Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Буквально вчера в The Washington Post читал о проваленном проекте Вестингхауса по строительству 2-х блоков АЭС в Южной Каролине.
Вот текст (подписка не у всех есть). В любом случае нужно дождаться деталей. То, что сегодня подписано - это или рамочное соглашение, или о намерениях
В Україні немає газового хабу Хенрі Хаб, ціна на якому до цього року була до 70 дол/1000 куб.м. при відсутності податку на викиди СО2.
Україна вже вписалася в Green Deal, тому в Україні енергоблоки побудують ще й притиснувши все споживання викопного вуглецю податком, як в ЕС.
Я только "за" развитие АЭС. И в принципе считаю хайп с ВИЭ средними веками в энергетике - ни солнечную, ни, тем более, ветровую энергию в далекий космос не возьмешь. Это тупик. Переходничек на 2, максимум 3 десятилетия. Будущее за энергией атома
На прошлой неделе цены на уголь в ЕС превысили 165 долл./т. Продолжающийся рост газовых котировок TTF до 51.5 евро/МВтч (+6.5 евро/МВтч к 25.08.2021 г.) остается ключевым фактором повышения цен на уголь. Тем не менее, растущие цены на выбросы CO2 на уровне 60.1 евро/т. (+3.6 евро/т. к 25.08.2021 г.), сдерживают дальнейшее укрепление котировок. Рост внутренних цен в Китае выше 165 долл./т. обусловлен сокращением складских запасов материала в портах КНР до 3.9 млн т. (-0.8 млн т. к 24.08.2021 г.) из-за недавнего 4-дневного карантина.
Индексы австралийского материала находятся в восходящем тренде выше 170 долл./т.
На підстанцію 750 кВ «Запорізька» доставлено три нових автотрансформатори (АТ) та дев’ять нових трансформаторів поперечного регулювання (ТПР), які будуть встановлені на підстанції. Новий АТ буде додатковим для підстанції та збільшить її потужність на 999 МВА (до 2997 МВА). Трансформатори поперечного регулювання, яких раніше не було на об’єкті, дозволять оптимізувати перетоки потужності в мережі 330-750 кВ з метою мінімізації її втрат та забезпечення допустимих режимів роботи системи передачі.
Підстанція 750 кВ «Запорізька» забезпечує транзит електроенергії магістральними мережами із Запорізької АЕС до вузлових підстанцій енергосистеми України напругою 750 кВ «Дніпровська» і «Донбаська», а також до підстанцій 330 кВ сходу та півдня України. Зважаючи на це, встановлення ТПР та збільшення трансформаторної потужності підстанції 750 кВ «Запорізька» дозволять забезпечити високий рівень надійності передачі електроенергії для покриття споживання регіонів.
Нові АТ та ТПР, виготовлені ПрАТ «Запоріжтрансформатор», мають суттєво кращі показники енергоефективності і розроблені спеціально для підстанцій НЕК «Укренерго». Зокрема у нових АТ втрати холостого ходу майже на чверть нижчі ніж у звичайному АТ, втрати короткого замикання на стороні низької напруги нижчі на 70%, на стороні середньої напруги – на 24%. Це дозволить зменшити витрати електроенергії при її передачі та відповідно зменшити обсяг їх придбання на ринку електроенергії для компенсації цих витрат.
Нові АТ також обладнані сучасною системою управління та діагностики, сумісною для приєднання до автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП), якою в ході реконструкції буде оснащена ПС 750 кВ «Запорізька». Це дозволить отримувати дані про стан АТ онлайн з диспетчерського центру, а завдяки АСКТП – керувати обладнанням підстанції дистанційно.
За процесом виготовлення та випробування нового трансформаторного обладнання спостерігали фахівці НЕК «Укренерго», а також представники компанії FICHTNER – міжнародного консультанта від банку-кредитора.
Монтаж трансформаторного обладнання здійснюватиметься у межах комплексної реконструкції ПС 750 кВ «Запорізька», що є складовою проєкту «Реконструкція підстанцій у східній частині України», який реалізується за кредитні кошти німецької Кредитної Установи для Відбудови (KfW).