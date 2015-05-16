Додано: Сер 18 сер, 2021 15:32

Есть одна вещь, которая будут влиять на стоимость газа - Олимпиада 2022 в Пекине.

Для того чтобы сделать показуху китайцам не нужен смог над Пекином и другими большими городами. Поэтому они по максимуму использовать "чистый" газ вместо "грязного" угля чтобы обеспечить видимую чистоту воздуха над своими мегаполисами этой зимой. Кроме того приостановят или прекратят стальное производство.

Что будет на мировом рынке СПГ зимой и на мировом рынке ЖРС после восстановления спроса на сталь их пока не беспокоит. ЗВР у китайцев позволят перекупать газ у Японии (в которой еще не успеют перезапустить АЭС), Южной Кореи и Тайваня.

Поэтому считаю цену 1000 дол. за 1000. куб. м. СПГ зимой на споте в Азии - реальностью.

При наличии высокого спроса (погодные условия) в Европе с января 2022 года (половина АЭС в Германии уже будет закрыта) 1000 дол. на европейских хабах - это тоже реальность, причем независимо от запуска/незапуска СП-2.



Европейский торговый баланс на этом фоне уйдет в отрицательную зону. Евро где-то до 1,05 с дальнейшим потенциалом снижения. США (как и Катар с Австралией) хорошо заработают на экспорте СПГ.