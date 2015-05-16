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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:47
Shaman написав:
а за проеб гос-ва - должны отвечать чиновники. вполне вероятно, что условия выкупа зеленой энергетики просто тупо не скорректировали по итогам девала 2014 - Вы думает, в чиновниках сплошь гении работают?)
Я думаю, что там отрицательная селекция.
В любом случае, пусть разбираются как хотят, только не за счёт пересичных.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 12:50
В минувшую субботу был остановлен четвертый блок крупнейшей в Европе АЭС - Запорожской, который вывели в холодный резерв. Таким образом, государственные подстанции, которые производят самую дешевую электроэнергию закрыли, зато оставили солнечные станции Ахметова, которые работают по самому высокому в Европе «зелёному тарифу». При этом, угольные ТЭС дело не коснулась, потому как напомним, что Ахметов контролирует 24% зеленого тарифа и 70% тепловой генерации. Что касается, атомных электроподстанций, одной меньше, одной больше, какая разница неправда ли? А ведь разница есть, потому как платить за "зеленое электричество" придется намного больше, а государственный "Энергоатом", о котором мы уже писали ранее будет терять доход около 1 миллиарда грн в месяц. К слову, по состоянию на конец 2020 года госпредприятие и без того понесло убытки на сумму 4,8 млрд. гривен. Примечательно то, как президент Владимир Зеленский рассказывает о деолигархизации и что-то закон вот-вот начнет действовать. Но учитывая "аппетиты" Ахметова, кажется деолигархизацию нужно начинать как раз с него. К слову, депутатов, которые выступали против остановки АЭС, а их было 97 в рядах "Слуг народа", не допускали даже на эфиры подконтрольного телеканала Ахметова "Украина 24". Вот они двойные стандарты. Одних закрывают под "лозунгом пропаганды", а других оставляют, чтобы те рассказывали, как прекрасно жить отдавая последние деньги за электроэнергию. Вот к примеру, после остановки 4 блока Запорожской АЭС цена на электричество тут же взлетела на 20 копеек. А это означает, что, например, Укрзализныця, как крупный потребитель, теперь будет переплачивать сотни миллионов гривен в годовом исчислении.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 12:52
Руководитель НКРЭ Тарасюк попал в немилость к Данилову. На последнем совещании в СНБО Тарасюк ни с того ни с сего начал убеждать, что трейдеров ни в коем случае нельзя убирать с рынка электроэнергии. Поскольку его никто об этом не спрашивал, Данилов воспринял выпад как «оговорку по Фрейду» и не постеснялся это озвучить.
Затем Тарасюка несколько раз спросили, сколько он имеет от заработков трейдеров на перепродаже электроэнергии «Энергоатома». Глава НКРЭ продолжал отнекиваться, но обстоятельства играют против него.
Еще в декабре 2020, во время обыска, НАБУ нашло в телефоне директора трейдера «Энерго Сбыт Транс» переписку с Тарасюком. Вскоре оказалось, что другой обыскиваемый НАБУ трейдер «Энерджикс» записан на мужа одной из его подчиненных.
В ОП весной усомнились в порядочности Тарасюка и потребовали главу комиссии к ответу. Убедить Офис в своей непорочности ему не удалось.
Снять Тарасюка планировали осенью, когда по закону он подлежит ротации. Но последние события толкают ОП к более решительным действиям. Нездоровая любовь Тарасюка к трейдерам уже стояла «Энергоатому» несколько миллиардов гривен.
И по всей видимости теперь никто осени ждать не собирается.
Не исключено, что решение досрочной отставке будет проведено через СНБО, учитывая позицию Данилова.
Дополнительным фактором раздражения для ОП стал открытый конфликт Тарасюка с Минэнерго и «Энергоатомом». Глава НКРЭ решил пойти в атаку на Галущенко и Котина, публично обвинив их в непрофессионализме и неэффективности.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 13:17
Вкладчик1234 написав:
Руководитель НКРЭ Тарасюк попал в немилость к Данилову. На последнем совещании в СНБО Тарасюк ни с того ни с сего начал убеждать, что трейдеров ни в коем случае нельзя убирать с рынка электроэнергии. Поскольку его никто об этом не спрашивал, Данилов воспринял выпад как «оговорку по Фрейду» и не постеснялся это озвучить.
Затем Тарасюка несколько раз спросили, сколько он имеет от заработков трейдеров на перепродаже электроэнергии «Энергоатома». Глава НКРЭ продолжал отнекиваться, но обстоятельства играют против него.
Еще в декабре 2020, во время обыска, НАБУ нашло в телефоне директора трейдера «Энерго Сбыт Транс» переписку с Тарасюком. Вскоре оказалось, что другой обыскиваемый НАБУ трейдер «Энерджикс» записан на мужа одной из его подчиненных.
В ОП весной усомнились в порядочности Тарасюка и потребовали главу комиссии к ответу. Убедить Офис в своей непорочности ему не удалось.
Снять Тарасюка планировали осенью, когда по закону он подлежит ротации. Но последние события толкают ОП к более решительным действиям. Нездоровая любовь Тарасюка к трейдерам уже стояла «Энергоатому» несколько миллиардов гривен.
И по всей видимости теперь никто осени ждать не собирается.
Не исключено, что решение досрочной отставке будет проведено через СНБО, учитывая позицию Данилова.
Дополнительным фактором раздражения для ОП стал открытый конфликт Тарасюка с Минэнерго и «Энергоатомом». Глава НКРЭ решил пойти в атаку на Галущенко и Котина, публично обвинив их в непрофессионализме и неэффективности.
Дтек дуже хоче підняти вартість е/е. Тре щоб було як на бурштині де у дтек монополія.
Очень нуно денег…
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