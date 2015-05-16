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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:23

Володимир Зеленський
@ZelenskyyUa
Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сорі за офтоп. Це вплине на курс лише за кілька років. Але саме так виглядає похорон Північного Потоку - 2. Україна з імпортера газу перетворюється на дуже великого експортера електроенергії та зеленого водню.
Зображення
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... okiv-47992
Глава держави Володимир Зеленський вітає підписання Меморандуму про спільне будівництво енергоблоків в Україні між НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse. Добудову Хмельницької АЕС визначено пілотним проєктом, надалі сторони мають збудувати ще чотири енергоблоки за американською новітньою технологією АР1000. Загальна вартість проєкту становитиме до 30 мільярдів доларів США.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:08

Denik
>Загальна вартість проєкту становитиме до 25 мільярдів доларів США.
хто профінансує цей проект?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:Denik
>Загальна вартість проєкту становитиме до 25 мільярдів доларів США.
хто профінансує цей проект?

Після приєднання до ENTSO-E та збільшенні коефіцієнту використання встановленої потужності до світового рівня Енергоатом може експортувати з поточних блоків 20-25 млрд. кВт. год. електроенергії на суму 2-2.5 млрд. евро на рік. Цього більш ніж достатньо для будівництво першого блоку. На всі інші під такий фінансовий потік грошей позичить хто завгодно.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:24

  greenozon написав:Denik
>Загальна вартість проєкту становитиме до 25 мільярдів доларів США.
хто профінансує цей проект?


Буквально вчера в The Washington Post читал о проваленном проекте Вестингхауса по строительству 2-х блоков АЭС в Южной Каролине.

Вот текст (подписка не у всех есть). В любом случае нужно дождаться деталей. То, что сегодня подписано - это или рамочное соглашение, или о намерениях

Westinghouse agrees to pay $20 million over failed nuclear project
ENERGY
U.S., nuclear reactor contractor settle
The chief contractor at a failed multibillion-dollar project to build two nuclear reactors in South Carolina has agreed to pay more than $20 million as part of a cooperation agreement with federal authorities probing the fiasco.
Under an agreement announced Monday by acting U.S. attorney Rhett DeHart, Westinghouse Electric Co. will contribute $5 million to a program intended to assist low-income ratepayers affected by the project’s failure. Another payment of $16.25 million will be due before July 1, 2022.
The company will also be required to cooperate with federal investigators still probing the company’s role in the 2017 debacle, which cost ratepayers and investors billions and left nearly 6,000 people jobless.
Westinghouse was the lead contractor on the construction of two new reactors at the V.C. Summer plant. South Carolina Electric & Gas Co., parent company SCANA Corp. and state-owned utility company Santee Cooper spent nearly $10 billion on the project before halting construction in 2017 following Westinghouse’s bankruptcy
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:26

  greenozon написав:Denik
>Загальна вартість проєкту становитиме до 25 мільярдів доларів США.
хто профінансує цей проект?


я думаю частично пересичных сделают "инвесторами", повысив им тариф (инвестиционную составляющую тарифа) на атомную энергию в составе общего тарифа. :D Так что никто теперь не сможет пенять на сверхдешевизну атомного электричества.

приблизительно, так же как и с газом - "мы увеличим собственную газодобычу до 20 млрд кубов к 20 году".

Ну это так, немного зрады, куда ж без нее :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Буквально вчера в The Washington Post читал о проваленном проекте Вестингхауса по строительству 2-х блоков АЭС в Южной Каролине.

Вот текст (подписка не у всех есть). В любом случае нужно дождаться деталей. То, что сегодня подписано - это или рамочное соглашение, или о намерениях

В Україні немає газового хабу Хенрі Хаб, ціна на якому до цього року була до 70 дол/1000 куб.м. при відсутності податку на викиди СО2.

Україна вже вписалася в Green Deal, тому в Україні енергоблоки побудують ще й притиснувши все споживання викопного вуглецю податком, як в ЕС.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:41

  Denik написав:
  zРадио написав:Буквально вчера в The Washington Post читал о проваленном проекте Вестингхауса по строительству 2-х блоков АЭС в Южной Каролине.

Вот текст (подписка не у всех есть). В любом случае нужно дождаться деталей. То, что сегодня подписано - это или рамочное соглашение, или о намерениях

В Україні немає газового хабу Хенрі Хаб, ціна на якому до цього року була до 70 дол/1000 куб.м. при відсутності податку на викиди СО2.

Україна вже вписалася в Green Deal, тому в Україні енергоблоки побудують ще й притиснувши все споживання викопного вуглецю податком, як в ЕС.


Я только "за" развитие АЭС. И в принципе считаю хайп с ВИЭ средними веками в энергетике - ни солнечную, ни, тем более, ветровую энергию в далекий космос не возьмешь. Это тупик. Переходничек на 2, максимум 3 десятилетия. Будущее за энергией атома
zРадио
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