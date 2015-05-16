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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:23
Вообще от текущих цен, которые организовал как монополист в Европе Газпром пахнет желанием Кремля повторить Тарифные протесты или загнать Украину в дефолт (так как требование рыночных цен Хаб+доставка было от программ МВФ). Кремлевские недоумки только не посчитали, что выполнение бюджета такое, что пиковые выплаты можно пройти без всякого МВФ. А населению сделали ПСО по 8 грн / куб. м и дешевую электроэнергию как альтернатива.
Зато в Европе теперь будет череда "зеленых" а не газовых новых проектов, ставки низкие, кредиты дешевые...
Вся фишка санкций США против СП-2 была в том, что проект устарел. За 2 года:
- ВИЭ стала дешевле любого ископаемого топлива;
- ВИЭ в ЕС стала дешевле, чем квоты СО2 при сжигании газа и тем более угля.
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Denik
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Додано: Суб 21 сер, 2021 10:15
sequence написав:
Потребление электричества только растет и будет расти из-за тех же электрокаров, которые на деле покупатели не оценили, предпочитая гибриды.
Основна помилка аналізу споживання електроенергії електрокарами,полягає в тому , що береться кількість машин і множиться на їх потужність...Цифра виходить фантастична.
Насправді споживання електроенергії електроавтомобілем
____на 100км = в середньому 15Квт*годин=54 МДЖ
ДВС на 100 км = в середньому 6 літрів=240 МДЖ
Генеруючих потужностей у світі надлишок,тому те що вивільниться з використання авто(вуглеводні) можуть легко перетекти в генерацію електроенергії виключно для авто.
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budivelnik
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