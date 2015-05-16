Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Есть одна вещь, которая будут влиять на стоимость газа - Олимпиада 2022 в Пекине. Для того чтобы сделать показуху китайцам не нужен смог над Пекином и другими большими городами. Поэтому они по максимуму использовать "чистый" газ вместо "грязного" угля чтобы обеспечить видимую чистоту воздуха над своими мегаполисами этой зимой. Кроме того приостановят или прекратят стальное производство. Что будет на мировом рынке СПГ зимой и на мировом рынке ЖРС после восстановления спроса на сталь их пока не беспокоит. ЗВР у китайцев позволят перекупать газ у Японии (в которой еще не успеют перезапустить АЭС), Южной Кореи и Тайваня. Поэтому считаю цену 1000 дол. за 1000. куб. м. СПГ зимой на споте в Азии - реальностью. При наличии высокого спроса (погодные условия) в Европе с января 2022 года (половина АЭС в Германии уже будет закрыта) 1000 дол. на европейских хабах - это тоже реальность, причем независимо от запуска/незапуска СП-2.
Европейский торговый баланс на этом фоне уйдет в отрицательную зону. Евро где-то до 1,05 с дальнейшим потенциалом снижения. США (как и Катар с Австралией) хорошо заработают на экспорте СПГ.
Востаннє редагувалось Denik в Сер 18 сер, 2021 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Если написать Нидерланды, то Рютте, сидящий у власти более 10 лет, имбецилом в энергетике быть не перестанет. Суть вопроса следующая. У Нидерландов было гигантское месторождение газа Гронинген. Из-за серии мелких в 3,5 балла землятресений, из-за которых никто не пострадал они прекращают на нем добычу. Из крупного экспортера газа становятся крупным импортером (проо ВИЭ и АЭС имея европейский Ямал под ногами никто не думал). Кроме этого газ Гронингена был низкокалорийным. И голландцы строят на несколько миллиардов долларов установок для "разбавления" высококалорийного российского газа азотом. Хотя могли бы уменьшать калорийность газа, частично заместив импорт, "зеленым" водородом. Вобщем, в техническо-энергетическом плане, Рютте и Меркель (из-за замены АЭС газом и бурым углем и выбросом около 2-3 миллиардов тонн СО2 за период до 2040) являются имбецилами. И их избиратели заплатят за все по полной программе. Мы это увидим просто как снижение курса евро.