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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 80818283>
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:15

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  viy написав:Есть кризис. Просто так не повышали бы с 01.08 в 1,5 раза !!! лимит цены на э/э. https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr возьмите сравните цены в июле и августе на пиковые часы и прозреете.
По углю есть рост цены, энергетический мне не интересен, а антрацит вырос с августа на 12%, все тянется за газом

Высокие цены это не кризис. Низкие цены - это кризис, когда затраты нельзя покрыть...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Українські газові сховища наполовину порожні https://www.unian.ua/economics/energeti ... 14388.html
Запаси газу в ПСГ на третину нижче торішнього рівня.
Станом на 15 серпня українські газові сховища заповнені на 57%.
28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.


Або для оптимістів наполовину повні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:37

  Ой+ написав:
Українські газові сховища наполовину порожні https://www.unian.ua/economics/energeti ... 14388.html
Запаси газу в ПСГ на третину нижче торішнього рівня.
Станом на 15 серпня українські газові сховища заповнені на 57%.
28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.


Або для оптимістів наполовину повні.

оптимісти надіються, що зимою будем грітися лушпинням від соняшників
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:04

Цены на газ в Европе подскочили до 580 долларов за тысячу кубометров на торгах в понедельник, 16 августа, на бирже ICE.

Это произошло после того, как Газпром решил забронировать лишь 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину в сентябре.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:14

  flyman написав:
  Ой+ написав:
Українські газові сховища наполовину порожні https://www.unian.ua/economics/energeti ... 14388.html
Запаси газу в ПСГ на третину нижче торішнього рівня.
Станом на 15 серпня українські газові сховища заповнені на 57%.
28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.


Або для оптимістів наполовину повні.

оптимісти надіються, що зимою будем грітися лушпинням від соняшників

Не всех греет земля в подвалах, иногда приходится включать отопление.
Правительство оставило цену на электричество на месте, многие зависят от электрики, так что не всё так плохо в нашем доме(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:43

  Denik написав:Европе теперь деваться некуда. Ей потребуются огромные объемы стали для строительства объектов ВИЭ.
Цена газа для электростанций в Европе составляет 585 долларов TTF + 15 транспортировка + 125 долларов квоты СО2 = 725. При такой цене любая ВИЭ будет супер-рентабельной.


Европейцы, конечно, богаты нерациональными решениями, но полных дураков из них я не делал. Спот - маленькая часть газового рынка. Добрая половина поставок - это магистральный газ по длинным контрактам. И цена там на сегодня "аж" 180 долларов (что тоже неприятно, но совсем некритично).

В дополнение, Франция ведет собственную сильную энергетическую политику, продолжая развивать АЭС и наращивать экспорт в основные регионы спроса - Западную Германию, Швейцарию и Северную Италию
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Европейцы, конечно, богаты нерациональными решениями, но полных дураков из них делать не нужно. Спот - маленькая часть газового рынка. Добрая половина поставок - это магистральный газ по длинным контрактам. И цена там на сегодня "аж" 180 долларов (что тоже неприятно, но совсем некритично).

Нет цены 180 долларов. Цены этих длинных контрактов как раз и привязаны к спотовым ценам с отсрочкой. Только около 20% контрактов с нефтяной привязкой. Из власти Голландии и Германии не надо делать полных дураков. Они ими и есть. Германия сама выступала за монополизацию своего рынка Газпромом двумя Северными потоками. Теперь пусть закупается на полную на рынке, где рулит монополист. И пусть не говорят, что им не предлагали строить СПГ - терминалы и заключать длинные контракты с привязкой к Хенри Хаб, который сейчас аж 140 долларов.
Добавлю, что весь переход с атомных станций на газ немцы планировали без учета стоимости квот СО2 - которые сейчас составляют 125 долларов на 100 куб. м. газа или около 200 дол на тонну угля и будут только дорожать))))
  zРадио написав:В дополнение, Франция ведет собственную сильную энергетическую политику, продолжая развивать АЭС и наращивать экспорт в основные регионы спроса - Западную Германию, Швейцарию и Северную Италию

То, что французы-молодцы с этим никто не спорит. Они являются главными бенефициарами идиотизма Шредера-Меркель-Рютте.
Востаннє редагувалось Denik в Сер 18 сер, 2021 15:18, всього редагувалось 2 разів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:07

  Denik написав:Из власти Голландии и Германии не надо делать полных дураков. Они ими и есть. Германия сама выступала за монополизацию своего рынка Газпромом двумя Северными потоками. Теперь пусть закупается на полную на рынке, где рулит монополист. И пусть не говорят, что им не предлагали строить СПГ строить СПГ - терминалы и заключать длинные контракты с привязкой к Хенри Хаб, который сейчас аж 140 долларов.

Так именно требования "энергопакетов" не дают использовать мощности "монополиста" на полную.
ИМХО, была бы воля Германии - они бы закупались у "монополиста" по индивидуальной договорной цене. Но они так делать не могут, т.к. вынуждены согласовывать свои действия

Это плохой монополист не хочет заполнить трубу на 100%, или европейцы сами выстрелили себе в ногу?
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:29

  Denik написав:Нет цены 180 долларов. Цены этих длинных контрактов как раз и привязаны к спотовым ценам с отсрочкой. Только около 20% контрактов с нефтяной привязкой.


Цены длинных контрактов по газу привязаны к платтсовским ценам на газойль и сырую нефть, а там такого безумия, как на спотовых газовых хабах, нет даже близко. С учетом временного лага и сезонности оптовые поставки зимой обойдутся европейцам в 250-350 долларов в зависимости от локации. Повторюсь - это немало. Но до спекулятивных цен хаба - как до китайской пасхи

  Denik написав:Из власти Голландии и Германии не надо делать полных дураков. Они ими и есть. Германия сама выступала за монополизацию своего рынка Газпромом двумя Северными потоками.


Об этом могут рассуждать сильные мира сего, но не голос из-под лавки (это я не о вас лично, а о нас как государстве со среднедушевым ВВП 3500 долларов в год)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:31

  Denik написав:Из власти Голландии и Германии не надо делать полных дураков. Они ими и есть. Германия сама выступала за монополизацию своего рынка Газпромом двумя Северными потоками.


Нет такой страны, Голландия.
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