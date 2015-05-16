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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:23
Вообще от текущих цен, которые организовал как монополист в Европе Газпром пахнет желанием Кремля повторить Тарифные протесты или загнать Украину в дефолт (так как требование рыночных цен Хаб+доставка было от программ МВФ). Кремлевские недоумки только не посчитали, что выполнение бюджета такое, что пиковые выплаты можно пройти без всякого МВФ. А населению сделали ПСО по 8 грн / куб. м и дешевую электроэнергию как альтернатива.
Зато в Европе теперь будет череда "зеленых" а не газовых новых проектов, ставки низкие, кредиты дешевые...
Вся фишка санкций США против СП-2 была в том, что проект устарел. За 2 года:
- ВИЭ стала дешевле любого ископаемого топлива;
- ВИЭ в ЕС стала дешевле, чем квоты СО2 при сжигании газа и тем более угля.
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Denik
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Додано: Суб 21 сер, 2021 10:15
sequence написав:
Потребление электричества только растет и будет расти из-за тех же электрокаров, которые на деле покупатели не оценили, предпочитая гибриды.
Основна помилка аналізу споживання електроенергії електрокарами,полягає в тому , що береться кількість машин і множиться на їх потужність...Цифра виходить фантастична.
Насправді споживання електроенергії електроавтомобілем
____на 100км = в середньому 15Квт*годин=54 МДЖ
ДВС на 100 км = в середньому 6 літрів=240 МДЖ
Генеруючих потужностей у світі надлишок,тому те що вивільниться з використання авто(вуглеводні) можуть легко перетекти в генерацію електроенергії виключно для авто.
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budivelnik
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Додано: Пон 23 сер, 2021 15:23
"Нафтогаз України" оцінює необхідні інвестиції для переходу України на відновалювальні джерела енергії в $100 млрд. Про це голова правління НАК Юрій Вітренко сказав під час брифінгу 22 серпня, пише "НВ".
«Зелений водень розглядається у всьому світі як ключовий елемент зеленого переходу, тобто переходу від таких джерел енергії, як вугілля і навіть той же природний газ, до фактично повної їхньої заміни на відновалювальні джерела енергії. Для цього Україні потрібно багато років… Цей зелений перехід може тривати до 25 років. Для України необхідні інвестиції в цей перехід оцінюються принаймні на рівні $100 млрд», — заявив він.
Вітренко додав, що питання полягає в тому, за рахунок чого цей зелений перехід має фінансуватися.
«І ми якраз розглядали транзит газу як одне з джерел цього зеленого переходу. Дійсно, Україна отримує значний дохід від транзиту газу, в нас є поточний контракт до кінця 2024 року, який був підписаний у 2019 році. Він Україні дає гарантованого доходу $7,2 млрд. Якщо транзит буде продовжено на 10 років після 2024 року, це може Україні дати додатково $20 млрд», — зазначив голова Нафтогазу.
Сьогодні, в день візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель в Київ, НАК Нафтогаз України та німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали меморандум про взаєморозуміння. Компанії домовилися проаналізувати можливості співпраці щодо створення повного ланцюга вартості «зеленого» водню та його похідних, таких як аміак, які виробляються в Україні. Зокрема, йдеться про розвиток проєктів з виробництва та зберігання зеленого водню та аміаку в Україні та їх імпорту до Німеччини. За словами Вітренка, компанії Нафтогаз та RWE починають працювати над пілотним проєктом, в рамках якого Україна транспортуватиме зелений аміак до Німеччини.
Меркель заявила під час брифінгу з Володимиром Зеленським в Києві, що Україна має залишатися транзитером газу і після 2024 року, але потрібно також, як це робить Німеччина, «розвиватися в бік кліматичного нейтралітету», в результаті чого зменшиться споживання газу. «І тоді газ не буде йти ані Північним потоком, ані газотранспортною системою України», — сказала канцлерка.
Домовленість Німеччини та США по Північному потоку-2, опублікована 21 липня цього року, передбачає зокрема, що Вашингтон та Берлін будуть сприяти залученню $1 млрд інвестицій у «зелений фонд» для України.
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prodigy
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Додано: Пон 23 сер, 2021 15:37
prodigy 1 млрд есть, осталось найти еще 99
ваще не проблема! кажуть розумні люди, що під матрацами українців 100 млрд
треба тільки потрусити
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change_pm
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Додано: Пон 23 сер, 2021 15:43
change_pm написав:
prodigy 1 млрд есть, осталось найти еще 99
ваще не проблема! кажуть розумні люди, що під матрацами українців 100 млрд
треба тільки потрусити
не треба чіпати пересічних українців
ці 100 млрд паРаша має заплатити як контрібуції Україні
і не просто повернути Крим та Донбас ,
а відремонтувати все скалічено війною
повернути заводи, що вивезли до РФ
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Додано: Пон 23 сер, 2021 15:48
prodigy написав: change_pm написав:
prodigy 1 млрд есть, осталось найти еще 99
ваще не проблема! кажуть розумні люди, що під матрацами українців 100 млрд
треба тільки потрусити
не треба чіпати пересічних українців
ці 100 млрд паРаша має заплатити як контрібуції
Україні
і не просто повернути Крим та Донбас ,
а відремонтувати все скалічено війною
повернути заводи, що вивезли до РФ
згоден, але є одне АЛЕ.
Коли у вас фуліган на вулиці віджав айфон, що ми робимо?
- звертаємося до поліції, до друзів, щоб знати і повернути.
- або качаємося, купляємо ... шукаємо фулігіна, і повертаємо своє.
В нашому випадку, ми і до друзів звернулись і до поліції, всі тільки поспівчували...
Так що у нас тільки один варіант, але на нього ніхто не піде, тому про контрибуції забуваємо...
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change_pm
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Додано: Пон 23 сер, 2021 16:05
prodigy написав:
Цей зелений перехід може тривати до 25 років. Для України необхідні інвестиції в цей перехід оцінюються принаймні на рівні $100 млрд», — заявив він.
Додам, що 100 млрд - це мінімальна оцінка лише для відмови від природного газу як від палива (ще є вугілля).
Це при тому, що в Українські АЕС, ГЕС/ГАЄС, ВДЕ та високовольтні ЛЕП вже проінвестовано десь рази в півтороа більше...
Ще кумедна Меркель, бо Німеччині треба витратити
400 - мільярдів доларів на відмову від газу,
250 - на відмову від вугілля та
500 - мільярдів на відмову від нафти і
100 мільярдів на відмову від АЕС...
Востаннє редагувалось Denik
в Пон 23 сер, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Denik
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Додано: Сер 25 сер, 2021 08:36
Denik написав:
.. Использовать существующую угольную при цене угля 150 + 200 долларов за квоты СО2 в качестве балансирующих мощностей дешевле. + что в Польше, что в Германии угольная промышленность это рабочие места. Уголь будет заменяться сразу на ВИЭ...
мдя. Я вам о теплом, в ответ - о мягком. Вроде договорились, что ВИЭ не имеет маневровой возможности, и снова вы завели свою волынку. Ответьте мне на простой вопрос - чем будут заниматься ВИЭ, когда придет зимний антициклон, и не будет ни солнца ни ветра? Или летом, когда кондеры потребляют больше чем СЭС вырабатывают, а на двре штиль? Уголь в Европе тоже заканчивается, каждый год в Германии и Польше антирекорды. Более того "зеленые" и "прогрессивная общественность" сильно препятствуют разработке новых шахт. Думаете, будут рыть глубже? Может, тоже купят у коварных русских? - но те нацелены на Азию, и торгуют туда углем со скоростью 1 ярд баксов в месяц.
Я бы поспорил с вами, на что доля газа в генерации Европы на участке лет 10 в среднем не упадет, но это крайне сложно сделать, тут бы выжить
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sequence
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Додано: Чет 26 сер, 2021 07:54
sequence написав:
Ответьте мне на простой вопрос - чем будут заниматься ВИЭ, когда придет зимний антициклон, и не будет ни солнца ни ветра? Или летом, когда кондеры потребляют больше чем СЭС вырабатывают, а на двре штиль? Уголь в Европе тоже заканчивается, каждый год в Германии и Польше антирекорды. Более того "зеленые" и "прогрессивная общественность" сильно препятствуют разработке новых шахт. Думаете, будут рыть глубже? Может, тоже купят у коварных русских? - но те нацелены на Азию, и торгуют туда углем со скоростью 1 ярд баксов в месяц.
Я бы поспорил с вами, на что доля газа в генерации Европы на участке лет 10 в среднем не упадет, но это крайне сложно сделать, тут бы выжить
А можна я
1 Збільшуємо потужності генерації СЕС і ВЕС вище ніж потужність споживання
2 Утилізуємо різницю між споживанням і генерацією-електролізом води і водень закачуємо в наші газові сховища( у нас там обємів 35 млрд м3 -вистачить щоб перечекати рік антициклону описаного вами)
3 Для маневрових потужностей використовуємо
а - вже існуючі ГАЕС ( гасять тимчасові малі піки)
б - будуємо акумуляторні накопичувачі (гасять малі тимчасові піки)
в -ТЕС переводимо на генерацію замість з метану на водень ( гасять прогнозовані піки)
Як бачите і вовки ситі і вівці цілі...
На протязі тижня полажу по джерелам ,зберу данні по потужностям генерації різних видів і потужностям споживання по часу доби і періоду року-і викладу трошки більше цифр.
Якщо в когось вже є структуровані данні( або ссилочки звідки їх взяти) - був би дуже вдячний.
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budivelnik
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