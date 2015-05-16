Додано: Сер 18 сер, 2021 15:01

zРадио написав: Европейцы, конечно, богаты нерациональными решениями, но полных дураков из них делать не нужно. Спот - маленькая часть газового рынка. Добрая половина поставок - это магистральный газ по длинным контрактам. И цена там на сегодня "аж" 180 долларов (что тоже неприятно, но совсем некритично). Европейцы, конечно, богаты нерациональными решениями, но полных дураков из них делать не нужно. Спот - маленькая часть газового рынка. Добрая половина поставок - это магистральный газ по длинным контрактам. И цена там на сегодня "аж" 180 долларов (что тоже неприятно, но совсем некритично).

zРадио написав: В дополнение, Франция ведет собственную сильную энергетическую политику, продолжая развивать АЭС и наращивать экспорт в основные регионы спроса - Западную Германию, Швейцарию и Северную Италию В дополнение, Франция ведет собственную сильную энергетическую политику, продолжая развивать АЭС и наращивать экспорт в основные регионы спроса - Западную Германию, Швейцарию и Северную Италию

Нет цены 180 долларов. Цены этих длинных контрактов как раз и привязаны к спотовым ценам с отсрочкой. Только около 20% контрактов с нефтяной привязкой.Теперь пусть закупается на полную на рынке, где рулит монополист. И пусть не говорят, что им не предлагали строить СПГ - терминалы и заключать длинные контракты с привязкой к Хенри Хаб, который сейчас аж 140 долларов.Добавлю, что весь переход с атомных станций на газ- которые сейчас составляют 125 долларов на 100 куб. м. газа или около 200 дол на тонну угля и будут только дорожать))))То, что французы-молодцы с этим никто не спорит. Они являются главными бенефициарами идиотизма Шредера-Меркель-Рютте.