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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:15

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  viy написав:Есть кризис. Просто так не повышали бы с 01.08 в 1,5 раза !!! лимит цены на э/э. https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr возьмите сравните цены в июле и августе на пиковые часы и прозреете.
По углю есть рост цены, энергетический мне не интересен, а антрацит вырос с августа на 12%, все тянется за газом

Высокие цены это не кризис. Низкие цены - это кризис, когда затраты нельзя покрыть...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Українські газові сховища наполовину порожні https://www.unian.ua/economics/energeti ... 14388.html
Запаси газу в ПСГ на третину нижче торішнього рівня.
Станом на 15 серпня українські газові сховища заповнені на 57%.
28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.


Або для оптимістів наполовину повні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:37

  Ой+ написав:
Українські газові сховища наполовину порожні https://www.unian.ua/economics/energeti ... 14388.html
Запаси газу в ПСГ на третину нижче торішнього рівня.
Станом на 15 серпня українські газові сховища заповнені на 57%.
28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.


Або для оптимістів наполовину повні.

оптимісти надіються, що зимою будем грітися лушпинням від соняшників
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:04

Цены на газ в Европе подскочили до 580 долларов за тысячу кубометров на торгах в понедельник, 16 августа, на бирже ICE.

Это произошло после того, как Газпром решил забронировать лишь 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину в сентябре.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:14

  flyman написав:
  Ой+ написав:
Українські газові сховища наполовину порожні https://www.unian.ua/economics/energeti ... 14388.html
Запаси газу в ПСГ на третину нижче торішнього рівня.
Станом на 15 серпня українські газові сховища заповнені на 57%.
28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.


Або для оптимістів наполовину повні.

оптимісти надіються, що зимою будем грітися лушпинням від соняшників

Не всех греет земля в подвалах, иногда приходится включать отопление.
Правительство оставило цену на электричество на месте, многие зависят от электрики, так что не всё так плохо в нашем доме(с).
somilitark
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