatom-podali-pozovi-do-harpoka-na-105-mlrd-hrn

ситуация - Вы вложили инвестиции под госгарантии, под обязательства гос-ва покупать э/энергию, а потом гос-во говорит извините, денег нет. Что вы делаете? Подаете в суд.

Для упрощения представьте - вы положили деньги на депозит под 15% годовых. а вотом банк говорит, ой Вы знаете, денег нет, мы Вам % начислим, но денег не отдадим - что Вы тогда сделаете?
Shaman
 
Повідомлень: 976
З нами з: 29.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:41

  Shaman написав:
  Вкладчик1234 написав:Это мародёры мародёрят, или инвесторы инвестируют?

"ЗЕЛЕНИЙ" ТАРИФ: "УКРЕНЕРГО" ПЛАНУЄ ВИПУСК ЄВРОБОНДІВ НА $500 МЛН
«Укренерго» планує восени 2021р здійснити випуск «зелених» єврооблігацій для залучення коштів і покриття боргів системного оператора перед ДП «Гарантований покупець», що утворилися в результаті виконання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, повідомив під час конференції 12th European Ukrainian Energy Day повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише ExPro.


ВИРОБНИКИ "ЗЕЛЕНОЇ" Е/Е ТА "ЕНЕРГОАТОМ" ПОДАЛИ ПОЗОВИ ДО "ГАРПОКА" НА 10,5 МЛРД ГРН

Позовні вимоги до державного трейдера електроенергією («Гарантованого покупця») від «Енергоатома» та «зеленої генерації» на 10,5 млрд грн (у випадку їх задоволення апеляційним судом) можуть заблокувати всю діяльність підприємства, в тому числі для забезпечення населення доступною електроенергією, повідомив директор ДП «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець, пише ExPro.

«Дійсно склалась дуже серйозна ситуація з позовами проти «Гарантованого покупця». Зі сторони виробників з ВДЕ вже є позовів до нас на суму близько 1,5 млрд грн, а від «Енергоатома» на суму близько 9 млрд грн. У разі, якщо будуть прийняті судові рішення, на рівні апеляційної інстанції, і далі будуть звернення до виконавчої служби. Тоді дійсно, діяльність «Гарантованого покупця» буде заблокована. Буде заблокована робота по розрахунках з усіма учасниками… Може трапитись ланцюгова реакція, і в кінцевому етапі програють всі», - повідомив керівник «ГарПока».

Він також зазначив, що виконавчою службою, можуть бути арештовані всі рахунки підприємства, що також вплине на виконання ПСО для населення.

«Дійсно, якщо буде заблокована діяльність «Гарантованого покупця», буде зірваний процес по забезпеченню населення доступною електричною енергією. Це може мати, дуже негативні соціальні наслідки для держави», - додав він.


http://finbalance.com.ua/news/virobniki-zeleno-e_e-ta-enerhoatom-podali-pozovi-do-harpoka-na-105-mlrd-hrn

ситуация - Вы вложили инвестиции под госгарантии, под обязательства гос-ва покупать э/энергию, а потом гос-во говорит извините, денег нет. Что вы делаете? Подаете в суд.

Для упрощения представьте - вы положили деньги на депозит под 15% годовых. а вотом банк говорит, ой Вы знаете, денег нет, мы Вам % начислим, но денег не отдадим - что Вы тогда сделаете?

1. "Инвесторы" скорее вложились в B2B Jewelry, где им пообещали "самый высокий доход и возврат инвестиций". Если они не учли вариант "не прокатило" - это проблемы "инвесторов". Тем более, что "инвестирование - это рисковая деятельность, и риск на инвесторе". Если это "инвестиция"- то ни о какой гарантированной доходности не может быть и речи, тем более выше "самой высокой".
2. Второй вопрос к дельцам, которые от имени государства в соучастии с "западными партнёрами" заключали убыточные и явно схемные сделки. При этом финансирование этого распил-пикничка изначально перекладывалось на плечи пересичных.
Очередные "вышки Бойка"
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14697
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8010 раз.
Подякували: 3882 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:56

О схемности говорят например такие вещи:
1. Зеленый тариф гарантирован только для "избранных".
2. "Крупные инвесторы" были освобождены от уплаты НДС на "зеленое оборудование". Т.е. получили "фору" за счёт бюджета всей страны. Остальные (мелкие) "участники рыночка" закупали оборудование (панели и пр.) с уплатой НДС

Если "инвесторы" хотят инвестировать - гайда на открытый рыночек, как и все остальные.
А то это очередной "бери или плати"
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14697
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8010 раз.
Подякували: 3882 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 73747576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 12, 13, 14
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
133 28855
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 бер, 2021 19:18
Zebra
Ринок праці
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
0 1647
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 09:11
tobias
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 5791
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.