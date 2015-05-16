Додано: Нед 05 вер, 2021 08:49

zРадио написав: попробуйте проранжировать аргументы, которые приводите, по простой матрице 2:2: вероятность реализации - высокая/низкая, и влияние на рынок - высокое/низкое. попробуйте проранжировать аргументы, которые приводите, по простой матрице 2:2: вероятность реализации - высокая/низкая, и влияние на рынок - высокое/низкое.

- Нідерланди закривають гігантське газове родовище через землетрус.Вже сталося. З ринка пішли 20 млрд. куб.м - вплив на ринок, високий;- Потроху, але відчувається вплив майнінгу кріпти.Вже сталося. Вплив на ринок, високий;- На Південь Європи прийшов TANAP.Вже сталося. Вплив на ринок - низький.- Газпром знизив об'єм поставок до Європи загнавши ціну за 650 дол/1000 куб.м.Вже сталося. Вплив на ринок - високий.- СПГ коштує не менше через "корисних ідіотів" японців, що не можуть перезапустити АЕС через формальні причини та таких самих тайванців, які закривають АЕС, замінюючи "чистим" вугіллям і газом.Вже сталося. Японці відклал на рік перезапуск найбільшої АЕС. Зимувати будемо з дорогим СПГ.- планується зростання вартості СПГ через Олімпіаду у китайців, які певно не хочуть допустити вугільного смогу над великими містами і скуплять весь СПГ.Ймовірність висока, вплив на ринок - високий.- Китайці згвалтували ринок імпортного вугілля з Австралії та імпортної ЗРС, але все одно мають високу собівартість сталі. Через це в Європі прокинулось власне виробництво, яку виступає покупцем квот СО2.Вже сталося. В Німеччині зростання виробництва сталі 35% р/р. Квоти СО2 за рік подорожчали втричі.- В Європі забаронено одноразовий пластик, що значно зменшить калорійність сміття для сміттєспалювальних заводів в ЕС та значно скоротить виробництво ними електроенергії.Вже сталося. Вплив на ринок - високий. В тій же Німеччині 55 млрд. кВт. год вироблялося зі сміття та біомаси, в Нідерландах - 9 млрд. кВт. год., в Австрії - 5.- В Німеччині через бюрократію з 2015 року значно сповільнилося будівництво ВЕС.Вже сталося.Виробництво ВЕС виросло всього на 40 млрд. кВт год з 2015. Зменшення виробництва АЕС планується на 70.- Потужність СЕС Німеччини близька до максимально можливої для їх енергосистеми.Вже сталося. Все з тієї ж табоиці EIA. Вплив на ринок - низький. Але якщо будувати СЕС далі, то вони будуть витискати базову генерацію на денний період часу, а не допомагати під час проходження денного піку споживання.- Карбонові квоти були чимось несуттєвим при старті Північного Потоку - 2. Зараз вони коштують у 12 разів дорожче. При вугільній генерації вони коштують дорожче за паливо...Це - найбільший причина. Коли планувалися Північні Потоки цей фактор не брали до уваги.- Протягом наступних 16 місяців Німеччина закриває 8 ГВт останніх АЕС, які виробляли до 70 млрд. кВт. год на рік.Ймовірність висока. Вплив на ринок - значний.- Вугілля подорожчало втричі: з 50-60 до 165 дол./т. Його споживання зросло, особливо в Німеччині.Вже сталося. Вплив на ринок - незначний. Цікавіше те, що через зростання споживання злетіла ціна карбонових квот.