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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 13:03

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

для Зеботов тут все разжевали
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:28

  Олежан написав:тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?


Перейдуть на єлектроопалення - кондиціонери і керамічні тепловентилятори :)
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:31

  Олежан написав:тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?

Как всегда. "Нафтогаз" закачал на зиму в хранилища полный объем, необходимый на весь отопительный сезон по ценам еще начала лета. А тогда они были совсем не по 600+ евро. Плюс газ собственной добычи около 10 ярдов кубов суммарно. Часть конечно уже израсходовали, не весь он в закачку пошел. Но и того, что смешали с импортным, хватит для формирования божеской цены. Вон Кабмин огласил заморозку тарифа для коммунальной сферы на уровне 7.99 грн за куб. Так что вытянем зиму, не впервой!

А как там будет Европа выгребать с такими ценами на газ - это уже их проблемы! Не надо было играться с Россией в "Северный поток"-2. Если санкции и остановка проекта - значит держать линию до конца. А то эти заигрывания только и разогревали аппетит россиян к раскрутке цены на газ. И теперь, когда газопровод построен, начнут предлагать вкусные цены на газ, чтобы и трубу приняли в эксплуатацию, и сертификацию оперативно разрешили. Типа зима на носу, граждане европейцы, а мы тут вам газ дешевый можем предложить в обмен на снятие санкций.

Короче евро от этого всего вниз покатится. И это еще не считая просто усиления доллара по всему миру от включения "пылесоса" ФРС.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:01

  Gennadiy777 написав:
  Олежан написав:тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?


Перейдуть на єлектроопалення - кондиціонери і керамічні тепловентилятори :)


Без проблем - электроэнергия будет беспроводная как зарядке для айфона в новых тачках :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:11

  yuri_m написав:
  Олежан написав:тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро
как с такими ценами все переживут зиму?

Как всегда. "Нафтогаз" закачал на зиму в хранилища полный объем, необходимый на весь отопительный сезон по ценам еще начала лета. А тогда они были совсем не по 600+ евро. Плюс газ собственной добычи около 10 ярдов кубов суммарно. Часть конечно уже израсходовали, не весь он в закачку пошел. Но и того, что смешали с импортным, хватит для формирования божеской цены. Вон Кабмин огласил заморозку тарифа для коммунальной сферы на уровне 7.99 грн за куб. Так что вытянем зиму, не впервой!

А как там будет Европа выгребать с такими ценами на газ - это уже их проблемы! Не надо было играться с Россией в "Северный поток"-2. Если санкции и остановка проекта - значит держать линию до конца. А то эти заигрывания только и разогревали аппетит россиян к раскрутке цены на газ. И теперь, когда газопровод построен, начнут предлагать вкусные цены на газ, чтобы и трубу приняли в эксплуатацию, и сертификацию оперативно разрешили. Типа зима на носу, граждане европейцы, а мы тут вам газ дешевый можем предложить в обмен на снятие санкций.

Короче евро от этого всего вниз покатится. И это еще не считая просто усиления доллара по всему миру от включения "пылесоса" ФРС.


по сему акции Газпрома на 10ти летних хаях и еще утроятся в цене
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:27

В адміністрації США вважають, що енергетичній безпеці Європи загрожує нестача газу взимку, оскільки Росія недопоставила достатньо пального на європейський ринок, чим також викликала підвищення цін.

У неньки все буде гаразд, нас Denik свої біогазом забезпечить... ще й на електричку-бітка вистарчить :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:У неньки все буде гаразд, нас Denik свої біогазом забезпечить... ще й на електричку-бітка вистарчить

Я би не приводив у приклад ринок газу Європи, який згвалтовано Газпромом.
Більш цікава ціна Брент, який сьогодні майже дійшов до 74. На ринку енергії - дійсно бульбашка.
Denik
 
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