В минувшую субботу был остановлен четвертый блок крупнейшей в Европе АЭС - Запорожской, который вывели в холодный резерв. Таким образом, государственные подстанции, которые производят самую дешевую электроэнергию закрыли, зато оставили солнечные станции Ахметова, которые работают по самому высокому в Европе «зелёному тарифу». При этом, угольные ТЭС дело не коснулась, потому как напомним, что Ахметов контролирует 24% зеленого тарифа и 70% тепловой генерации. Что касается, атомных электроподстанций, одной меньше, одной больше, какая разница неправда ли? А ведь разница есть, потому как платить за "зеленое электричество" придется намного больше, а государственный "Энергоатом", о котором мы уже писали ранее будет терять доход около 1 миллиарда грн в месяц. К слову, по состоянию на конец 2020 года госпредприятие и без того понесло убытки на сумму 4,8 млрд. гривен. Примечательно то, как президент Владимир Зеленский рассказывает о деолигархизации и что-то закон вот-вот начнет действовать. Но учитывая "аппетиты" Ахметова, кажется деолигархизацию нужно начинать как раз с него. К слову, депутатов, которые выступали против остановки АЭС, а их было 97 в рядах "Слуг народа", не допускали даже на эфиры подконтрольного телеканала Ахметова "Украина 24". Вот они двойные стандарты. Одних закрывают под "лозунгом пропаганды", а других оставляют, чтобы те рассказывали, как прекрасно жить отдавая последние деньги за электроэнергию. Вот к примеру, после остановки 4 блока Запорожской АЭС цена на электричество тут же взлетела на 20 копеек. А это означает, что, например, Укрзализныця, как крупный потребитель, теперь будет переплачивать сотни миллионов гривен в годовом исчислении.