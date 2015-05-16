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Олежан написав:тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро как с такими ценами все переживут зиму?
Как всегда. "Нафтогаз" закачал на зиму в хранилища полный объем, необходимый на весь отопительный сезон по ценам еще начала лета. А тогда они были совсем не по 600+ евро. Плюс газ собственной добычи около 10 ярдов кубов суммарно. Часть конечно уже израсходовали, не весь он в закачку пошел. Но и того, что смешали с импортным, хватит для формирования божеской цены. Вон Кабмин огласил заморозку тарифа для коммунальной сферы на уровне 7.99 грн за куб. Так что вытянем зиму, не впервой!
А как там будет Европа выгребать с такими ценами на газ - это уже их проблемы! Не надо было играться с Россией в "Северный поток"-2. Если санкции и остановка проекта - значит держать линию до конца. А то эти заигрывания только и разогревали аппетит россиян к раскрутке цены на газ. И теперь, когда газопровод построен, начнут предлагать вкусные цены на газ, чтобы и трубу приняли в эксплуатацию, и сертификацию оперативно разрешили. Типа зима на носу, граждане европейцы, а мы тут вам газ дешевый можем предложить в обмен на снятие санкций.
Короче евро от этого всего вниз покатится. И это еще не считая просто усиления доллара по всему миру от включения "пылесоса" ФРС.
Олежан написав:тем временем ГАЗ стоит уже 600+ евро как с такими ценами все переживут зиму?
Как всегда. "Нафтогаз" закачал на зиму в хранилища полный объем, необходимый на весь отопительный сезон по ценам еще начала лета. А тогда они были совсем не по 600+ евро. Плюс газ собственной добычи около 10 ярдов кубов суммарно. Часть конечно уже израсходовали, не весь он в закачку пошел. Но и того, что смешали с импортным, хватит для формирования божеской цены. Вон Кабмин огласил заморозку тарифа для коммунальной сферы на уровне 7.99 грн за куб. Так что вытянем зиму, не впервой!
А как там будет Европа выгребать с такими ценами на газ - это уже их проблемы! Не надо было играться с Россией в "Северный поток"-2. Если санкции и остановка проекта - значит держать линию до конца. А то эти заигрывания только и разогревали аппетит россиян к раскрутке цены на газ. И теперь, когда газопровод построен, начнут предлагать вкусные цены на газ, чтобы и трубу приняли в эксплуатацию, и сертификацию оперативно разрешили. Типа зима на носу, граждане европейцы, а мы тут вам газ дешевый можем предложить в обмен на снятие санкций.
Короче евро от этого всего вниз покатится. И это еще не считая просто усиления доллара по всему миру от включения "пылесоса" ФРС.
по сему акции Газпрома на 10ти летних хаях и еще утроятся в цене
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинская делегация представила План трансформации Украины объемом $277 млрд, согласно которому НАК "Нафтогаз" может быть ответственна за реализацию большинства проектов по декарбонизации при содействии США, следует из соответствующего списка проектов, распространенном нардепом Алексеем Гончаренко в своем Телеграм-блоге в пятницу.
Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения.
В частности, Группа запланировала проект по использованию биомассы для производства биогаза, биометана и электроэнергии, что предполагает строительство сети биогазовых установок и биоТЭС. Как отмечается, США могли бы обеспечивать Украину технологиями и оборудованием, а также предоставить льготы на американском рынке финансирования.
Проект рассчитан до 2030 года и требует финансирования в размере $10 млрд. Украина готова выделить в лучшем случае $3 млрд на его реализацию.
"Нафтогаз" также намерен заняться проектом по производству биотоплива второго поколения, в частности биодизеля, для экспорта в ЕС и внутреннего потребления. Роль США – аналогична. На реализацию проекта потребуется $2 млрд, из которых половину Украина может выделить самостоятельно.
Проект может быть завершен к концу десятилетия. Вместе с тем при поддержке США пилотный проект будет длиться от полутора до трех лет, тогда как вся программа может быть выполнена за семь лет вместо 10.
Кроме того, Группа предложила обустроить свои подземные хранилища газа (ПХГ) для хранения двуокиси углерода, "в том числе в случае начала производства "голубого водорода" из природного газа. Ожидается, что американские компании могли бы поделиться опытом в сфере улавливания, утилизации и хранения СО2.
В документе указано, что для реализации этого проекта необходимо $2,2 млрд инвестиций и порядка восьми лет. Украина самостоятельно может покрыть только третью часть расходов. При этом начало реализации проекта собственными силами будет зависеть от возможности вовлечения партнеров и обеспечения возможности поставки СО2 для достижения необходимых условий коммерциализации.
"При условии вовлечения США пилотный проект по переустройству ПХГ или закачиванию СО2 в существующие скважины можно было бы планировать внедрить уже в течение пяти лет с дальнейшим масштабированием до 2030 года", - говорится в распространенном документе.
Помимо этого, "Нафтогаз" рассчитывает на грантовое финансирование проекта по энергоэффективности со стороны США и вовлечение американских компаний для внедрения мер по энергоэффективности в Украине. Общий бюджет проекта составляет $7 млрд, Украина готова выделить $2,5 млрд.
Украина увеличила производство электроэнергии в январе-августе 2021 года на 6,4% (на 6,163 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 102,559 млрд кВт-ч, свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики.
Атомные электростанции (АЭС) за восемь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 8,1% – до 55 млрд 279,2 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 22 млрд 938,4 млн кВт-ч (+27,4% к январю-августу-2020), Южно-Украинской – 11 млрд 989,7 млн кВт-ч (-0,4%), Ривненской – 12 млрд 987,9 млн кВт-ч (-0,1%), Хмельницкой – 7 млрд 363,2 млн кВт-ч (-8,9%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 3,4% – до 30 млрд 148,8 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 3,7% – до 23 млрд 921,5 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 23,6%, до 6 млрд 227,3 млн кВт-ч. Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 50,2% – до 7,539 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 13,3% – до 1 млрд 99,3 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 9,6% – до 8 млрд 492,7 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,9% (в январе-августе-2020 – 53%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 29,4% (32,4%), ГЭС и ГАЭС – 7,4% (5,2%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 8,3% (8%).
В августе 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 6,7% (на 761,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 12,16 млрд кВт-ч. Кроме того, отпуск тепловой энергии за восемь месяцев возрос на 11,8% (на 1,511 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,273 млн Гкал.
В конце апреля Минэнерго увеличило прогноз производства электроэнергии на 2021 год до 156,085 млрд кВт-ч, что на 4,9% больше, чем фактическое производство в 2020-м.
Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 113,1 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,854 млрд кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,5 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 562,6 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 798,2 млн кВт-ч (+17,7%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 583,5 млн кВт-ч (-3,6%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 862,1 млн кВт-ч (рост в 2 раза).
Таким чином маємо 70% безвуглецевого виробництва електроенергії.