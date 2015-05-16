Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Zebra написав:перспективы у наших олигархов просто шикарные.
Перспективы есть в любой момент времени. Ричард Брэнсон однажды сказал: "бизнес возможности - как автобусы, всегда следующий на подходе". Поэтому важно не то, какие ниши открывает рынок (потому что открывает он их регулярно), а то, соответствует ли наша экспертира, производственные, человеческие и финансовые ресурсы требованиям, необходимым, чтобы преуспеть в условиях конкуренци - ведь такие же гипотетические перспективы открыты и для всех остальных.
Я не просто скептически отношусь к прозвучавшей цитате "рынок Восточный Европы подарен нам" - я читать такое не мог! Кровь из глаз идет Никто ничего и никому в этом мире не дарит - всего необходимо добиваться. И чем вкуснее цель, тем бОльшие усилия необходимо приложить, и тем ниже вероятность ее достичь из-за большего количества тех, с кем приходится соперничать.
Вот пример 2-х перспектив, оставшихся таковыми на бумаге. Причем, чем дальше факт от времени постановки плана, тем дальше он и от плановых цифр. Если взять более старые планы - 10-20 лет назад, над ними даже стыдно глумиться с высоты сегодняшнего дня, насколько наивными и фантасмагоричными они оказались
План Гончарука о росте реального ВВП на 40% за 5 лет от 2019-го:
План Коболева о росте добычи Нафтогаза до 20 млрд кубов от 2015-го:
Поэтому, Denik, в который раз призываю не воспринимать каждую новость об изменениях на рынке как гарантию нашего успеха. Вы, наверняка, знаете этот злой анекдот о "гипотетически и фактически". Не удивлюсь, если разобранные мной планы на этапе их появления вы так же экзальтированно приветствовали как легко достижимые...
Denik написав:Зате номінальний ВВП цього року через інфляцію доллара та подорожчання всього включаючи зерно, олію, сталь, руду, газ, вугілля та електроенергію перескочить за 200 млрд. доларів...
Во-первых, не перескочет (в районе 190 будет), во-вторых, номинальный на то и номинальный, что оценивается чисто информативно, а в реальный переводится путем вычитания инфляции
Denik написав:Тільки десь 4-6 млрд куб.м газу було заміщено ВДЕ та біопаливом.
Причем здесь замещено? Не натягивайте сову на глобус - ей больно. По ВИЭ "планы покорения Вселенной" рисовались параллельно и в дополнении к нафтогазовской стратегии роста внутренней добычи. Внимательно посмотрите на динамику потребления газа - последние годы оно стабильно, а послушай вас, то должно было падать вследствие роста зеленой генерации. Но нет - по факту растет только импортозависимость, поскольку при падающей внутренней добыче и не падающем потреблении приходится больше покупать из-за рубежа
Поточні ціни на газ - це Путін мочконув своїх європейських союзників... А метою звичайно були тарифні майдани в Україні, які Нафтогаз зупинив тарифом 8 грн/куб. м. - і пофіг яка ціна у Європі...
При нынешней революционной "модели газового рынка" всё-равно будут генерироваться убытки между рыночной (европейской) ценой 15-.... грн и 8 грн (и далеко не всем доступны 8 грн, а установлены 9-10), за исключением того, что где-то все-таки удастся уже в этом году повесить эти драконовские "рыночные" тарифы. А значит эти убытки потом дадут о себе знать на макромасштабе и придется на кого-то их повесить: или на бюджет, или заложить компенсацию в новый годовой тариф.
И по-любому в следующем году (с апреля 22 года) ни о каких 8-10 и речи уже не будет, а будет минимум около 15 грн/куб. А значит никто не будет замолкать по поводу неадекватности коммунальных тарифов и их соответствия качеству.
Я уже даже не говорю, о том, что они наносят урон здоровью из-за пускания в трубу вонючего российского газа, который как-то плохо очищается словацкими прокладками
zРадио написав:Во-первых, не перескочет (в районе 190 будет), во-вторых, номинальный на то и номинальный, что оценивается чисто информативно, а в реальный переводится путем вычитания инфляции
Після виборів в Росії заборонять експорт зерна або це відбудеться просто із ринкових причин. І на пшеничці по 10000 грн, соняшнику по 18000 грн та кукурудзі по 8000 грн перейдемо планку 200 млрд.... пшениця. олійні кукурудза та ячмінь 10 х 33 + (20+4+3) х 18 + (8+39) х 8 = 1,12 трлн. грн = 42 млрд. доларів.... А ще є бурячки, картопля, яблука які теж вимірюються мільйонами тон...
zРадио написав:По ВИЭ "планы покорения Вселенной" рисовались параллельно и в дополнении к нафтогазовской стратегии роста внутренней добычи. Внимательно посмотрите на динамику потребления газа - последние годы оно стабильно, а послушай вас, то должно было падать вследствие роста зеленой генерации. Но нет - по факту растет только импортозависимость, поскольку при падающей внутренней добыче и не падающем потреблении приходится больше покупать из-за рубежа
Споживання не падало з причини цінової війни Газпрому з американськими постачальниками СПГ. У 2020 газ був дешевшим за вугілля, чим користалася Центренерго. Зараз інша ситуація при високих цінах і внутрішній видобуток і заміщення стає супер рентабельним. Залежність була у 2008 році, коли імпортувалося 75%. Зі зростанням цін ситуація буду та сама, що й після газової війни 2009 року - споживання буде падати, а імпорт втричі швидше за споживання... Україна - не велике місто на острові як Сингапур. Всюди можна знайти те, що спалити окрім/замість імпортного газу...
Denik написав:Тільки десь 4-6 млрд куб.м газу було заміщено ВДЕ та біопаливом.
Причем здесь замещено? Не натягивайте сову на глобус - ей больно. По ВИЭ "планы покорения Вселенной" рисовались параллельно и в дополнении к нафтогазовской стратегии роста внутренней добычи. Внимательно посмотрите на динамику потребления газа - последние годы оно стабильно, а послушай вас, то должно было падать вследствие роста зеленой генерации. Но нет - по факту растет только импортозависимость, поскольку при падающей внутренней добыче и не падающем потреблении приходится больше покупать из-за рубежа
Не можна ж так прямолінійно 1 Ви ж самі писали що генерація електро - падає....При цьому СЕС і ВЕС постійно вводяться в експлуатацію Отже - вони своїми обємами ЗАМІСТИЛИ ті обєми генераційних потужностей які були з ринку виведені 2 При стабільному споживанні газу ( а насправді при падінні споживання газу домогосподарствами і комунальною сферою) у нас йде постійний ріст житла яке використовує населення А з урахуванням того , що щорічно зникає приблизно 1 млн м2 ( щоб перевірити візьмість статистичні данні в розрізі було на 1990 збудували за 30 років стало в 2020 ( або за будь-який інший період) Тобто щороку будуємо по 8-10 млн м2..а стає на 7-9 млн м2 більше.... От і виходить що нагірше житло( як правило це енергонеефективне) зникає, а на його місце приходить енергоефективне + Якщо збудовано по ДБн 2005 і далі- то обігрів шляхом теплових насосів(кондиціонерів з можливістю обігріва) можна проводити 10 місяців з 12
Denik написав:Після виборів в Росії заборонять експорт зерна або це відбудеться просто із ринкових причин
Или по рыночным причинам цены скорректируются, как это обычно бывает после их спекулятивного задерга (что уже произошло на рынке пиломатериалов и ЖРС).
Плюс вы забыли о том, что календарный год, за который оценивается ВВП, не совпадает с маркетинговым в сельском хозяйстве, за который выращивается, собирается и продается урожай. Мы просто не успеем продать весь урожай до конца декабря. А значит и эффект рекордных его объемов будет распределен на 2 года.
Да и предмета для спора тут, если честно, нет. Повторюсь - номинальный ВВП интересен чисто информативно. Цены взлетели на длинный список товаров и услуг, вследствие чего мы не только дороже, чем обычно, продаем то, что производим сами, но и дороже, чем обычно, покупаем то, что вынуждены импортировать
Denik написав:Зараз інша ситуація при високих цінах і внутрішній видобуток і заміщення стає супер рентабельним
Ага, и поэтому добыча газа падает. Причем падает рекордными темпами со времен аннексии Крыма и потери Черноморнефтегаза...
Denik написав:Залежність була у 2008 році, коли імпортувалося 75%. Зі зростанням цін ситуація буду та сама, що й після газової війни 2009 року - споживання буде падати, а імпорт втричі швидше за споживання...
Потребление будет падать - да, при сохранении текущих демографических и производственных трендов. Но поскольку добыча падает еще быстрее органического сокращения потребления, то потребность в импорте не уменьшится, а может даже возрастет. Нафтогазу нужно срочно инвестировать в разведку и добычу, а не заниматься болтологией
Denik написав:Україна - не велике місто на острові як Сингапур. Всюди можна знайти те, що спалити окрім/замість імпортного газу...
В этом я с вами согласен. С возможностями у нас все хорошо - с реализацией плохо...
Общий объем потребления зерновых в 2021/22 МГ, согласно прогнозам, достигнет 2 809 млн т, что на 1,7 млн т меньше, чем прогнозировалось в июле, но все же на 1,4% (40,1 млн т) выше, чем в 2020/21 МГ, и является новым рекордным показателем.
Те саме на ринку ЗРС - попит штучно зрізаний заборонами виробництва чавуну в Китаї.
zРадио написав:Потребление будет падать - да, при сохранении текущих демографических и производственных трендов. Но поскольку добыча падает еще быстрее органического сокращения потребления, то потребность в импорте не уменьшится, а может даже возрастет. Нафтогазу нужно срочно инвестировать в разведку и добычу, а не заниматься болтологией
Давайте разом із видобутком газу рахувати "видобуток": - навозу для виробництва біогазу; - пиловугільного палива для вдування в доменні печі; - коксового газу; - доменного газу; - верби енергетичної; - залишків гілок від обрізки взвовж автоманістралей; - дров; - тирси; - соняшникового лушпиння; - соломи для спалювання; - сміття для сміттєспалювальних заводів; - торфу; - іншого сміття;
Загалом в Україні від газа як палива залежать лише або дуже ледачі, або ті, хто живуть у центрах великих міст, але в останніх є можливість опалення тепловими насосами....
Востаннє редагувалось Denik в Нед 05 вер, 2021 15:55, всього редагувалось 1 раз.
в условиях высокой ликвидности неспекулятивных активов на рынке нет! В 2013-2019 гг никакого сокращения потребления пшеницы в мире и близко не было - напротив, наблюдался рост. Но это не помешало ранее раздутым ценам обвалиться по сравнению с 2011-2012 гг. Не преуменьшайте количество факторов, влияющих на ценовую динамику (и одновременно не преувеличивайте значения мелкотравчатых событий, о которых сами же забудете через год)
PS: change_pm, не люблю, когда сомнительные идеи остаются неотвеченными. Ты ж не рвешься сделать это за меня, поэтому приходится самому