RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:23

Вообще от текущих цен, которые организовал как монополист в Европе Газпром пахнет желанием Кремля повторить Тарифные протесты или загнать Украину в дефолт (так как требование рыночных цен Хаб+доставка было от программ МВФ). Кремлевские недоумки только не посчитали, что выполнение бюджета такое, что пиковые выплаты можно пройти без всякого МВФ. А населению сделали ПСО по 8 грн / куб. м и дешевую электроэнергию как альтернатива.

Зато в Европе теперь будет череда "зеленых" а не газовых новых проектов, ставки низкие, кредиты дешевые...

Вся фишка санкций США против СП-2 была в том, что проект устарел. За 2 года:
- ВИЭ стала дешевле любого ископаемого топлива;
- ВИЭ в ЕС стала дешевле, чем квоты СО2 при сжигании газа и тем более угля.
Denik
 
Повідомлень: 714
З нами з: 23.02.09
Подякував: 173 раз.
Подякували: 400 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 82838485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
1 2303
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 11:55
tobias
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 12, 13, 14
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
133 30442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 бер, 2021 19:18
Zebra
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 5974
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.