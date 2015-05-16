Додано: Пон 23 сер, 2021 15:23

"Нафтогаз України" оцінює необхідні інвестиції для переходу України на відновалювальні джерела енергії в $100 млрд. Про це голова правління НАК Юрій Вітренко сказав під час брифінгу 22 серпня, пише "НВ".



«Зелений водень розглядається у всьому світі як ключовий елемент зеленого переходу, тобто переходу від таких джерел енергії, як вугілля і навіть той же природний газ, до фактично повної їхньої заміни на відновалювальні джерела енергії. Для цього Україні потрібно багато років… Цей зелений перехід може тривати до 25 років. Для України необхідні інвестиції в цей перехід оцінюються принаймні на рівні $100 млрд», — заявив він.



Вітренко додав, що питання полягає в тому, за рахунок чого цей зелений перехід має фінансуватися.



«І ми якраз розглядали транзит газу як одне з джерел цього зеленого переходу. Дійсно, Україна отримує значний дохід від транзиту газу, в нас є поточний контракт до кінця 2024 року, який був підписаний у 2019 році. Він Україні дає гарантованого доходу $7,2 млрд. Якщо транзит буде продовжено на 10 років після 2024 року, це може Україні дати додатково $20 млрд», — зазначив голова Нафтогазу.



Сьогодні, в день візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель в Київ, НАК Нафтогаз України та німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали меморандум про взаєморозуміння. Компанії домовилися проаналізувати можливості співпраці щодо створення повного ланцюга вартості «зеленого» водню та його похідних, таких як аміак, які виробляються в Україні. Зокрема, йдеться про розвиток проєктів з виробництва та зберігання зеленого водню та аміаку в Україні та їх імпорту до Німеччини. За словами Вітренка, компанії Нафтогаз та RWE починають працювати над пілотним проєктом, в рамках якого Україна транспортуватиме зелений аміак до Німеччини.



Меркель заявила під час брифінгу з Володимиром Зеленським в Києві, що Україна має залишатися транзитером газу і після 2024 року, але потрібно також, як це робить Німеччина, «розвиватися в бік кліматичного нейтралітету», в результаті чого зменшиться споживання газу. «І тоді газ не буде йти ані Північним потоком, ані газотранспортною системою України», — сказала канцлерка.



Домовленість Німеччини та США по Північному потоку-2, опублікована 21 липня цього року, передбачає зокрема, що Вашингтон та Берлін будуть сприяти залученню $1 млрд інвестицій у «зелений фонд» для України.