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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:54
О кризисе на рынке электроэнергии
У участников рынка есть такая версия о причинах кризиса.
В декабре прошлого года по результатам аукциона Энергоатом заключил договор на поставку 13,3 млн. МВт часов на сумму 18,5 млрд грн (з ПДВ) с одним из самых крупных трейдеров – компанией United Energy из орбиты Игоря Коломойского.
Кроме естественного хайпа вокруг имени олигарха, пострадавшими сторонами стали мелкие трейдеры, которые не смогли скупиться из-за гигантского предложения United Energy. Трейдеров и их покровителей во власти возмутил факт, что их заявки о покупке небольших объемов, но по более высоким ценам, были отклонены. Появились публикации в прессе, депутатские запросы в правоохранительные органы. Позже по этому факту НАБУ открыло уголовное производство, провело ряд обысков.
Детективы Бюро посчитали, что во время аукциона Энергоатому нужно было акцептировать мелкие заявки покупателей по более высоким ценам и игнорировать крупные заявки по более низким ценам. Применяемая госпредприятием общепринятая логика работы в рыночных условиях, стала предметом уголовного преследования за разницу в ценах между крупными и мелкими партиями.
Регулятор – НКРЕКП, который конечно же «действовал в интересах крупнейшей государственной генерации», в марте этого года протащил через Аукционный комитет при Минэнерго норму о том, что единым показателем для акцептирования на аукционе на рынке двусторонних договоров будет ТОЛЬКО ЦЕНА одного мегаватта в час, без учета объемов и сроков поставки. Это открыло доступ мелким трейдерам и спекулянтам к дешевой электроэнергии Энергоатома.
Трейдера и спекулянты покупают электроэнергию на рынке двусторонних договоров у Энергоатома и потом продают ее на рынке на сутки вперед, не имея конечного потребителя.
С помощью одного компьютера, стола и стула стало возможным зарабатывать сотни миллионов на спекулятивных операциях. Со временем количество таких трейдеров многократно увеличилось, их финансовые возможности значительно выросли. Причем настолько, что объемы предложения продаваемой трейдерами электроэнергии превысили объемы предложения всей генерации. В результате предложение на рынке удвоилось и цена объективно рухнула в 2-2,5 раза.
Только за первую неделю июля Энергоатом из-за падения цены потерял около 100 млн. грн. А потеряет еще больше, так как трейдеры перестали платить по ранее заключенным договорам. Соответственно эти объемы электроэнергии появятся на рынке на сутки вперед, еще больше увеличат на нем предложение и снова обвалят цену.
Теперь вопрос: кто за это ответит?!
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Додано: Чет 15 лип, 2021 20:08
Вкладчик1234 написав:
О кризисе на рынке электроэнергии
У участников рынка есть такая версия о причинах кризиса.
В декабре прошлого года по результатам аукциона Энергоатом заключил договор на поставку 13,3 млн. МВт часов на сумму 18,5 млрд грн (з ПДВ) с одним из самых крупных трейдеров – компанией United Energy из орбиты Игоря Коломойского.
Кроме естественного хайпа вокруг имени олигарха, пострадавшими сторонами стали мелкие трейдеры, которые не смогли скупиться из-за гигантского предложения United Energy. Трейдеров и их покровителей во власти возмутил факт, что их заявки о покупке небольших объемов, но по более высоким ценам, были отклонены. Появились публикации в прессе, депутатские запросы в правоохранительные органы. Позже по этому факту НАБУ открыло уголовное производство, провело ряд обысков.
Детективы Бюро посчитали, что во время аукциона Энергоатому нужно было акцептировать мелкие заявки покупателей по более высоким ценам и игнорировать крупные заявки по более низким ценам. Применяемая госпредприятием общепринятая логика работы в рыночных условиях, стала предметом уголовного преследования за разницу в ценах между крупными и мелкими партиями.
Регулятор – НКРЕКП, который конечно же «действовал в интересах крупнейшей государственной генерации», в марте этого года протащил через Аукционный комитет при Минэнерго норму о том, что единым показателем для акцептирования на аукционе на рынке двусторонних договоров будет ТОЛЬКО ЦЕНА одного мегаватта в час, без учета объемов и сроков поставки. Это открыло доступ мелким трейдерам и спекулянтам к дешевой электроэнергии Энергоатома.
Трейдера и спекулянты покупают электроэнергию на рынке двусторонних договоров у Энергоатома и потом продают ее на рынке на сутки вперед, не имея конечного потребителя.
С помощью одного компьютера, стола и стула стало возможным зарабатывать сотни миллионов на спекулятивных операциях. Со временем количество таких трейдеров многократно увеличилось, их финансовые возможности значительно выросли. Причем настолько, что объемы предложения продаваемой трейдерами электроэнергии превысили объемы предложения всей генерации. В результате предложение на рынке удвоилось и цена объективно рухнула в 2-2,5 раза.
Только за первую неделю июля Энергоатом из-за падения цены потерял около 100 млн. грн. А потеряет еще больше, так как трейдеры перестали платить по ранее заключенным договорам. Соответственно эти объемы электроэнергии появятся на рынке на сутки вперед, еще больше увеличат на нем предложение и снова обвалят цену.
Теперь вопрос: кто за это ответит?!
источник?
прям умилило о мелких трейдерах, которые начали зарабатывать миллионы из воздуха - трейдеры может и с одним компьютером, но с правильными акционерами. случайных людей там нет...
а вот то, что трейдеры смогли продавать больше, чем генерация, похоже на фуфел - так не бывает, это не рынок фьючерсов.
и совсем не понял последний абзац - как неоплата по договорам может увеличить предложение э/энергии на рынке - поясните, плиз
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Shaman
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Додано: Пон 19 лип, 2021 09:26
Ситуация с электроэнергией критическая. По данным «Укрэнерго» не работает 20 энергоблоков. Жара заставляет потреблять гораздо больше электричества. И с углем как всегда проблема. Все настолько проблематично, что на днях состоялось совместное заседание СНБО и руководства «Укрэнерго», которое и доложило о возможности веерного обесточивания всей Украины. В этой связи «Укрэнерго» 15 и 16 июля сделало запрос в Беларусь и Россию с просьбой оказать в случае необходимости помощь украинской энергосистеме. Задним числом «Укрэнерго», видимо по команде сверху, заявило, что как такового запроса не было, просто состоялся разговор главных диспетчеров. Но в правительстве подготовлены гарантийные (по оплате) документы для закупки электричества.
В СНБО подготовили доклад президенту по ситуации. Руководству «Укрэнерго» поставлена задача мобилизовать все ресурсы, вывести незамедлительно из ремонта как минимум 2 ТЭС, к закупке электроэнергии в РБ и РФ приступать только в самом экстренном случае, с разрешения президента.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 14:15
Резидент, [20.07.21 14:29]
Пока Офис Президента создает иллюзию борьбы с олигархами, они спокойно продолжают грабить страну. Фирташ снова договорился с властью и спишет долги с облгазов, которые накопились за эти годы.
23 июня Верховный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 21 июля 2020 г., зафиксировав поражение НАК «Нафтогаз Украины» в схватке с оператором локальной газотранспортной системы.
В прошлом году госкомпания предъявила «Днепропетровскгаз», иск на сумму 2,5 млрд грн. Она делилась на две части, из которой основная (1,9 млрд грн.) представляла долг за услуги, а остальные 600 млн грн. – санкции за несвоевременный расчет (пеня, 3% годовых, инфляционные потери и т.п.). Первая, апелляционная и кассационная инстанции отказали юристам «Нафтогаза». Оказывается предметом основного договора является предоставление услуг транспортировки природного газа, объемы которого определяются дополнением 1 (распределение мощности) и дополнением 2 (транспортировка), которые являются неотъемлемой частью самого договора. Сторонами не предоставлены доказательства заключения дополнений 1 и 2 к договору. А поскольку стороны не подписали эти дополнения, то фактически не согласовали предмет договора (мощность и объем транспортировки газа), что является существенным условием.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 21:27
Что значит "в контексте"?
В этой теме можно купить электричество?
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