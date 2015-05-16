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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Оптимистичненько так у вас все выглядит - на деле все будет сложнее и дольше, ИМХО. Потребление электричества только растет и будет расти из-за тех же электрокаров, которые на деле покупатели не оценили, предпочитая гибриды. ВИЭ отличаются нестабильностью, в любом случае нужны оперативные маневровые мощности, что сгладят пики потребления в жару/дубарь(особенно - при морозах часто нет ни ветра, ни солнца).
Помимо прочего, уголь собираются прикрывать, как "более грязный", газовые ТЭЦ станут основой маневровой генерации во всей Европе. К тому же, газ, наряду с нефтью - первоисточник органической и не очень химии: удобрения, пластмассы, клея и т.д. Так что ваш эко-оптимизм на таких сроках (3 года!!!)

Про 3 года я писал только что в основном свободная сейчас угольная генерация Украины займет место газовой генерации в Восточной Европе.
10% парка электромобилей к 2025 году - это реальность. Тесла и Фольксваген уже продают по 200 тысяч в квартал. Ситуация уже ускорена (с 3-его квартала) субсидиями в Германии и Польше. И будет еще более ускорена запуском 2 гигафабрик Теслы в этом году.
Кроме того я не верю, что тупой массовый майнинг битка и прочей крипты будет происходить еще 3 года. С газом не все так классно. Та же Польша низачто не перейдет с угля на газ, а перейдет сразу на ВИЭ или АЭС. К тому же именно оперативные резервные мощности не требуют постоянного потребления значительных объемов газа.
Я просто пишу о том, что энергетический рынок к концу 2024 года (завершение контракта с ГП) не будет таким как сейчас, его зависимость от ископаемых углеводородов будет значительно меньшей. Все по чуть-чуть делают шаги вперед (кроме Германии, которая с АЭС уходит на газ и уголь).
Мой оптимизм по поводу энергетики Украины связан с тем, что РФ создала серьезные проблемы в энергетике в 2014-2015 году. В ответ на это были запущены многомиллиардные программы противодействия:
- строительство ЛЭП с АЭС к потребителям;
- переход газовым маркам угля;
- дальнейшее строительство Днестровской и Ташлыкской ГАЭС;
- строительство брызгальных бассейнов Южноукраинской АЭС.
В 2019-2021 практически все было завершено + много мощностей ВИЭ было построено в 2019.
  viy написав:Для всего этого мало Нептунов с Байрактарами, нужны еще стальные яйца, мотивация и т.д. и т.п.

Чувство мести вызывает сильную ненависть, а это сильная мотивация - кто общался с АТОшниками - знает.
  viy написав:1. Коллапс в отопительный сезон на фоне низких остатков газа и отсутствия притока в достаточном количестве.

Российская пропаганда пугает отопительным коллапсом со второй газовой войны 2009 года. Исходя из текущих запасов газа коллапса в этом году точно не будет. По факту - для отопления хватает внутренней добычи, а производители удобрений и металлурги могут купить по реверсу несколько миллиардов кубов практически по любой цене (точно большей чем рядовые бюргеры для отопления). Кроме того само, отопление все больше и больше переходит на тепловые насосы/кондиционеры. Тариф на э/э 1,44 / 1,68 очень этому способствует.
  viy написав:2. Инфляция промышленных цен на фоне резко подорожавших э/э, газа, другого топлива

В случае инфляции промышленных цен в той же Германии из-за дорогих энергоносителей производство будет перенесено в ту же Польшу.
  viy написав:3. Глобальный мировой кризис по типу и подобию 2008 года.

В глобальный кризис спрос на продовольствие никуда не пропадет. И разве не тушили последние глобальные кризисы печатным станком ФРС?
  vitaliian написав:он писал не про дорожай а про дешевей евро.

Да, имелось в виду курс евро-доллар 1:1. Гигафабрики той же Теслы строятся в 3 раза быстрее в США, чем в Германии....
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:01

  sequence написав:
  Denik написав:..
У Вас размышления из 90-х как будто нет ничего кроме газа, угля и нефти, нет Теслы с капитализацией в сотни миллиардов и Тесла не достраивает вторую и третью Гигафабрики, нет ВИЭ, нет 14 ГВт АЭС у Украине, как будто вы смотрите только российскую энергетическую пропаганду...

Оптимистичненько так у вас все выглядит - на деле все будет сложнее и дольше, ИМХО. Потребление электричества только растет и будет расти из-за тех же электрокаров, которые на деле покупатели не оценили, предпочитая гибриды. ВИЭ отличаются нестабильностью, в любом случае нужны оперативные маневровые мощности, что сгладят пики потребления в жару/дубарь(особенно - при морозах часто нет ни ветра, ни солнца).
Помимо прочего, уголь собираются прикрывать, как "более грязный", газовые ТЭЦ станут основой маневровой генерации во всей Европе. К тому же, газ, наряду с нефтью - первоисточник органической и не очень химии: удобрения, пластмассы, клея и т.д. Так что ваш эко-оптимизм на таких сроках (3 года!!!) видится несколько преувеличенным. Написали бы - через 30 лет, я бы схавал.
Я к чему это - валютные расходы на газ, нефть и субпродукты в перспективе нескольких лет могут даже вырасти, несмотря на рост тарифов и экономию населением.
Про всякие тачки даже писать лень - они дорогие, заправляться долго и неудобно, по деньгам жизненного цикла обходятся дороже гибрида и т.д. Хайп

по тачкам лайфхак: купуєщ дві: одна їде друга на заряді,
або навіть так: два комплекта акк., один робе, інший качає в себе заряд.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:05

  sequence написав:
  viy написав:..
1. Коллапс в отопительный сезон на фоне низких остатков газа и отсутствия притока в достаточном количестве...

вот, кстати, еще пару подряд таких холодных зим, как 20/21 и такие же добрые цены на газ/уголь как сегодня, соответственный рост тарифа и население страны может задуматься о миграции в Афганистан

ШТА?

19\20 була просто "тепла" зима
20\21 троха холодніше.
мабуть ти "зимніх" зим не застав, так як молодий ще

про Афган дажє не смішно
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:28

  d44 написав:
  Denik написав:В плане энергетики позиция русских выглядит выигрышной только до 2023 года из-за высоких цен на газ. В средне и долгосрочной перспективе РФ проигрывает. Причина в ВИЭ.
:roll:
Чомусь всі забули, що мета "потоку-2" виключити Україну з транзиту, він особисто фріцам нах не потрібен, їм і зараз газу вистачає, і при існуючих трубах і далі вистачить. Він і росії не потрібен, більше газу вони не продадуть з ним. Потік-2 кацапи побудували за свої великі гроші, ще побудувала ( то текст 2018 року, газогін вже готовий) продовження і вже врізалися європейську ГТС, через яке буде постачати газколи по українській ГТС газ перестане поступати у Європу. Схоже, німці щось давно знають і їм просто не потрібен бардак у Європі без газу, тому вони і протягують цей проект. Особисто я бачу, що вони готуються жити без газу з української ГТС. Питання яке чомусь не хочеться задавати собі - яким чином буде відключатися українська ГТС... Які там Тесла, водень чи вітряки та "профіти української енергетики" у перспективах курса гривні :?


я думаю, как раз впору вернуться к реализации несколько подзабытого проекта Гиперлуп в Украине. Трубы есть, осталось туда загнать вагоны и обеспечить вакуум. Профит. :D

вполне себе рабочая идея для зеленых опарышей.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 20 сер, 2021 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:31

  Denik написав:.. Та же Польша низачто не перейдет с угля на газ, а перейдет сразу на ВИЭ или АЭС. ..
все что я читаю, например, здесь https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7124243/ с углем поляки как раз завязывают, но хотят построить газовую ветку с Норвегии, как замену. Про "переход на АЭС" вообще не ожидал от вас услышать - вы хоть знаете, какой цикл постройки той АЭС, когда даже проекта нет? К тому же, немцы нэгодуют и денех не дадут https://www.dw.com/ru/polsha-postroit-n ... a-57018461 Да и сами жители Польши какбэ возражают
  Denik написав:
Я просто пишу о том, что энергетический рынок к концу 2024 года (завершение контракта с ГП) не будет таким как сейчас, его зависимость от ископаемых углеводородов будет значительно меньшей. Все по чуть-чуть делают шаги вперед (кроме Германии, которая с АЭС уходит на газ и уголь)...

Не будет там значительных изменений - перекроят долю в 2-3% генерации, так быстро даже ВИЭ не строятся.
Лады, хорош оффтопить, всем хороших выходных и с наступающим праздником!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:36

  flyman написав:..
по тачкам лайфхак: купуєщ дві: одна їде друга на заряді,
або навіть так: два комплекта акк., один робе, інший качає в себе заряд.

))) я даже представил себе, как вы вытягиваете кабель из цоколя и начинаете поочередно качать заряд в свои две Теслы, мучительно стараясь не выйти за рамки льготных 250 КВт :D
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:39

  flyman написав:..
мабуть ти "зимніх" зим не застав, так як молодий ще

Флай, я детство провел в строго континентальном климате, где летом средняя +30, зимой минус 30. Иногда градусник замерзал полностью, тогда в школу не ходил))
Напугал ежиков
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:19

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  sequence написав:все что я читаю, например, здесь https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7124243/ с углем поляки как раз завязывают, но хотят построить газовую ветку с Норвегии, как замену.

Ветка с Норвегии - вместо ветки с РФ.
  sequence написав:Про "переход на АЭС" вообще не ожидал от вас услышать - вы хоть знаете, какой цикл постройки той АЭС, когда даже проекта нет? К тому же, немцы нэгодуют и денех не дадут https://www.dw.com/ru/polsha-postroit-n ... a-57018461 Да и сами жители Польши какбэ возражают

Решение уже принято, Меркель или ее приемник будут отправлены "попросить" у Путина.
https://elektrovesti.net/74793_budushch ... mi-iz-ssha
  sequence написав:Не будет там значительных изменений - перекроят долю в 2-3% генерации, так быстро даже ВИЭ не строятся.

Будут перекрывать по 2-3% в год. Глядишь 4 года - уже 10%. А сдвиг на рынке баланса на 10% это уже переход от "рынка продавца" к "рынку покупателя".
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:36

  Denik написав:
  sequence написав:все что я читаю, например, здесь https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7124243/ с углем поляки как раз завязывают, но хотят построить газовую ветку с Норвегии, как замену.

Ветка с Норвегии - вместо ветки с РФ.
  sequence написав:Про "переход на АЭС" вообще не ожидал от вас услышать - вы хоть знаете, какой цикл постройки той АЭС, когда даже проекта нет? К тому же, немцы нэгодуют и денех не дадут https://www.dw.com/ru/polsha-postroit-n ... a-57018461 Да и сами жители Польши какбэ возражают

Решение уже принято, Меркель или ее приемник будут отправлены "попросить" у Путина.
https://elektrovesti.net/74793_budushch ... mi-iz-ssha
  sequence написав:Не будет там значительных изменений - перекроят долю в 2-3% генерации, так быстро даже ВИЭ не строятся.

Будут перекрывать по 2-3% в год. Глядишь 4 года - уже 10%. А сдвиг на рынке баланса на 10% это уже переход от "рынка продавца" к "рынку покупателя".

суть не поставщик газа, а сама идея - будут на газу, уголь сворачивают, бо помимо экологии еще и шахты почти пустые. Да и газовую ветка, собственно, пока только в проекте, так что как ежики будут плакать и рыдать, но брать русский. По АЭС и проекта нет - вы отличную ссылку нашли, в которой русским по белому указано - будут пару лет рисовать проект (наверное), затем искать деньги (не факт, что найдется много желающих), затем неспеша строить. А энергия нужна не через 15-20 когда построят, а уже завтра.
2-3% смены энергобаланса в год врядли осилят. За 3-4 года реально. К тому же, дорогая ВИЭ энергия отображается все больше в стоимости товаров - для компенсации этого эффекта они и задумали "зеленый/голубой/красный" водород. Но до водорода надо еще дожить
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