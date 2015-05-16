Вадим Жураковский написав: budivelnik написав:
1 Збільшуємо потужності генерації СЕС і ВЕС вище ніж потужність споживання
2 Утилізуємо різницю між споживанням і генерацією-електролізом води і водень закачуємо в наші газові сховища( у нас там обємів 35 млрд м3 -вистачить щоб перечекати рік антициклону описаного вами)
3 Для маневрових потужностей використовуємо
а - вже існуючі ГАЕС ( гасять тимчасові малі піки)
б - будуємо акумуляторні накопичувачі (гасять малі тимчасові піки)
в -ТЕС переводимо на генерацію замість з метану на водень ( гасять прогнозовані піки)
Як бачите і вовки ситі і вівці цілі...
За чей счёт банкет?
Деколи я погано розумію людей....
1 Ви думаєте що генерація на сьогоднішніх ТЕС дешевша від зеленого тарифу?
Подивіться цифри там бігає від 3,5- до 5 грн...
2 Ви думаєте що сьогоднішня генерація на АЕС по 0,5-1 грн дозволить зберігати безкоштовно сотні років відпрацбоване паливо?
3 Як думаєте - чому в Німеччині зелені(СЕС і ВЕС) так швидко розвиваються?
А тому що там тариф 0,05-0,1 євро за Квт*годину...тобто дорівнює тарифам з АЕС і ТЕС
Тому поки населення( і Ви в тому числі) не зрозуміє що сьогоднішнє політично орієноване зберігання тарифів приведе до відставання і в майбутньому треба буде
а - переплачувати щоб стабілізувати
б - переплачувати щоб наздогнати.
Тобто сьогодні є модним перекладання сьогоднішніх проблема на майбутнє дітей.
Це однозначно програшна позиція
Жити в гімні,роблячи все щоб діти жили ще гірше.