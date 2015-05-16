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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:27

  Denik написав:
  BIGor написав:Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.

Просто гляньте на оптові ціни електроенергії і Вам стане ясно в кого зараз криза


Не пойму, зачем вы проблемы газа пытаетесь заговорить электроэнергией? Хорошо было бы переориентироваться с первого ресурса на второй, но этого ведь пока не произошло (и не произойдет в ближайшие 5 лет точно). Потребность в импорте газа стабильна и варьируется из года в год незначительно - между 11 до 13 млрд кубов.

Вот цены Украинской энергетической биржи - вчера достигли 25 тыс грн за 1000 кубов. Как видите, не отстаем от Европы. Хватит уже этого шапкозакидательства

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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:28

  Denik написав:zРадио
Для газу - є тема ринку енергоносіїв


Для моего комментария о газе (ответа вам, между прочим) есть тема энергоносителей, а для вашего об электроэнергии ее нет? :lol: Поржал

  Denik написав:На прес конференції НБУ чітко зазначили - доля газу в інфляції 0,2 + 0,2%.


Это оооочень существенно - не те проценты, которыми можно разбрасываться (как и процентами роста ВВП, например)

  Denik написав:На курс він не впливає


Да, ведь импорт вы игнорируете просто как фактор :mrgreen:


  Denik написав:P.S. В тій темі для Вас подарунок - viewtopic.php?p=5297476#p5297476 - про те як все "погано" в електроенергетиці цього року. :D


Как быстро ваша риторика скатилась с аналитики до популизма - "плохо" для меня так же плохо, как и для вас. Но, в отличие от вас, я не имею привычки черное лживо называть белым!
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:31

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Не пойму, зачем вы проблемы газа пытаетесь заговорить электроэнергией? Хорошо было бы переориентироваться с первого ресурса на второй, но этого ведь пока не произошло (и не произойдет в ближайшие 5 лет точно).

Самк тому, що 80% споживання газу можна заміними та е/е.
  zРадио написав:Потребность в импорте газа стабильна и варьируется из года в год незначительно - между 11 до 13 млрд кубов.

Подивимось не статистику в кінці року.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:35

  Denik написав:
  zРадио написав:Не пойму, зачем вы проблемы газа пытаетесь заговорить электроэнергией? Хорошо было бы переориентироваться с первого ресурса на второй, но этого ведь пока не произошло (и не произойдет в ближайшие 5 лет точно).

Самк тому, що 80% споживання газу можна заміними та е/е.


Каким образом? Расскажите это "дуракам" из местных администраций, которые теряются, как проходит отопительный сезон

  Denik написав:
  zРадио написав:Потребность в импорте газа стабильна и варьируется из года в год незначительно - между 11 до 13 млрд кубов.

Подивимось не статистику в кінці року.


Та не вопрос - посмотрим. Но как я уже вам говорил - будем смотреть потребление, а не импорт. Потому что в 2020-м на правильной ценовой конъюнктуре закачали больше, чем нужно на один сезон. На среднесрочный и длинный тренд влияние этого фактора - нулевое. Среднегодовые объемы импорта будут соответствовать разнице среднегодовых объемов потребления и среднегодовых объемов внутренней добычи
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:41

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Щодо газу, так за таке явне втручання в ринок Кремлем, можна звернутися до антимонопольних органів ЄС та відібрати все в Газпрому, що зареєстровано в Європі
https://www.rbc.ru/business/15/09/2021/ ... rom_main_3
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:51

  Denik написав:Щодо газу, так за таке явне втручання в ринок Кремлем, можна звернутися до антимонопольних органів ЄС та відібрати все в Газпрому, що зареєстровано в Європі
https://www.rbc.ru/business/15/09/2021/ ... rom_main_3


я так понимаю, инфлюенсер Денис рассчитывает на то, что пользователи не прочитают ссылку

Цена на бирже не отражает реальной стоимости газа для потребителей, поскольку через биржу проходит только небольшая часть газа. Основной поток идет по долгосрочным контрактам, условия которых не раскрываются. В некоторых из них биржевые котировки входят в формулу цены, однако не полностью определяют ее.


так кто там что будет отбирать у спекулянтов с безграничным краником от ФРС ?
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