О кризисе на рынке электроэнергии



У участников рынка есть такая версия о причинах кризиса.



В декабре прошлого года по результатам аукциона Энергоатом заключил договор на поставку 13,3 млн. МВт часов на сумму 18,5 млрд грн (з ПДВ) с одним из самых крупных трейдеров – компанией United Energy из орбиты Игоря Коломойского.



Кроме естественного хайпа вокруг имени олигарха, пострадавшими сторонами стали мелкие трейдеры, которые не смогли скупиться из-за гигантского предложения United Energy. Трейдеров и их покровителей во власти возмутил факт, что их заявки о покупке небольших объемов, но по более высоким ценам, были отклонены. Появились публикации в прессе, депутатские запросы в правоохранительные органы. Позже по этому факту НАБУ открыло уголовное производство, провело ряд обысков.



Детективы Бюро посчитали, что во время аукциона Энергоатому нужно было акцептировать мелкие заявки покупателей по более высоким ценам и игнорировать крупные заявки по более низким ценам. Применяемая госпредприятием общепринятая логика работы в рыночных условиях, стала предметом уголовного преследования за разницу в ценах между крупными и мелкими партиями.



Регулятор – НКРЕКП, который конечно же «действовал в интересах крупнейшей государственной генерации», в марте этого года протащил через Аукционный комитет при Минэнерго норму о том, что единым показателем для акцептирования на аукционе на рынке двусторонних договоров будет ТОЛЬКО ЦЕНА одного мегаватта в час, без учета объемов и сроков поставки. Это открыло доступ мелким трейдерам и спекулянтам к дешевой электроэнергии Энергоатома.



Трейдера и спекулянты покупают электроэнергию на рынке двусторонних договоров у Энергоатома и потом продают ее на рынке на сутки вперед, не имея конечного потребителя.



С помощью одного компьютера, стола и стула стало возможным зарабатывать сотни миллионов на спекулятивных операциях. Со временем количество таких трейдеров многократно увеличилось, их финансовые возможности значительно выросли. Причем настолько, что объемы предложения продаваемой трейдерами электроэнергии превысили объемы предложения всей генерации. В результате предложение на рынке удвоилось и цена объективно рухнула в 2-2,5 раза.



Только за первую неделю июля Энергоатом из-за падения цены потерял около 100 млн. грн. А потеряет еще больше, так как трейдеры перестали платить по ранее заключенным договорам. Соответственно эти объемы электроэнергии появятся на рынке на сутки вперед, еще больше увеличат на нем предложение и снова обвалят цену.



Теперь вопрос: кто за это ответит?!