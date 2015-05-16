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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 12 вер, 2021 13:03
для Зеботов тут все разжевали
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:07
тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?
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Олежан
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:28
Олежан написав:
тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?
Перейдуть на єлектроопалення - кондиціонери і керамічні тепловентилятори
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Gennadiy777
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:31
Олежан написав:
тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?
Как всегда. "Нафтогаз" закачал на зиму в хранилища полный объем, необходимый на весь отопительный сезон по ценам еще начала лета. А тогда они были совсем не по 600+ евро. Плюс газ собственной добычи около 10 ярдов кубов суммарно. Часть конечно уже израсходовали, не весь он в закачку пошел. Но и того, что смешали с импортным, хватит для формирования божеской цены. Вон Кабмин огласил заморозку тарифа для коммунальной сферы на уровне 7.99 грн за куб. Так что вытянем зиму, не впервой!
А как там будет Европа выгребать с такими ценами на газ - это уже их проблемы! Не надо было играться с Россией в "Северный поток"-2. Если санкции и остановка проекта - значит держать линию до конца. А то эти заигрывания только и разогревали аппетит россиян к раскрутке цены на газ. И теперь, когда газопровод построен, начнут предлагать вкусные цены на газ, чтобы и трубу приняли в эксплуатацию, и сертификацию оперативно разрешили. Типа зима на носу, граждане европейцы, а мы тут вам газ дешевый можем предложить в обмен на снятие санкций.
Короче евро от этого всего вниз покатится. И это еще не считая просто усиления доллара по всему миру от включения "пылесоса" ФРС.
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yuri_m
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Додано: Пон 13 вер, 2021 11:01
Gennadiy777 написав: Олежан написав:
тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?
Перейдуть на єлектроопалення - кондиціонери і керамічні тепловентилятори
Без проблем - электроэнергия будет беспроводная как зарядке для айфона в новых тачках
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Додано: Пон 13 вер, 2021 11:11
yuri_m написав: Олежан написав:
тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?
Как всегда. "Нафтогаз" закачал на зиму в хранилища полный объем, необходимый на весь отопительный сезон по ценам еще начала лета. А тогда они были совсем не по 600+ евро. Плюс газ собственной добычи около 10 ярдов кубов суммарно. Часть конечно уже израсходовали, не весь он в закачку пошел. Но и того, что смешали с импортным, хватит для формирования божеской цены. Вон Кабмин огласил заморозку тарифа для коммунальной сферы на уровне 7.99 грн за куб. Так что вытянем зиму, не впервой!
А как там будет Европа выгребать с такими ценами на газ - это уже их проблемы! Не надо было играться с Россией в "Северный поток"-2. Если санкции и остановка проекта - значит держать линию до конца. А то эти заигрывания только и разогревали аппетит россиян к раскрутке цены на газ. И теперь, когда газопровод построен, начнут предлагать вкусные цены на газ, чтобы и трубу приняли в эксплуатацию, и сертификацию оперативно разрешили. Типа зима на носу, граждане европейцы, а мы тут вам газ дешевый можем предложить в обмен на снятие санкций.
Короче евро от этого всего вниз покатится. И это еще не считая просто усиления доллара по всему миру от включения "пылесоса" ФРС.
по сему акции Газпрома на 10ти летних хаях и еще утроятся в цене
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Олежан
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Додано: Пон 13 вер, 2021 13:27
В адміністрації США вважають, що енергетичній безпеці Європи загрожує нестача газу взимку, оскільки Росія недопоставила достатньо пального на європейський ринок, чим також викликала підвищення цін.
У неньки все буде гаразд, нас Denik
свої біогазом забезпечить... ще й на електричку-бітка вистарчить
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change_pm
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Додано: Пон 13 вер, 2021 13:53
change_pm написав:
У неньки все буде гаразд, нас Denik свої біогазом забезпечить... ще й на електричку-бітка вистарчить
Я би не приводив у приклад ринок газу Європи, який згвалтовано Газпромом.
Більш цікава ціна Брент, який сьогодні майже дійшов до 74. На ринку енергії - дійсно бульбашка.
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Denik
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