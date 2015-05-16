Додано: Нед 05 вер, 2021 17:49

После кейса с нефтью, ушедшей в минус по цене в апреле 2020-го, это уже не аргумент. Покупателям доплачивали, только чтобы они забрали товар - вот вам и поставочный фьючерс. Я не говорю, что этот исключительный случай обязательно повторится с другим сырьем. Но пример хорошо демонстрирует, что такое рыночная волатильность, и каким переменчивым фактором является цена, чтобы рассматривать ее как предпосылку долгосрочного роста. Нет, это большое заблуждение - для того, чтобы экономика росла, необходимо увеличивать 1) объемы производства и 2) его наукоемкость. С конечными товарами, у которых есть свой лояльный покупатель, подобных казусов не случается, а в процессе производства они создают не только высокую добавленную стоимость, но также стимулируют занятость, науку и образование. Сырье же обогащает преимущественно олигархов-собственников недр и очень небольшой круг приближенных к ним лиц