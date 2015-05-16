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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:в условиях высокой ликвидности неспекулятивных активов на рынке нет! В 2013-2019 гг никакого сокращения потребления пшеницы в мире и близко не было - напротив, наблюдался рост. Но это не помешало ранее раздутым ценам обвалиться по сравнению с 2011-2012 гг. Не преуменьшайте количество факторов, влияющих на ценовую динамику (и одновременно не преувеличивайте значения мелкотравчатых событий, о которых сами же забудете через год)

Ф'ючерси ЗРС - там є обмеження на торговців і вони всі з постачанням. Те саме і по зерну. В Україні фізичний ринок більше трильйона гривень. Але навіть немає спекулятивного інструменту, без постачання, на якийсь зерновий індекс...
Denik
 
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