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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 05 вер, 2021 15:50
zРадио написав:
в условиях высокой ликвидности неспекулятивных активов на рынке нет! В 2013-2019 гг никакого сокращения потребления пшеницы в мире и близко не было - напротив, наблюдался рост. Но это не помешало ранее раздутым ценам обвалиться по сравнению с 2011-2012 гг. Не преуменьшайте количество факторов, влияющих на ценовую динамику (и одновременно не преувеличивайте значения мелкотравчатых событий, о которых сами же забудете через год)
Ф'ючерси ЗРС - там є обмеження на торговців і вони всі з постачанням. Те саме і по зерну. В Україні фізичний ринок більше трильйона гривень. Але навіть немає спекулятивного інструменту, без постачання, на якийсь зерновий індекс...
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:49
После кейса с нефтью, ушедшей в минус по цене в апреле 2020-го, это уже не аргумент. Покупателям доплачивали, только чтобы они забрали товар - вот вам и поставочный фьючерс. Я не говорю, что этот исключительный случай обязательно повторится с другим сырьем. Но пример хорошо демонстрирует, что такое рыночная волатильность, и каким переменчивым фактором является цена, чтобы рассматривать ее как предпосылку долгосрочного роста. Нет, это большое заблуждение - для того, чтобы экономика росла, необходимо увеличивать 1) объемы производства и 2) его наукоемкость. С конечными товарами, у которых есть свой лояльный покупатель, подобных казусов не случается, а в процессе производства они создают не только высокую добавленную стоимость, но также стимулируют занятость, науку и образование. Сырье же обогащает преимущественно олигархов-собственников недр и очень небольшой круг приближенных к ним лиц
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