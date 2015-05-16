Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:1 Збільшуємо потужності генерації СЕС і ВЕС вище ніж потужність споживання 2 Утилізуємо різницю між споживанням і генерацією-електролізом води і водень закачуємо в наші газові сховища( у нас там обємів 35 млрд м3 -вистачить щоб перечекати рік антициклону описаного вами) 3 Для маневрових потужностей використовуємо а - вже існуючі ГАЕС ( гасять тимчасові малі піки) б - будуємо акумуляторні накопичувачі (гасять малі тимчасові піки) в -ТЕС переводимо на генерацію замість з метану на водень ( гасять прогнозовані піки)
budivelnik написав:1 Збільшуємо потужності генерації СЕС і ВЕС вище ніж потужність споживання 2 Утилізуємо різницю між споживанням і генерацією-електролізом води і водень закачуємо в наші газові сховища( у нас там обємів 35 млрд м3 -вистачить щоб перечекати рік антициклону описаного вами) 3 Для маневрових потужностей використовуємо а - вже існуючі ГАЕС ( гасять тимчасові малі піки) б - будуємо акумуляторні накопичувачі (гасять малі тимчасові піки) в -ТЕС переводимо на генерацію замість з метану на водень ( гасять прогнозовані піки)
Як бачите і вовки ситі і вівці цілі...
За чей счёт банкет?
Деколи я погано розумію людей.... 1 Ви думаєте що генерація на сьогоднішніх ТЕС дешевша від зеленого тарифу? Подивіться цифри там бігає від 3,5- до 5 грн... 2 Ви думаєте що сьогоднішня генерація на АЕС по 0,5-1 грн дозволить зберігати безкоштовно сотні років відпрацбоване паливо? 3 Як думаєте - чому в Німеччині зелені(СЕС і ВЕС) так швидко розвиваються? А тому що там тариф 0,05-0,1 євро за Квт*годину...тобто дорівнює тарифам з АЕС і ТЕС
Тому поки населення( і Ви в тому числі) не зрозуміє що сьогоднішнє політично орієноване зберігання тарифів приведе до відставання і в майбутньому треба буде а - переплачувати щоб стабілізувати б - переплачувати щоб наздогнати.
Тобто сьогодні є модним перекладання сьогоднішніх проблема на майбутнє дітей. Це однозначно програшна позиція Жити в гімні,роблячи все щоб діти жили ще гірше.
budivelnik написав:Тому поки населення( і Ви в тому числі) не зрозуміє що сьогоднішнє політично орієноване зберігання тарифів приведе до відставання ...
Спасибо за откровенный ответ. А что думает про это электорат? Вопрос риторический. Ход ваших мыслей правильный, он совпадает с моими взглядами, но у меня решения немного другие, и их, как не странно, два. Первое решение - вернуть всё назад к ОРЭ и строгому регулированию. Будем иметь на выходе оптимальные затраты по всем участникам рынка и, как следствие, оптимальный тариф. Ваши предложения, кстати, можно будет реализовать только путем регулирования со стороны государственного органа, а это уже не рынок, а помесь какая-то. Второе решение - реальный рынок. Это очень болезненное решение для потребителя, так как неизвестно, как скоро у нас наберется достаточный пул участников рынка, чтобы возникла здоровая конкуренция и , как следствие, снижение цены. Я за первое решение, так как кушать хочется сейчас, и нет собственного ресурса на данный момент дополнительно пахать ради потомков.
Вадим Жураковский написав:А что думает про это электорат?
1 Тут присутні, в основній своїй масі якщо не міні-, то точно мікро-еліта 2 А раз так, то не електорат веде мікроеліту, а мікроеліта електорат. 3 Я противник Державного регулювання і прихильник ринкового... Може як варіант Видати(віртуально) 19 млн домогосподарств по 500 доларів кредиту років на 10 під 2% річних(на встановлення зелених енергогенераторів,які будуть встановлюватись централізовано а не по кожній квартирі)...який гасити платежами за електроенегію.... Але це так - пофантазувати
budivelnik Все ваши предложения затратные, для их реализации необходимо где-то взять деньги. С таким подходом можно помечтать о чем угодно, например, а давайте всем дадим денег на СЭС или тепловые насосы, или модернизируем ГЭС и АЭС так, чтобы электроэнергии было столько, что мы её еще всем странам вокруг продавать будем.
С деньгами каждый дурак может, а ты попробуй без денег (с)
Вадим Жураковский написав:С деньгами каждый дурак может, а ты попробуй без денег
Я 27 років підприємець, тому чудово знаю вплив наявності грошей на реальність реалізації планів... Але стримування тарифу по 1,68 - це постійне зменшування наявних для модернізації коштів. Тобто Сьогодні їх мало - а завтра буде ще менше... Тому й розглядаю варіанти кредитів(особливо зараз коли грошова ліквідність зашкалює у всьому світі) то набрати якийсь 10 млрд доларів(траншами) під реалізацію модної сьогодні програми декарбонізації...думаю що не так вже й погано(важко)
- перенос точек передачи газа в действующих контрактах Газпрома, согласно которым газ сейчас идет в Европу через Украину, на границу РФ-Украина, чтобы сами европейские компании заказывали транзит газа через Украину до 2035 года; - создание на электронной платформе Газпромэкспорта точки поставки дополнительных объемов газа на границе РФ-Украина; опять же, чтобы европейские покупатели этого газа сами могли заказывать транзит газа через Украину; - разблокировка доступа к украинской газотранспортной системы со стороны РФ для других экспортеров газа в Европу, в частности из Центральной Азии. "Все вышеперечисленное - это не прихоти Украины", - добавил глава НАКа.
По его словам, это воплощение на практике европейских правил о соответствии "слову и духу", которые вспоминают Германия и США в совместном заявлении по Северного потока-2.
Чтобы использовать мощности газопровода на 100%, Газпрому придется его продать независимому оператору. Газпрому придется продать газопровод Северный поток-2, чтобы он соответствовал газовой директиве Евросоюза, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих.
"Северный поток-2 уже в июне предварительно подал в Федеральное сетевое агентство запрос на Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора. Предполагается выполнить предписание по разделению, оперативно отделив и в том, что касается бухгалтерии, работу газопровода от материнского концерна. У сетевого агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить, как только будут поданы все необходимые документы - пока этого не произошло. В целом боннское ведомство, очевидно, готово допустить такую конструкцию. С точки зрения участников комиссии, которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае все равно не будут выполнены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ЕС считают, что "от продажи газопровода никуда не деться".
prodigy написав:Чтобы использовать мощности газопровода на 100%, Газпрому придется его продать независимому оператору.
З огляду заяв Галущенка про необхідність мати взимку: https://lb.ua/economics/2021/08/30/4927 ... imoyu.html - 3 млн. т. запасів вугілля, 3,5 млн.т. імпортного вугілля; - 14 робочих енергоблоків АЕС і п'ятнадцятий у резерві; - 19,5 млрд. куб. газу. Взимку планується серйозна газова війна. З огляду на достатньо серйозну підготовку у випадку кризи постачання ритуальною жертвою виявиться якраз Німеччина (яка виведе з експлуатації половину наявних блоків АЕС) разом з курсом євро, а не Україна... Другий висновок: Польща максимально використовуватиме вугілля, чим підійме вартість європейських квот СО2 до 100 евро/т з поточних 59 евро/т, що разом з цінами на газ 600 дол/1000 куб. м. зробить нісенітницею весь "зелений курс" Німеччини по переходу з АЕС та вугілля на газ.