Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:в условиях высокой ликвидности неспекулятивных активов на рынке нет! В 2013-2019 гг никакого сокращения потребления пшеницы в мире и близко не было - напротив, наблюдался рост. Но это не помешало ранее раздутым ценам обвалиться по сравнению с 2011-2012 гг. Не преуменьшайте количество факторов, влияющих на ценовую динамику (и одновременно не преувеличивайте значения мелкотравчатых событий, о которых сами же забудете через год)
Ф'ючерси ЗРС - там є обмеження на торговців і вони всі з постачанням. Те саме і по зерну. В Україні фізичний ринок більше трильйона гривень. Але навіть немає спекулятивного інструменту, без постачання, на якийсь зерновий індекс...
После кейса с нефтью, ушедшей в минус по цене в апреле 2020-го, это уже не аргумент. Покупателям доплачивали, только чтобы они забрали товар - вот вам и поставочный фьючерс. Я не говорю, что этот исключительный случай обязательно повторится с другим сырьем. Но пример хорошо демонстрирует, что такое рыночная волатильность, и каким переменчивым фактором является цена, чтобы рассматривать ее как предпосылку долгосрочного роста. Нет, это большое заблуждение - для того, чтобы экономика росла, необходимо увеличивать 1) объемы производства и 2) его наукоемкость. С конечными товарами, у которых есть свой лояльный покупатель, подобных казусов не случается, а в процессе производства они создают не только высокую добавленную стоимость, но также стимулируют занятость, науку и образование. Сырье же обогащает преимущественно олигархов-собственников недр и очень небольшой круг приближенных к ним лиц
zРадио написав:После кейса с нефтью, ушедшей в минус по цене в апреле 2020-го, это уже не аргумент. Покупателям доплачивали, только чтобы они забрали товар - вот вам и поставочный фьючерс. Я не говорю, что этот исключительный случай обязательно повторится с другим сырьем. Но пример хорошо демонстрирует, что такое рыночная волатильность, и каким переменчивым фактором является цена, чтобы рассматривать ее как предпосылку долгосрочного роста. Нет, это большое заблуждение - для того, чтобы экономика росла, необходимо увеличивать 1) объемы производства и 2) его наукоемкость. С конечными товарами, у которых есть свой лояльный покупатель, подобных казусов не случается, а в процессе производства они создают не только высокую добавленную стоимость, но также стимулируют занятость, науку и образование. Сырье же обогащает преимущественно олигархов-собственников недр и очень небольшой круг приближенных к ним лиц
Заборонити їздити можна. Заборонити їсти - не можна. Залізорудний кар'єр - не нафтова свердловина. Його можна зупинити із сьогодні на сьогодні і запустити в будь-який час.
На ринку енергоносіїв Китаю відбувається лютий треш. Комуністи догралися. Фьючерсы на коксующийся уголь и кокс в Китае достигли рекордов из-за проблем с поставками https://www.metaltorg.ru/n/9B08B1
Наиболее активные фьючерсы на коксующийся уголь на Далянской товарной бирже с поставкой в январе подскочили на 8% до 2669 юаней ($412,99) за тонну. Фьючерсы на кокс на Далянской бирже также достигли торгового лимита на утренней сессии. Они закрылись с повышением на 6,5% до 3 359 юаней за тонну.
Фьючерсы на горячекатаный рулон с поставкой в январе на Шанхайской бирже закрылись с повышением на 4,3% до 5 784 юаней за тонну, продемонстрировав рост на 5,3% за неделю. Стальная арматура подорожала на 2,4% до 5 408 юаней за тонну в конце. Еженедельный прирост составил 3,6%.
Как сообщает агентство Platts, Национальная комиссия Китая по развитию и реформам ввела контроль над ценами на отечественный коксующийся уголь после недавнего роста рынка. Производитель металлургического угля в Китае заявил, что NDRC попросил его снизить цены на все сорта кокса ниже 3500 юаней за тонну ($542) на безвозмездной основе. Уведомление было направлено горнодобывающей компании 1 сентября, сообщил источник, знакомый с этим делом.
Фьючерсы на коксующийся уголь в Китае за день подскочили на 8%
Наиболее активные фьючерсы на коксующийся уголь на Далянской товарной бирже DJMcv1 с поставкой в январе подскочили до 2669 юаней ($412,99) за тонну. Китайские биржевые цены на коксующийся уголь взлетели в четверг на 8%, достигнув своего дневного верхнего предела и рекордного максимума на фоне растущих опасений по поводу предложения.