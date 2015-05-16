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zzzzzz написав:Первый ПСО для ТЭЦ отменили с 1 мая. Все, теперь только по рынку.
А до чого тут псо?
В 15 раз тобі пишу - нафтогаз ЗАРАЗ підписує контракти з вартістю газу 7.40 з пдв. на обсяг який в минулому році використаний для виробництва теплової енергії для населення.
ПСО здесь к тому что это покладенни специальни обовьязки, в переводе это означет - обязательство поставлять газ по фиксированной цене, которую устанавливает Кабмин. Сейчас Кабмин никаких цен не устанавливает. Газовые трейдеры сами решают по какой цене продавать газ. Инфы что НАК продает по 7,40 газ производителям тепла я не вижу на сайте НАКа.
Да, ты прав, вот я нашел новость. Признаюсь, я пропустил новость.
"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).
Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК.
В то же время ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 и с 1 июля 2023 годов) будут проиндексированы.
"В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения.
Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене", - пояснили в "Нафтогазе".
"Группа Нафтогаз готова обеспечить потребности ТКЭ и приглашает контрагентов к сотрудничеству.
Соглашения о коммерческих закупки газа в ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 34 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова", - добавили в компании.
Это мародёры мародёрят, или инвесторы инвестируют?
"ЗЕЛЕНИЙ" ТАРИФ: "УКРЕНЕРГО" ПЛАНУЄ ВИПУСК ЄВРОБОНДІВ НА $500 МЛН
«Укренерго» планує восени 2021р здійснити випуск «зелених» єврооблігацій для залучення коштів і покриття боргів системного оператора перед ДП «Гарантований покупець», що утворилися в результаті виконання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, повідомив під час конференції 12th European Ukrainian Energy Day повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише ExPro.
ВИРОБНИКИ "ЗЕЛЕНОЇ" Е/Е ТА "ЕНЕРГОАТОМ" ПОДАЛИ ПОЗОВИ ДО "ГАРПОКА" НА 10,5 МЛРД ГРН
Позовні вимоги до державного трейдера електроенергією («Гарантованого покупця») від «Енергоатома» та «зеленої генерації» на 10,5 млрд грн (у випадку їх задоволення апеляційним судом) можуть заблокувати всю діяльність підприємства, в тому числі для забезпечення населення доступною електроенергією, повідомив директор ДП «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець, пише ExPro.
«Дійсно склалась дуже серйозна ситуація з позовами проти «Гарантованого покупця». Зі сторони виробників з ВДЕ вже є позовів до нас на суму близько 1,5 млрд грн, а від «Енергоатома» на суму близько 9 млрд грн. У разі, якщо будуть прийняті судові рішення, на рівні апеляційної інстанції, і далі будуть звернення до виконавчої служби. Тоді дійсно, діяльність «Гарантованого покупця» буде заблокована. Буде заблокована робота по розрахунках з усіма учасниками… Може трапитись ланцюгова реакція, і в кінцевому етапі програють всі», - повідомив керівник «ГарПока».
Він також зазначив, що виконавчою службою, можуть бути арештовані всі рахунки підприємства, що також вплине на виконання ПСО для населення.
«Дійсно, якщо буде заблокована діяльність «Гарантованого покупця», буде зірваний процес по забезпеченню населення доступною електричною енергією. Це може мати, дуже негативні соціальні наслідки для держави», - додав він.
Вкладчик1234 написав:Это мародёры мародёрят, или инвесторы инвестируют?
"ЗЕЛЕНИЙ" ТАРИФ: "УКРЕНЕРГО" ПЛАНУЄ ВИПУСК ЄВРОБОНДІВ НА $500 МЛН
«Укренерго» планує восени 2021р здійснити випуск «зелених» єврооблігацій для залучення коштів і покриття боргів системного оператора перед ДП «Гарантований покупець», що утворилися в результаті виконання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, повідомив під час конференції 12th European Ukrainian Energy Day повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише ExPro.
ВИРОБНИКИ "ЗЕЛЕНОЇ" Е/Е ТА "ЕНЕРГОАТОМ" ПОДАЛИ ПОЗОВИ ДО "ГАРПОКА" НА 10,5 МЛРД ГРН
Позовні вимоги до державного трейдера електроенергією («Гарантованого покупця») від «Енергоатома» та «зеленої генерації» на 10,5 млрд грн (у випадку їх задоволення апеляційним судом) можуть заблокувати всю діяльність підприємства, в тому числі для забезпечення населення доступною електроенергією, повідомив директор ДП «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець, пише ExPro.
«Дійсно склалась дуже серйозна ситуація з позовами проти «Гарантованого покупця». Зі сторони виробників з ВДЕ вже є позовів до нас на суму близько 1,5 млрд грн, а від «Енергоатома» на суму близько 9 млрд грн. У разі, якщо будуть прийняті судові рішення, на рівні апеляційної інстанції, і далі будуть звернення до виконавчої служби. Тоді дійсно, діяльність «Гарантованого покупця» буде заблокована. Буде заблокована робота по розрахунках з усіма учасниками… Може трапитись ланцюгова реакція, і в кінцевому етапі програють всі», - повідомив керівник «ГарПока».
Він також зазначив, що виконавчою службою, можуть бути арештовані всі рахунки підприємства, що також вплине на виконання ПСО для населення.
«Дійсно, якщо буде заблокована діяльність «Гарантованого покупця», буде зірваний процес по забезпеченню населення доступною електричною енергією. Це може мати, дуже негативні соціальні наслідки для держави», - додав він.
Вкладчик1234 написав:Это мародёры мародёрят, или инвесторы инвестируют?
"ЗЕЛЕНИЙ" ТАРИФ: "УКРЕНЕРГО" ПЛАНУЄ ВИПУСК ЄВРОБОНДІВ НА $500 МЛН
«Укренерго» планує восени 2021р здійснити випуск «зелених» єврооблігацій для залучення коштів і покриття боргів системного оператора перед ДП «Гарантований покупець», що утворилися в результаті виконання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, повідомив під час конференції 12th European Ukrainian Energy Day повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише ExPro.
ВИРОБНИКИ "ЗЕЛЕНОЇ" Е/Е ТА "ЕНЕРГОАТОМ" ПОДАЛИ ПОЗОВИ ДО "ГАРПОКА" НА 10,5 МЛРД ГРН
Позовні вимоги до державного трейдера електроенергією («Гарантованого покупця») від «Енергоатома» та «зеленої генерації» на 10,5 млрд грн (у випадку їх задоволення апеляційним судом) можуть заблокувати всю діяльність підприємства, в тому числі для забезпечення населення доступною електроенергією, повідомив директор ДП «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець, пише ExPro.
«Дійсно склалась дуже серйозна ситуація з позовами проти «Гарантованого покупця». Зі сторони виробників з ВДЕ вже є позовів до нас на суму близько 1,5 млрд грн, а від «Енергоатома» на суму близько 9 млрд грн. У разі, якщо будуть прийняті судові рішення, на рівні апеляційної інстанції, і далі будуть звернення до виконавчої служби. Тоді дійсно, діяльність «Гарантованого покупця» буде заблокована. Буде заблокована робота по розрахунках з усіма учасниками… Може трапитись ланцюгова реакція, і в кінцевому етапі програють всі», - повідомив керівник «ГарПока».
Він також зазначив, що виконавчою службою, можуть бути арештовані всі рахунки підприємства, що також вплине на виконання ПСО для населення.
«Дійсно, якщо буде заблокована діяльність «Гарантованого покупця», буде зірваний процес по забезпеченню населення доступною електричною енергією. Це може мати, дуже негативні соціальні наслідки для держави», - додав він.
ситуация - Вы вложили инвестиции под госгарантии, под обязательства гос-ва покупать э/энергию, а потом гос-во говорит извините, денег нет. Что вы делаете? Подаете в суд.
Для упрощения представьте - вы положили деньги на депозит под 15% годовых. а вотом банк говорит, ой Вы знаете, денег нет, мы Вам % начислим, но денег не отдадим - что Вы тогда сделаете?
1. "Инвесторы" скорее вложились в B2B Jewelry, где им пообещали "самый высокий доход и возврат инвестиций". Если они не учли вариант "не прокатило" - это проблемы "инвесторов". Тем более, что "инвестирование - это рисковая деятельность, и риск на инвесторе". Если это "инвестиция"- то ни о какой гарантированной доходности не может быть и речи, тем более выше "самой высокой". 2. Второй вопрос к дельцам, которые от имени государства в соучастии с "западными партнёрами" заключали убыточные и явно схемные сделки. При этом финансирование этого распил-пикничка изначально перекладывалось на плечи пересичных. Очередные "вышки Бойка"
О схемности говорят например такие вещи: 1. Зеленый тариф гарантирован только для "избранных". 2. "Крупные инвесторы" были освобождены от уплаты НДС на "зеленое оборудование". Т.е. получили "фору" за счёт бюджета всей страны. Остальные (мелкие) "участники рыночка" закупали оборудование (панели и пр.) с уплатой НДС
Если "инвесторы" хотят инвестировать - гайда на открытый рыночек, как и все остальные. А то это очередной "бери или плати"