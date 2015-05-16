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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:01

  budivelnik написав:1 Збільшуємо потужності генерації СЕС і ВЕС вище ніж потужність споживання
2 Утилізуємо різницю між споживанням і генерацією-електролізом води і водень закачуємо в наші газові сховища( у нас там обємів 35 млрд м3 -вистачить щоб перечекати рік антициклону описаного вами)
3 Для маневрових потужностей використовуємо
а - вже існуючі ГАЕС ( гасять тимчасові малі піки)
б - будуємо акумуляторні накопичувачі (гасять малі тимчасові піки)
в -ТЕС переводимо на генерацію замість з метану на водень ( гасять прогнозовані піки)

Як бачите і вовки ситі і вівці цілі...

За чей счёт банкет? :mrgreen:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:08

  Вадим Жураковский написав:
  budivelnik написав:1 Збільшуємо потужності генерації СЕС і ВЕС вище ніж потужність споживання
2 Утилізуємо різницю між споживанням і генерацією-електролізом води і водень закачуємо в наші газові сховища( у нас там обємів 35 млрд м3 -вистачить щоб перечекати рік антициклону описаного вами)
3 Для маневрових потужностей використовуємо
а - вже існуючі ГАЕС ( гасять тимчасові малі піки)
б - будуємо акумуляторні накопичувачі (гасять малі тимчасові піки)
в -ТЕС переводимо на генерацію замість з метану на водень ( гасять прогнозовані піки)

Як бачите і вовки ситі і вівці цілі...
За чей счёт банкет? :mrgreen:
Деколи я погано розумію людей....
1 Ви думаєте що генерація на сьогоднішніх ТЕС дешевша від зеленого тарифу?
Подивіться цифри там бігає від 3,5- до 5 грн...
2 Ви думаєте що сьогоднішня генерація на АЕС по 0,5-1 грн дозволить зберігати безкоштовно сотні років відпрацбоване паливо?
3 Як думаєте - чому в Німеччині зелені(СЕС і ВЕС) так швидко розвиваються?
А тому що там тариф 0,05-0,1 євро за Квт*годину...тобто дорівнює тарифам з АЕС і ТЕС

Тому поки населення( і Ви в тому числі) не зрозуміє що сьогоднішнє політично орієноване зберігання тарифів приведе до відставання і в майбутньому треба буде
а - переплачувати щоб стабілізувати
б - переплачувати щоб наздогнати.

Тобто сьогодні є модним перекладання сьогоднішніх проблема на майбутнє дітей.
Це однозначно програшна позиція
Жити в гімні,роблячи все щоб діти жили ще гірше.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:21

  budivelnik написав:Тому поки населення( і Ви в тому числі) не зрозуміє що сьогоднішнє політично орієноване зберігання тарифів приведе до відставання ...

Спасибо за откровенный ответ.
А что думает про это электорат?
Вопрос риторический.
Ход ваших мыслей правильный, он совпадает с моими взглядами, но у меня решения немного другие, и их, как не странно, два. Первое решение - вернуть всё назад к ОРЭ и строгому регулированию. Будем иметь на выходе оптимальные затраты по всем участникам рынка и, как следствие, оптимальный тариф. Ваши предложения, кстати, можно будет реализовать только путем регулирования со стороны государственного органа, а это уже не рынок, а помесь какая-то. Второе решение - реальный рынок. Это очень болезненное решение для потребителя, так как неизвестно, как скоро у нас наберется достаточный пул участников рынка, чтобы возникла здоровая конкуренция и , как следствие, снижение цены. Я за первое решение, так как кушать хочется сейчас, и нет собственного ресурса на данный момент дополнительно пахать ради потомков.
Вадим Жураковский
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