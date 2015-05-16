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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:01

  budivelnik написав:1 Збільшуємо потужності генерації СЕС і ВЕС вище ніж потужність споживання
2 Утилізуємо різницю між споживанням і генерацією-електролізом води і водень закачуємо в наші газові сховища( у нас там обємів 35 млрд м3 -вистачить щоб перечекати рік антициклону описаного вами)
3 Для маневрових потужностей використовуємо
а - вже існуючі ГАЕС ( гасять тимчасові малі піки)
б - будуємо акумуляторні накопичувачі (гасять малі тимчасові піки)
в -ТЕС переводимо на генерацію замість з метану на водень ( гасять прогнозовані піки)

Як бачите і вовки ситі і вівці цілі...

За чей счёт банкет? :mrgreen:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:08

  Вадим Жураковский написав:
  budivelnik написав:1 Збільшуємо потужності генерації СЕС і ВЕС вище ніж потужність споживання
2 Утилізуємо різницю між споживанням і генерацією-електролізом води і водень закачуємо в наші газові сховища( у нас там обємів 35 млрд м3 -вистачить щоб перечекати рік антициклону описаного вами)
3 Для маневрових потужностей використовуємо
а - вже існуючі ГАЕС ( гасять тимчасові малі піки)
б - будуємо акумуляторні накопичувачі (гасять малі тимчасові піки)
в -ТЕС переводимо на генерацію замість з метану на водень ( гасять прогнозовані піки)

Як бачите і вовки ситі і вівці цілі...
За чей счёт банкет? :mrgreen:
Деколи я погано розумію людей....
1 Ви думаєте що генерація на сьогоднішніх ТЕС дешевша від зеленого тарифу?
Подивіться цифри там бігає від 3,5- до 5 грн...
2 Ви думаєте що сьогоднішня генерація на АЕС по 0,5-1 грн дозволить зберігати безкоштовно сотні років відпрацбоване паливо?
3 Як думаєте - чому в Німеччині зелені(СЕС і ВЕС) так швидко розвиваються?
А тому що там тариф 0,05-0,1 євро за Квт*годину...тобто дорівнює тарифам з АЕС і ТЕС

Тому поки населення( і Ви в тому числі) не зрозуміє що сьогоднішнє політично орієноване зберігання тарифів приведе до відставання і в майбутньому треба буде
а - переплачувати щоб стабілізувати
б - переплачувати щоб наздогнати.

Тобто сьогодні є модним перекладання сьогоднішніх проблема на майбутнє дітей.
Це однозначно програшна позиція
Жити в гімні,роблячи все щоб діти жили ще гірше.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:21

  budivelnik написав:Тому поки населення( і Ви в тому числі) не зрозуміє що сьогоднішнє політично орієноване зберігання тарифів приведе до відставання ...

Спасибо за откровенный ответ.
А что думает про это электорат?
Вопрос риторический.
Ход ваших мыслей правильный, он совпадает с моими взглядами, но у меня решения немного другие, и их, как не странно, два. Первое решение - вернуть всё назад к ОРЭ и строгому регулированию. Будем иметь на выходе оптимальные затраты по всем участникам рынка и, как следствие, оптимальный тариф. Ваши предложения, кстати, можно будет реализовать только путем регулирования со стороны государственного органа, а это уже не рынок, а помесь какая-то. Второе решение - реальный рынок. Это очень болезненное решение для потребителя, так как неизвестно, как скоро у нас наберется достаточный пул участников рынка, чтобы возникла здоровая конкуренция и , как следствие, снижение цены. Я за первое решение, так как кушать хочется сейчас, и нет собственного ресурса на данный момент дополнительно пахать ради потомков.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:05

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Вадим Жураковский написав:А что думает про это электорат?
1 Тут присутні, в основній своїй масі якщо не міні-, то точно мікро-еліта
2 А раз так, то не електорат веде мікроеліту, а мікроеліта електорат.
3 Я противник Державного регулювання і прихильник ринкового...
Може як варіант
Видати(віртуально) 19 млн домогосподарств по 500 доларів кредиту років на 10 під 2% річних(на встановлення зелених енергогенераторів,які будуть встановлюватись централізовано а не по кожній квартирі)...який гасити платежами за електроенегію....
Але це так - пофантазувати
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 10:16

budivelnik
Все ваши предложения затратные, для их реализации необходимо где-то взять деньги. С таким подходом можно помечтать о чем угодно, например, а давайте всем дадим денег на СЭС или тепловые насосы, или модернизируем ГЭС и АЭС так, чтобы электроэнергии было столько, что мы её еще всем странам вокруг продавать будем.

С деньгами каждый дурак может, а ты попробуй без денег (с)
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 10:20

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Вадим Жураковский написав:С деньгами каждый дурак может, а ты попробуй без денег
Я 27 років підприємець, тому чудово знаю вплив наявності грошей на реальність реалізації планів...
Але стримування тарифу по 1,68 - це постійне зменшування наявних для модернізації коштів.
Тобто
Сьогодні їх мало - а завтра буде ще менше...
Тому й розглядаю варіанти кредитів(особливо зараз коли грошова ліквідність зашкалює у всьому світі) то набрати якийсь 10 млрд доларів(траншами) під реалізацію модної сьогодні програми декарбонізації...думаю що не так вже й погано(важко)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:03

Витренко назвал сценарии сохранения транзита газа

Витренко рассказал, что видит следующие гарантии:

- перенос точек передачи газа в действующих контрактах Газпрома, согласно которым газ сейчас идет в Европу через Украину, на границу РФ-Украина, чтобы сами европейские компании заказывали транзит газа через Украину до 2035 года;
- создание на электронной платформе Газпромэкспорта точки поставки дополнительных объемов газа на границе РФ-Украина; опять же, чтобы европейские покупатели этого газа сами могли заказывать транзит газа через Украину;
- разблокировка доступа к украинской газотранспортной системы со стороны РФ для других экспортеров газа в Европу, в частности из Центральной Азии.
"Все вышеперечисленное - это не прихоти Украины", - добавил глава НАКа.

По его словам, это воплощение на практике европейских правил о соответствии "слову и духу", которые вспоминают Германия и США в совместном заявлении по Северного потока-2.

Чтобы использовать мощности газопровода на 100%, Газпрому придется его продать независимому оператору.
Газпрому придется продать газопровод Северный поток-2, чтобы он соответствовал газовой директиве Евросоюза, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.


Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих.

"Северный поток-2 уже в июне предварительно подал в Федеральное сетевое агентство запрос на Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора. Предполагается выполнить предписание по разделению, оперативно отделив и в том, что касается бухгалтерии, работу газопровода от материнского концерна. У сетевого агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить, как только будут поданы все необходимые документы - пока этого не произошло. В целом боннское ведомство, очевидно, готово допустить такую конструкцию. С точки зрения участников комиссии, которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае все равно не будут выполнены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЕС считают, что "от продажи газопровода никуда не деться".
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:Чтобы использовать мощности газопровода на 100%, Газпрому придется его продать независимому оператору.

З огляду заяв Галущенка про необхідність мати взимку:
https://lb.ua/economics/2021/08/30/4927 ... imoyu.html
- 3 млн. т. запасів вугілля, 3,5 млн.т. імпортного вугілля;
- 14 робочих енергоблоків АЕС і п'ятнадцятий у резерві;
- 19,5 млрд. куб. газу.
Взимку планується серйозна газова війна.
З огляду на достатньо серйозну підготовку у випадку кризи постачання ритуальною жертвою виявиться якраз Німеччина (яка виведе з експлуатації половину наявних блоків АЕС) разом з курсом євро, а не Україна...
Другий висновок: Польща максимально використовуватиме вугілля, чим підійме вартість європейських квот СО2 до 100 евро/т з поточних 59 евро/т, що разом з цінами на газ 600 дол/1000 куб. м. зробить нісенітницею весь "зелений курс" Німеччини по переходу з АЕС та вугілля на газ.

Зима для евро буде веселою...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

30 августа на фьючерсном рынке в Европе цена газа впервые превысила 600 долларов СЩА за тысячу кубометров.
vitaliian
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