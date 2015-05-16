Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Буквально вчера в The Washington Post читал о проваленном проекте Вестингхауса по строительству 2-х блоков АЭС в Южной Каролине.
Вот текст (подписка не у всех есть). В любом случае нужно дождаться деталей. То, что сегодня подписано - это или рамочное соглашение, или о намерениях
В Україні немає газового хабу Хенрі Хаб, ціна на якому до цього року була до 70 дол/1000 куб.м. при відсутності податку на викиди СО2.
Україна вже вписалася в Green Deal, тому в Україні енергоблоки побудують ще й притиснувши все споживання викопного вуглецю податком, як в ЕС.
Я только "за" развитие АЭС. И в принципе считаю хайп с ВИЭ средними веками в энергетике - ни солнечную, ни, тем более, ветровую энергию в далекий космос не возьмешь. Это тупик. Переходничек на 2, максимум 3 десятилетия. Будущее за энергией атома
На прошлой неделе цены на уголь в ЕС превысили 165 долл./т. Продолжающийся рост газовых котировок TTF до 51.5 евро/МВтч (+6.5 евро/МВтч к 25.08.2021 г.) остается ключевым фактором повышения цен на уголь. Тем не менее, растущие цены на выбросы CO2 на уровне 60.1 евро/т. (+3.6 евро/т. к 25.08.2021 г.), сдерживают дальнейшее укрепление котировок. Рост внутренних цен в Китае выше 165 долл./т. обусловлен сокращением складских запасов материала в портах КНР до 3.9 млн т. (-0.8 млн т. к 24.08.2021 г.) из-за недавнего 4-дневного карантина.
Индексы австралийского материала находятся в восходящем тренде выше 170 долл./т.
На підстанцію 750 кВ «Запорізька» доставлено три нових автотрансформатори (АТ) та дев’ять нових трансформаторів поперечного регулювання (ТПР), які будуть встановлені на підстанції. Новий АТ буде додатковим для підстанції та збільшить її потужність на 999 МВА (до 2997 МВА). Трансформатори поперечного регулювання, яких раніше не було на об’єкті, дозволять оптимізувати перетоки потужності в мережі 330-750 кВ з метою мінімізації її втрат та забезпечення допустимих режимів роботи системи передачі.
Підстанція 750 кВ «Запорізька» забезпечує транзит електроенергії магістральними мережами із Запорізької АЕС до вузлових підстанцій енергосистеми України напругою 750 кВ «Дніпровська» і «Донбаська», а також до підстанцій 330 кВ сходу та півдня України. Зважаючи на це, встановлення ТПР та збільшення трансформаторної потужності підстанції 750 кВ «Запорізька» дозволять забезпечити високий рівень надійності передачі електроенергії для покриття споживання регіонів.
Нові АТ та ТПР, виготовлені ПрАТ «Запоріжтрансформатор», мають суттєво кращі показники енергоефективності і розроблені спеціально для підстанцій НЕК «Укренерго». Зокрема у нових АТ втрати холостого ходу майже на чверть нижчі ніж у звичайному АТ, втрати короткого замикання на стороні низької напруги нижчі на 70%, на стороні середньої напруги – на 24%. Це дозволить зменшити витрати електроенергії при її передачі та відповідно зменшити обсяг їх придбання на ринку електроенергії для компенсації цих витрат.
Нові АТ також обладнані сучасною системою управління та діагностики, сумісною для приєднання до автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП), якою в ході реконструкції буде оснащена ПС 750 кВ «Запорізька». Це дозволить отримувати дані про стан АТ онлайн з диспетчерського центру, а завдяки АСКТП – керувати обладнанням підстанції дистанційно.
За процесом виготовлення та випробування нового трансформаторного обладнання спостерігали фахівці НЕК «Укренерго», а також представники компанії FICHTNER – міжнародного консультанта від банку-кредитора.
Монтаж трансформаторного обладнання здійснюватиметься у межах комплексної реконструкції ПС 750 кВ «Запорізька», що є складовою проєкту «Реконструкція підстанцій у східній частині України», який реалізується за кредитні кошти німецької Кредитної Установи для Відбудови (KfW).
Що змінилося на європейському енергетичному ринку. - Нідерланди закривають гігантське газове родовище через землетрус. - Потроху, але відчувається вплив майнінгу кріпти. - На Південь Європи прийшов TANAP. - Газпром знизив об'єм поставок до Європи загнавши ціну за 650 дол/1000 куб.м. - СПГ коштує не менше через "корисних ідіотів" японців, що не можуть перезапустити АЕС через формальні причини та таких самих тайванців, які закривають АЕС, замінюючи "чистим" вугіллям і газом. - планується зростання вартості СПГ через Олімпіаду у китайців, які певно не хочуть допустити вугільного смогу над великими містами і скуплять весь СПГ. - Китайці згвалтували ринок імпортного вугілля з Австралії та імпортної ЗРС, але все одно мають високу собівартість сталі. Через це в Європі прокинулось власне виробництво, яку виступає покупцем квот СО2. - В Європі забаронено одноразовий пластик, що значно зменшить калорійність сміття для сміттєспалювальних заводів в ЕС та значно скоротить виробництво ними електроенергії. - В Німеччині через бюрократію з 2015 року значно сповільнилося будівництво ВЕС. - Потужність СЕС Німеччини близька до максимально можливої для їх енергосистеми. - Карбонові квоти були чимось несуттєвим при старті Північного Потоку - 2. Зараз вони коштують у 12 разів дорожче. При вугільній генерації вони коштують дорожче за паливо... https://tradingeconomics.com/commodity/carbon - Протягом наступних 16 місяців Німеччина закриває 8 ГВт останніх АЕС, які виробляли до 70 млрд. кВт. год на рік. - Вугілля подорожчало втричі: з 50-60 до 165 дол./т. Його споживання зросло, особливо в Німеччині.
В Європі вбачається енергетична криза, яка подвійним ударом вдарить по Німеччині та Нідерландах через високий рівень імпорту енергоносіїв та високу вартість квот СО2.
На підстанції 750 кВ «Вінницька» стартувала перша черга проєкту з технічного переоснащення, який передбачає встановлення нових автотрансформаторних груп АТ-1 та АТ-2 (кожний по три фази) та трансформатора поперечного регулювання — ТПР АТ-2 (три фази).
Під час першої черги буде встановлено трансформаторну групу АТ-1, що дозволить в подальшому замінити три фази АТ-2. Завершення цієї фази заплановано на 2022 рік. Встановлення АТ-2 та ТПР АТ-2 передбачено під час другої черги проєкту.
Потреба у реконструкції та переоснащенні ПС 750 кВ «Вінницька» зумовлена необхідністю замінити застарілий АТ-2, який змонтовано ще у 1970-х роках. Нове обладнання насамперед дасть можливість підвищити надійність енергопостачання споживачів Вінницького регіону.
Крім того проєкт важливий з огляду на те, що в перспективі передбачено будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Вінницька 750 кВ з реконструкцією розподільчих установок 330 кВ Дністровська ГАЕС та 330 кВ ПС 750 кВ «Вінницька». Ця лінія має забезпечити видачу потужності з нових гідроагрегатів Дністровської ГАЕС та її роботу в насосному режимі.
Новий автотрансформатор АТ-1 що буде встановлений на ПС 750 кВ «Вінницька», включає в себе три фази автотрансформаторів 750/330/110/15 кВ потужністю 333 МВА та три фази трансформаторів поперечного регулювання, потужністю 92 МВА. Наразі виконано демонтаж будівельних конструкцій, облаштовано фундаменти та маслозбірні чаші АТ-1. Змонтовано навісне обладнання автотрансформаторів і трансформаторів поперечного регулювання.
Нагадаємо, що НЕК «Укренерго» реалізує комплексну програму автоматизації, яка передбачає реконструкцію всіх підстанцій компанії з впровадженням АСКТП. Зокрема, на її першому етапі передбачено автоматизацію ПС 750 кВ “Вінницька”, наразі завершується підготовка тендерної документації по цьому проєкту. Автоматизація підстанції відбуватиметься у рамках програми «Підвищення енергоефективності електропередачі (реконструкція трансформаторних підстанцій) – ІІ», що реалізується за кредитні кошти банку уряду Німеччини KfW.
Denik, внимательно все прочитал и вник, но по-пунктно отвечать смысла не вижу.
Без обид и с уважением к проделанной работе, но аргументы, которые вы привели в пользу перспектив экспорта электроэнергии в объемах, позволяющих хотя бы потери от снижения транзита газа компенсировать - это камни, летящие в горную реку с ее стремительным течением, которое бросанием камней в принципе скорректировать нельзя, поскольку необходимо прилагать усилия совершенно другого масштаба.
Если бы у нас этот спор завязался 3, 5, 10 лет назад, вы набросали бы таких же аргументов (камней в реку) с умозрительным выводом о том, что уже через год-два рынок и наше положение на нем будут радикально другими. Но с высоты сегодняшнего дня мы отчетливо видим, что существенных изменений лишь 2:
1) общая генерация падает, и это падение - тенденция, а не случайность, причиной которой является и износ основных фондов, и уменьшение спроса;
2) себестоимость генерации растет, что негативно отражается на себестоимости внутреннего энергоемкого производства, делая его менее конкурентным. И это тоже не случайность, а закономерность, учитывая рост доли "бюджетных кровосисив" - получателей выплат по зеленому тарифу.
Есть хорошее англоязычное определение - gamechanger. Так вот изменением, способным поменять рынок, было бы строительство у границ с ЕС 4-6 новых атомных блоков мощностью 1000-1500 МВт каждый. Причем строительство с ЕС в консорциуме, а не противоречиях, которые гарантированно возникнут с учетом европейской радиофобии - иначе это электричество некому будет покупать
PS: попробуйте проранжировать аргументы, которые приводите, по простой матрице 2:2: вероятность реализации - высокая/низкая, и влияние на рынок - высокое/низкое. Восторженность любой новостью - это удел энтузиастов, но не аналитиков. А внутренний настрой "мы сдвинем горы" пригодится скорее для чтения мотивационных тренингов, нежели прогнозирования будущего состояния рынков
zРадио написав:попробуйте проранжировать аргументы, которые приводите, по простой матрице 2:2: вероятность реализации - высокая/низкая, и влияние на рынок - высокое/низкое.
- Нідерланди закривають гігантське газове родовище через землетрус. Вже сталося. З ринка пішли 20 млрд. куб.м - вплив на ринок, високий; - Потроху, але відчувається вплив майнінгу кріпти. Вже сталося. Вплив на ринок, високий; - На Південь Європи прийшов TANAP. Вже сталося. Вплив на ринок - низький. - Газпром знизив об'єм поставок до Європи загнавши ціну за 650 дол/1000 куб.м. Вже сталося. Вплив на ринок - високий. - СПГ коштує не менше через "корисних ідіотів" японців, що не можуть перезапустити АЕС через формальні причини та таких самих тайванців, які закривають АЕС, замінюючи "чистим" вугіллям і газом. Вже сталося. Японці відклал на рік перезапуск найбільшої АЕС. Зимувати будемо з дорогим СПГ. - планується зростання вартості СПГ через Олімпіаду у китайців, які певно не хочуть допустити вугільного смогу над великими містами і скуплять весь СПГ. Ймовірність висока, вплив на ринок - високий. - Китайці згвалтували ринок імпортного вугілля з Австралії та імпортної ЗРС, але все одно мають високу собівартість сталі. Через це в Європі прокинулось власне виробництво, яку виступає покупцем квот СО2. Вже сталося. В Німеччині зростання виробництва сталі 35% р/р. Квоти СО2 за рік подорожчали втричі. - В Європі забаронено одноразовий пластик, що значно зменшить калорійність сміття для сміттєспалювальних заводів в ЕС та значно скоротить виробництво ними електроенергії. Вже сталося. Вплив на ринок - високий. В тій же Німеччині 55 млрд. кВт. год вироблялося зі сміття та біомаси, в Нідерландах - 9 млрд. кВт. год., в Австрії - 5. - В Німеччині через бюрократію з 2015 року значно сповільнилося будівництво ВЕС. Вже сталося. https://www.eia.gov/international/data/ ... 7836800000 Виробництво ВЕС виросло всього на 40 млрд. кВт год з 2015. Зменшення виробництва АЕС планується на 70. - Потужність СЕС Німеччини близька до максимально можливої для їх енергосистеми. Вже сталося. Все з тієї ж табоиці EIA. Вплив на ринок - низький. Але якщо будувати СЕС далі, то вони будуть витискати базову генерацію на денний період часу, а не допомагати під час проходження денного піку споживання.
- Карбонові квоти були чимось несуттєвим при старті Північного Потоку - 2. Зараз вони коштують у 12 разів дорожче. При вугільній генерації вони коштують дорожче за паливо... https://tradingeconomics.com/commodity/carbon Це - найбільший причина. Коли планувалися Північні Потоки цей фактор не брали до уваги. - Протягом наступних 16 місяців Німеччина закриває 8 ГВт останніх АЕС, які виробляли до 70 млрд. кВт. год на рік. Ймовірність висока. Вплив на ринок - значний. - Вугілля подорожчало втричі: з 50-60 до 165 дол./т. Його споживання зросло, особливо в Німеччині. Вже сталося. Вплив на ринок - незначний. Цікавіше те, що через зростання споживання злетіла ціна карбонових квот.
zРадио написав:Есть хорошее англоязычное определение - gamechanger. Так вот изменением, способным поменять рынок, было бы строительство у границ с ЕС 4-6 новых атомных блоков мощностью 1000-1500 МВт каждый.
Десь 3 блоки в середньому зараз у резерві (якщо відняти від теоретичного виробництва з КВВП 0,9 110 млрд. кВт. год поточних 85 млрд. кВт. год). Еквівалент ще 1,5 блоків - це ВДЕhttps://elektrovesti.net/76599_za-persh ... ilas-na-83. Ще як 3 блоки зможуть виробити ТЕС Західної України - Бурштинська, Добротвірська та Ладижинська. Щоб регулювати все це добро додадуться ще нові гідроагрегати Дністровської ГАЕС. Як бачимо для зміни правил гри вже наявних потужностей цілком достатньо. І будівництво ХАЕС-3 це всього лише заміна вугільних ТЕС, які здійснять початкову експансію...
Зупинити це все теоретично може лише новий канцлер Німеччини, повернувши Німеччину до ядерної енергетики. Але це малоймовірно. Меркель лише спробувала гасити вогнище бензином - надавши 20 млрд. євро. для субсидій компенсації здорожчання і так дорогої електрики... Власне боводиться як Чивокуня...
В основі перебудови ринку лежить дуже проста економічна істина - ВДЕ та АЕС стали дешевшими за викопне паливо, особливо із додаванням вартості квот СО2...