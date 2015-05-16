Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
viy написав:Есть кризис. Просто так не повышали бы с 01.08 в 1,5 раза !!! лимит цены на э/э. https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr возьмите сравните цены в июле и августе на пиковые часы и прозреете. По углю есть рост цены, энергетический мне не интересен, а антрацит вырос с августа на 12%, все тянется за газом
Высокие цены это не кризис. Низкие цены - это кризис, когда затраты нельзя покрыть...
Українські газові сховища наполовину порожні https://www.unian.ua/economics/energeti ... 14388.html Запаси газу в ПСГ на третину нижче торішнього рівня. Станом на 15 серпня українські газові сховища заповнені на 57%. 28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.
Українські газові сховища наполовину порожні https://www.unian.ua/economics/energeti ... 14388.html Запаси газу в ПСГ на третину нижче торішнього рівня. Станом на 15 серпня українські газові сховища заповнені на 57%. 28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.
Або для оптимістів наполовину повні.
оптимісти надіються, що зимою будем грітися лушпинням від соняшників
Українські газові сховища наполовину порожні https://www.unian.ua/economics/energeti ... 14388.html Запаси газу в ПСГ на третину нижче торішнього рівня. Станом на 15 серпня українські газові сховища заповнені на 57%. 28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.
Або для оптимістів наполовину повні.
оптимісти надіються, що зимою будем грітися лушпинням від соняшників
Не всех греет земля в подвалах, иногда приходится включать отопление. Правительство оставило цену на электричество на месте, многие зависят от электрики, так что не всё так плохо в нашем доме(с).