Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Ринок енергоносіїв

в контексті Ринок енергоносіїв в контексті + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 74757677 Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:47 Shaman написав: а за проеб гос-ва - должны отвечать чиновники. вполне вероятно, что условия выкупа зеленой энергетики просто тупо не скорректировали по итогам девала 2014 - Вы думает, в чиновниках сплошь гении работают?) а за проеб гос-ва - должны отвечать чиновники. вполне вероятно, что условия выкупа зеленой энергетики просто тупо не скорректировали по итогам девала 2014 - Вы думает, в чиновниках сплошь гении работают?)

Я думаю, что там отрицательная селекция.

В любом случае, пусть разбираются как хотят, только не за счёт пересичных. Я думаю, что там отрицательная селекция.В любом случае, пусть разбираются как хотят, только не за счёт пересичных. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14859 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8057 раз. Подякували: 3899 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 12:50 В минувшую субботу был остановлен четвертый блок крупнейшей в Европе АЭС - Запорожской, который вывели в холодный резерв. Таким образом, государственные подстанции, которые производят самую дешевую электроэнергию закрыли, зато оставили солнечные станции Ахметова, которые работают по самому высокому в Европе «зелёному тарифу». При этом, угольные ТЭС дело не коснулась, потому как напомним, что Ахметов контролирует 24% зеленого тарифа и 70% тепловой генерации. Что касается, атомных электроподстанций, одной меньше, одной больше, какая разница неправда ли? А ведь разница есть, потому как платить за "зеленое электричество" придется намного больше, а государственный "Энергоатом", о котором мы уже писали ранее будет терять доход около 1 миллиарда грн в месяц. К слову, по состоянию на конец 2020 года госпредприятие и без того понесло убытки на сумму 4,8 млрд. гривен. Примечательно то, как президент Владимир Зеленский рассказывает о деолигархизации и что-то закон вот-вот начнет действовать. Но учитывая "аппетиты" Ахметова, кажется деолигархизацию нужно начинать как раз с него. К слову, депутатов, которые выступали против остановки АЭС, а их было 97 в рядах "Слуг народа", не допускали даже на эфиры подконтрольного телеканала Ахметова "Украина 24". Вот они двойные стандарты. Одних закрывают под "лозунгом пропаганды", а других оставляют, чтобы те рассказывали, как прекрасно жить отдавая последние деньги за электроэнергию. Вот к примеру, после остановки 4 блока Запорожской АЭС цена на электричество тут же взлетела на 20 копеек. А это означает, что, например, Укрзализныця, как крупный потребитель, теперь будет переплачивать сотни миллионов гривен в годовом исчислении. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14859 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8057 раз. Подякували: 3899 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 12:52 Руководитель НКРЭ Тарасюк попал в немилость к Данилову. На последнем совещании в СНБО Тарасюк ни с того ни с сего начал убеждать, что трейдеров ни в коем случае нельзя убирать с рынка электроэнергии. Поскольку его никто об этом не спрашивал, Данилов воспринял выпад как «оговорку по Фрейду» и не постеснялся это озвучить.

Затем Тарасюка несколько раз спросили, сколько он имеет от заработков трейдеров на перепродаже электроэнергии «Энергоатома». Глава НКРЭ продолжал отнекиваться, но обстоятельства играют против него.



Еще в декабре 2020, во время обыска, НАБУ нашло в телефоне директора трейдера «Энерго Сбыт Транс» переписку с Тарасюком. Вскоре оказалось, что другой обыскиваемый НАБУ трейдер «Энерджикс» записан на мужа одной из его подчиненных.



В ОП весной усомнились в порядочности Тарасюка и потребовали главу комиссии к ответу. Убедить Офис в своей непорочности ему не удалось.

Снять Тарасюка планировали осенью, когда по закону он подлежит ротации. Но последние события толкают ОП к более решительным действиям. Нездоровая любовь Тарасюка к трейдерам уже стояла «Энергоатому» несколько миллиардов гривен.



И по всей видимости теперь никто осени ждать не собирается.

Не исключено, что решение досрочной отставке будет проведено через СНБО, учитывая позицию Данилова.

Дополнительным фактором раздражения для ОП стал открытый конфликт Тарасюка с Минэнерго и «Энергоатомом». Глава НКРЭ решил пойти в атаку на Галущенко и Котина, публично обвинив их в непрофессионализме и неэффективности. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14859 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8057 раз. Подякували: 3899 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 13:17 Вкладчик1234 написав: Руководитель НКРЭ Тарасюк попал в немилость к Данилову. На последнем совещании в СНБО Тарасюк ни с того ни с сего начал убеждать, что трейдеров ни в коем случае нельзя убирать с рынка электроэнергии. Поскольку его никто об этом не спрашивал, Данилов воспринял выпад как «оговорку по Фрейду» и не постеснялся это озвучить.

Затем Тарасюка несколько раз спросили, сколько он имеет от заработков трейдеров на перепродаже электроэнергии «Энергоатома». Глава НКРЭ продолжал отнекиваться, но обстоятельства играют против него.



Еще в декабре 2020, во время обыска, НАБУ нашло в телефоне директора трейдера «Энерго Сбыт Транс» переписку с Тарасюком. Вскоре оказалось, что другой обыскиваемый НАБУ трейдер «Энерджикс» записан на мужа одной из его подчиненных.



В ОП весной усомнились в порядочности Тарасюка и потребовали главу комиссии к ответу. Убедить Офис в своей непорочности ему не удалось.

Снять Тарасюка планировали осенью, когда по закону он подлежит ротации. Но последние события толкают ОП к более решительным действиям. Нездоровая любовь Тарасюка к трейдерам уже стояла «Энергоатому» несколько миллиардов гривен.



И по всей видимости теперь никто осени ждать не собирается.

Не исключено, что решение досрочной отставке будет проведено через СНБО, учитывая позицию Данилова.

Дополнительным фактором раздражения для ОП стал открытый конфликт Тарасюка с Минэнерго и «Энергоатомом». Глава НКРЭ решил пойти в атаку на Галущенко и Котина, публично обвинив их в непрофессионализме и неэффективности.



Дтек дуже хоче підняти вартість е/е. Тре щоб було як на бурштині де у дтек монополія.

Очень нуно денег… Дтек дуже хоче підняти вартість е/е. Тре щоб було як на бурштині де у дтек монополія.Очень нуно денег… Первый Повідомлень: 16153 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 20:26 Вкладчик1234 написав: В минувшую субботу был остановлен четвертый блок крупнейшей в Европе АЭС - Запорожской, который вывели в холодный резерв. Таким образом, государственные подстанции, которые производят самую дешевую электроэнергию закрыли, зато оставили солнечные станции Ахметова, которые работают по самому высокому в Европе «зелёному тарифу». При этом, угольные ТЭС дело не коснулась, потому как напомним, что Ахметов контролирует 24% зеленого тарифа и 70% тепловой генерации. Что касается, атомных электроподстанций, одной меньше, одной больше, какая разница неправда ли? А ведь разница есть, потому как платить за "зеленое электричество" придется намного больше, а государственный "Энергоатом", о котором мы уже писали ранее будет терять доход около 1 миллиарда грн в месяц. К слову, по состоянию на конец 2020 года госпредприятие и без того понесло убытки на сумму 4,8 млрд. гривен. Примечательно то, как президент Владимир Зеленский рассказывает о деолигархизации и что-то закон вот-вот начнет действовать. Но учитывая "аппетиты" Ахметова, кажется деолигархизацию нужно начинать как раз с него. К слову, депутатов, которые выступали против остановки АЭС, а их было 97 в рядах "Слуг народа", не допускали даже на эфиры подконтрольного телеканала Ахметова "Украина 24". Вот они двойные стандарты. Одних закрывают под "лозунгом пропаганды", а других оставляют, чтобы те рассказывали, как прекрасно жить отдавая последние деньги за электроэнергию. Вот к примеру, после остановки 4 блока Запорожской АЭС цена на электричество тут же взлетела на 20 копеек. А это означает, что, например, Укрзализныця, как крупный потребитель, теперь будет переплачивать сотни миллионов гривен в годовом исчислении.

как манипуляции раздражают

почему нельзя описывать ситуацию целиком...



первое - 7 июня ввели 3 блой, 12 вывели 4 блок - уже немного по-другому звучит.

во-вторых, мощность АЭС сейчас намного выше, чем в 2019-2020 - 8,5 МВт против 6,5-7,5 МВт.

третье - а кто же производит намного больше. ой, а это гидро, которе кстати еще дешевле, чем атом. мощность ТЭС сейчас - 2 МВт - против 4-6 МВт в 2019-2020 гг. в чем выигрыш Ахметова???



цена поднялась аж на 20 коп...

уже писал про ценовые приколы в мае:

так вот - такое соотношение цен еще бывает между ценами на выходные и в рабочие дни - смотри статистику.

опять же макс цена в июне пока 1,49 грн - в апреле было и 1,5, и 1,6 грн



объективности ноль, суцільна маніпуляція... как манипуляции раздражаютпочему нельзя описывать ситуацию целиком...первое - 7 июня ввели 3 блой, 12 вывели 4 блок - уже немного по-другому звучит.во-вторых, мощность АЭС сейчас намного выше, чем в 2019-2020 - 8,5 МВт против 6,5-7,5 МВт.третье - а кто же производит намного больше. ой, а это гидро, которе кстати еще дешевле, чем атом. мощность ТЭС сейчас - 2 МВт - против 4-6 МВт в 2019-2020 гг. в чем выигрыш Ахметова???цена поднялась аж на 20 коп...уже писал про ценовые приколы в мае: viewtopic.php?p=5241827#p5241827 так вот - такое соотношение цен еще бывает между ценами на выходные и в рабочие дни - смотри статистику.опять же макс цена в июне пока 1,49 грн - в апреле было и 1,5, и 1,6 грнобъективности ноль, суцільна маніпуляція... Shaman Повідомлень: 1087 З нами з: 29.09.19 Подякував: 118 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:40 Дел Первый Повідомлень: 16153 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:49 Shaman написав: Вкладчик1234 написав: В минувшую субботу был остановлен четвертый блок крупнейшей в Европе АЭС - Запорожской, который вывели в холодный резерв. Таким образом, государственные подстанции, которые производят самую дешевую электроэнергию закрыли, зато оставили солнечные станции Ахметова, которые работают по самому высокому в Европе «зелёному тарифу». При этом, угольные ТЭС дело не коснулась, потому как напомним, что Ахметов контролирует 24% зеленого тарифа и 70% тепловой генерации. Что касается, атомных электроподстанций, одной меньше, одной больше, какая разница неправда ли? А ведь разница есть, потому как платить за "зеленое электричество" придется намного больше, а государственный "Энергоатом", о котором мы уже писали ранее будет терять доход около 1 миллиарда грн в месяц. К слову, по состоянию на конец 2020 года госпредприятие и без того понесло убытки на сумму 4,8 млрд. гривен. Примечательно то, как президент Владимир Зеленский рассказывает о деолигархизации и что-то закон вот-вот начнет действовать. Но учитывая "аппетиты" Ахметова, кажется деолигархизацию нужно начинать как раз с него. К слову, депутатов, которые выступали против остановки АЭС, а их было 97 в рядах "Слуг народа", не допускали даже на эфиры подконтрольного телеканала Ахметова "Украина 24". Вот они двойные стандарты. Одних закрывают под "лозунгом пропаганды", а других оставляют, чтобы те рассказывали, как прекрасно жить отдавая последние деньги за электроэнергию. Вот к примеру, после остановки 4 блока Запорожской АЭС цена на электричество тут же взлетела на 20 копеек. А это означает, что, например, Укрзализныця, как крупный потребитель, теперь будет переплачивать сотни миллионов гривен в годовом исчислении.

как манипуляции раздражают

почему нельзя описывать ситуацию целиком...



первое - 7 июня ввели 3 блой, 12 вывели 4 блок - уже немного по-другому звучит.

во-вторых, мощность АЭС сейчас намного выше, чем в 2019-2020 - 8,5 МВт против 6,5-7,5 МВт.

третье - а кто же производит намного больше. ой, а это гидро, которе кстати еще дешевле, чем атом. мощность ТЭС сейчас - 2 МВт - против 4-6 МВт в 2019-2020 гг. в чем выигрыш Ахметова???



цена поднялась аж на 20 коп...

уже писал про ценовые приколы в мае:

так вот - такое соотношение цен еще бывает между ценами на выходные и в рабочие дни - смотри статистику.

опять же макс цена в июне пока 1,49 грн - в апреле было и 1,5, и 1,6 грн



объективности ноль, суцільна маніпуляція... как манипуляции раздражаютпочему нельзя описывать ситуацию целиком...первое - 7 июня ввели 3 блой, 12 вывели 4 блок - уже немного по-другому звучит.во-вторых, мощность АЭС сейчас намного выше, чем в 2019-2020 - 8,5 МВт против 6,5-7,5 МВт.третье - а кто же производит намного больше. ой, а это гидро, которе кстати еще дешевле, чем атом. мощность ТЭС сейчас - 2 МВт - против 4-6 МВт в 2019-2020 гг. в чем выигрыш Ахметова???цена поднялась аж на 20 коп...уже писал про ценовые приколы в мае: viewtopic.php?p=5241827#p5241827 так вот - такое соотношение цен еще бывает между ценами на выходные и в рабочие дни - смотри статистику.опять же макс цена в июне пока 1,49 грн - в апреле было и 1,5, и 1,6 грнобъективности ноль, суцільна маніпуляція...



Так ще ж тре 2 пункти - вдр вище за рдн і … і це на 100% профіцитному ринку, де гігаватами відключають, але платять, зелених..



Все буде ахметов. Нажаль Так ще ж тре 2 пункти - вдр вище за рдн і … і це на 100% профіцитному ринку, де гігаватами відключають, але платять, зелених..Все буде ахметов. Нажаль Первый Повідомлень: 16153 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:18 Первый написав: Shaman написав: Вкладчик1234 написав: В минувшую субботу был остановлен четвертый блок крупнейшей в Европе АЭС - Запорожской, который вывели в холодный резерв. Таким образом, государственные подстанции, которые производят самую дешевую электроэнергию закрыли, зато оставили солнечные станции Ахметова, которые работают по самому высокому в Европе «зелёному тарифу». При этом, угольные ТЭС дело не коснулась, потому как напомним, что Ахметов контролирует 24% зеленого тарифа и 70% тепловой генерации. Что касается, атомных электроподстанций, одной меньше, одной больше, какая разница неправда ли? А ведь разница есть, потому как платить за "зеленое электричество" придется намного больше, а государственный "Энергоатом", о котором мы уже писали ранее будет терять доход около 1 миллиарда грн в месяц. К слову, по состоянию на конец 2020 года госпредприятие и без того понесло убытки на сумму 4,8 млрд. гривен. Примечательно то, как президент Владимир Зеленский рассказывает о деолигархизации и что-то закон вот-вот начнет действовать. Но учитывая "аппетиты" Ахметова, кажется деолигархизацию нужно начинать как раз с него. К слову, депутатов, которые выступали против остановки АЭС, а их было 97 в рядах "Слуг народа", не допускали даже на эфиры подконтрольного телеканала Ахметова "Украина 24". Вот они двойные стандарты. Одних закрывают под "лозунгом пропаганды", а других оставляют, чтобы те рассказывали, как прекрасно жить отдавая последние деньги за электроэнергию. Вот к примеру, после остановки 4 блока Запорожской АЭС цена на электричество тут же взлетела на 20 копеек. А это означает, что, например, Укрзализныця, как крупный потребитель, теперь будет переплачивать сотни миллионов гривен в годовом исчислении. В минувшую субботу был остановлен четвертый блок крупнейшей в Европе АЭС - Запорожской, который вывели в холодный резерв.Что касается, атомных электроподстанций, одной меньше, одной больше, какая разница неправда ли? А ведь разница есть, потому как платить за "зеленое электричество" придется намного больше, а государственный "Энергоатом", о котором мы уже писали ранее будет терять доход около 1 миллиарда грн в месяц. К слову, по состоянию на конец 2020 года госпредприятие и без того понесло убытки на сумму 4,8 млрд. гривен. Примечательно то, как президент Владимир Зеленский рассказывает о деолигархизации и что-то закон вот-вот начнет действовать. Но учитывая "аппетиты" Ахметова, кажется деолигархизацию нужно начинать как раз с него. К слову, депутатов, которые выступали против остановки АЭС, а их было 97 в рядах "Слуг народа", не допускали даже на эфиры подконтрольного телеканала Ахметова "Украина 24". Вот они двойные стандарты. Одних закрывают под "лозунгом пропаганды", а других оставляют, чтобы те рассказывали, как прекрасно жить отдавая последние деньги за электроэнергию.

как манипуляции раздражают

почему нельзя описывать ситуацию целиком...



первое - 7 июня ввели 3 блой, 12 вывели 4 блок - уже немного по-другому звучит.

во-вторых, мощность АЭС сейчас намного выше, чем в 2019-2020 - 8,5 МВт против 6,5-7,5 МВт.

третье - а кто же производит намного больше. ой, а это гидро, которе кстати еще дешевле, чем атом. мощность ТЭС сейчас - 2 МВт - против 4-6 МВт в 2019-2020 гг. в чем выигрыш Ахметова???



цена поднялась аж на 20 коп...

уже писал про ценовые приколы в мае:

так вот - такое соотношение цен еще бывает между ценами на выходные и в рабочие дни - смотри статистику.

опять же макс цена в июне пока 1,49 грн - в апреле было и 1,5, и 1,6 грн



объективности ноль, суцільна маніпуляція... как манипуляции раздражаютпочему нельзя описывать ситуацию целиком...первое - 7 июня ввели 3 блой, 12 вывели 4 блок - уже немного по-другому звучит.во-вторых, мощность АЭС сейчас намного выше, чем в 2019-2020 - 8,5 МВт против 6,5-7,5 МВт.третье - а кто же производит намного больше. ой, а это гидро, которе кстати еще дешевле, чем атом. мощность ТЭС сейчас - 2 МВт - против 4-6 МВт в 2019-2020 гг. в чем выигрыш Ахметова???цена поднялась аж на 20 коп...уже писал про ценовые приколы в мае: viewtopic.php?p=5241827#p5241827 так вот - такое соотношение цен еще бывает между ценами на выходные и в рабочие дни - смотри статистику.опять же макс цена в июне пока 1,49 грн - в апреле было и 1,5, и 1,6 грнобъективности ноль, суцільна маніпуляція...



Так ще ж тре 2 пункти - вдр вище за рдн і … і це на 100% профіцитному ринку, де гігаватами відключають, але платять, зелених..



Все буде ахметов. Нажаль Так ще ж тре 2 пункти - вдр вище за рдн і … і це на 100% профіцитному ринку, де гігаватами відключають, але платять, зелених..Все буде ахметов. Нажаль

честно - не слежу за ВДР. насколько знаю, объем ВДР - меньше 10% от РДН, соответственно цифры не значимы. честно - не слежу за ВДР. насколько знаю, объем ВДР - меньше 10% от РДН, соответственно цифры не значимы. Shaman Повідомлень: 1087 З нами з: 29.09.19 Подякував: 118 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 12:34 ЦІНИ НА ГАЗ В УКРАЇНІ ВСТАНОВИЛИ ІСТОРИЧНИЙ РЕКОРД - ПОНАД 15 000 ГРН ЗА ТИС КУБІВ

Ціни на природний газ на українському ринку у ході торгів 1 липня перевищили 15 000 грн/тис куб м (з ПДВ) – новий історичний рекорд. У порівнянні з попереднім днем ціни зросли у середньому на 11-12% або на 1 500 грн/тис куб м, пише ExPro.



Варто зазначити, що темп росту цін в Україні навіть вище, ніж у Європі, де протягом четверга газ подорожчав приблизно на 5%.



На початку четверга різниця між цінами на газ в Україні та Європі зросла – до 1 300 грн/тис куб м або до €3,1/MWh. Проте, ближче до кінця дня різниця скоротилася до 100-200 грн/тис куб м або до €0,25/MWh.



Газ в Україні все ще торгується нижче, ніж у Європі, що теоретично мало б робити імпорт економічно не вигідним. Разом з тим, імпорт газу в Україну з початку липня зріс утричі – до 15,8 млн куб м. За інформацією ExPro, імпортує НАК «Нафтогаз України».



На передній план вийшла торгівля газом у ПСГ, ціни на який наприкінці четверга коливалися у діапазоні 14 800 – 15 200 грн/тис куб м, у середньому на 11% або на 1 500 грн вище, ніж попереднього дня.



Ресурс липня наприкінці дня торгувався за цінами 14 700 – 15 200 грн/тис куб м, також приблизно на 12% або на 1 600 грн вище, ніж наприкінці середи.



Причини для росту цін на газ в Україні – високий попит на фоні обмеженої пропозиції та ріст котирувань у Європі. Газ у Європі дорожчає передусім у зв’язку з тим, що «Газпром» не забронював переривчасті потужності для транзиту газу через Україну на липень, коли газопроводи «Ямал» та «Північний потік» будуть відключені для технічного обслуговування.

Правильно, зачем париться и добывать газ? Лучше проводить махинации с "бумажным" газом и "гибридным реверсом"



http://finbalance.com.ua/news/tsini-na-haz-v-ukrani-vstanovili-istorichniy-rekord---ponad-15-tis-hrn-za-tis-kubiv Правильно, зачем париться и добывать газ? Лучше проводить махинации с "бумажным" газом и "гибридным реверсом" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14859 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8057 раз. Подякували: 3899 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 12:36



"РИНОК ЛІГ": НАЦКОМІСІЯ ЕКСТРЕНО ВСТАНОВИЛА МІНІМАЛЬНУ ЦІНУ Е/Е, ВВЕЛА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ДТЕК

На екстреному засіданні увечері в неділю 4 липня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила мінімальну ціну електроенергії на Ринку на добу вперед (РДВ), обмежила обсяг внутрішньогрупових продажів електроенергії до 50% і зобов`язала операторів систем розподілу (обленерго) і оператора системи передачі (Укренерго) закуповувати на вказаному ринку 95% електроенергії для технологічних втрат замість 50%, пише "БізнесЦензор".



В обґрунтуванні рішення Комісії зазначено, що воно прийнято після моніторингу ситуації на РДВ в перші дні липня, коли спостерігалося різке зниження ціни, спровоковане виведенням попиту з РДВ.



Раніше НКРЕКП повідомляла, що попит зменшився на 40% через те, що трейдер Д.Трейдінг з холдингу ДТЕК Ріната Ахметова перестав закуповувати електроенергію на РДВ, перейшовши на прямі договори. При цьому значний портфель поставок електроенергії ДТЕК належить до внутрішньо-групових продажів, коли електроенергія поставляється підприємствам з групи СКМ Ріната Ахметова.



Здебільшого, в результаті того, що Д.Трейдінг вивів значну частину попиту з РДВ, ціна опустилася з 1450 грн/МВт-год 1 липня до 426 грн/МВт-год 4 липня.



Через прив`язки ціни поставки електроенергії до індексу РДВ, падіння ціни вплинуло на всіх учасників ринку, які зазнають збитків.



Щоб не допустити подальшого падіння ціни, НКРЕКП обмежила мінімальну ціну продажу на РДВ (нижній price-cap) в розмірі 734,9 грн/МВт-год до 8 липня включно. Сума дорівнює собівартості виробництва електроенергії НАЕК "Енергоатом", помноженої на індекс цін виробників промислової продукції.



"Це точно не ринкове рішення. Але це реанімаційна дія зараз, коли ринок ліг", - сказав в ході засідання глава НКРЕКП Валерій Тарасюк.



Після рішення регулятора, прес-служба Д.Трейдінг в черговий раз звинуватила НКРЕКП "в маніпуляціях і адміністративному заступництві трейдерам, які беруть участь в махінаціях".



Поведінка Д.Трейдінг на ринку електроенергії прес-служба коментувати не стала.

http://finbalance.com.ua/news/rinok-lih-natskomisiya-ekstreno-vstanovila-minimalnu-tsinu-elektroenerhi-obmezhila-torhivlyu-dtek Вот такой вот "рыночек" - дорожать может "в космас", а дешеветь - нельзя! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14859 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8057 раз. Подякували: 3899 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 74757677 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Ринок праці

tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11 1 2020

tobias Сер 23 чер, 2021 11:55 Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 12 , 13 , 14

somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08 133 29546

Zebra П'ят 12 бер, 2021 19:18 Ринок мобільного зв'язку в Україні

maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 5840

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32