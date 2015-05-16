Вкладчик1234 написав:

Это мародёры мародёрят, или инвесторы инвестируют?«Укренерго» планує восени 2021р здійснити випуск «зелених» єврооблігацій для залучення коштів і покриття боргів системного оператора перед ДП «Гарантований покупець», що утворилися в результаті виконання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, повідомив під час конференції 12th European Ukrainian Energy Day повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише ExProВИРОБНИКИ "ЗЕЛЕНОЇ" Е/Е ТА "ЕНЕРГОАТОМ" ПОДАЛИ ПОЗОВИ ДО "ГАРПОКА" НА 10,5 МЛРД ГРН[/b]Позовні вимоги до державного трейдера електроенергією («Гарантованого покупця») від «Енергоатома» та «зеленої генерації» на 10,5 млрд грн (у випадку їх задоволення апеляційним судом) можуть заблокувати всю діяльність підприємства, в тому числі для забезпечення населення доступною електроенергією, повідомив директор ДП «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець, пише ExPro.«Дійсно склалась дуже серйозна ситуація з позовами проти «Гарантованого покупця». Зі сторони виробників з ВДЕ вже є позовів до нас на суму близько 1,5 млрд грн, а від «Енергоатома» на суму близько 9 млрд грн. У разі, якщо будуть прийняті судові рішення, на рівні апеляційної інстанції, і далі будуть звернення до виконавчої служби. Тоді дійсно, діяльність «Гарантованого покупця» буде заблокована. Буде заблокована робота по розрахунках з усіма учасниками… Може трапитись ланцюгова реакція, і в кінцевому етапі програють всі», - повідомив керівник «ГарПока».Він також зазначив, що виконавчою службою, можуть бути арештовані всі рахунки підприємства, що також вплине на виконання ПСО для населення.«Дійсно, якщо буде заблокована діяльність «Гарантованого покупця», буде зірваний процес по забезпеченню населення доступною електричною енергією. Це може мати, дуже негативні соціальні наслідки для держави», - додав він.