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BIGor написав:Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.
Просто гляньте на оптові ціни електроенергії і Вам стане ясно в кого зараз криза
Не пойму, зачем вы проблемы газа пытаетесь заговорить электроэнергией? Хорошо было бы переориентироваться с первого ресурса на второй, но этого ведь пока не произошло (и не произойдет в ближайшие 5 лет точно). Потребность в импорте газа стабильна и варьируется из года в год незначительно - между 11 до 13 млрд кубов.
Вот цены Украинской энергетической биржи - вчера достигли 25 тыс грн за 1000 кубов. Как видите, не отстаем от Европы. Хватит уже этого шапкозакидательства
zРадио написав:Не пойму, зачем вы проблемы газа пытаетесь заговорить электроэнергией? Хорошо было бы переориентироваться с первого ресурса на второй, но этого ведь пока не произошло (и не произойдет в ближайшие 5 лет точно).
Самк тому, що 80% споживання газу можна заміними та е/е.
zРадио написав:Потребность в импорте газа стабильна и варьируется из года в год незначительно - между 11 до 13 млрд кубов.
zРадио написав:Не пойму, зачем вы проблемы газа пытаетесь заговорить электроэнергией? Хорошо было бы переориентироваться с первого ресурса на второй, но этого ведь пока не произошло (и не произойдет в ближайшие 5 лет точно).
Самк тому, що 80% споживання газу можна заміними та е/е.
Каким образом? Расскажите это "дуракам" из местных администраций, которые теряются, как проходит отопительный сезон
Denik написав:
zРадио написав:Потребность в импорте газа стабильна и варьируется из года в год незначительно - между 11 до 13 млрд кубов.
Подивимось не статистику в кінці року.
Та не вопрос - посмотрим. Но как я уже вам говорил - будем смотреть потребление, а не импорт. Потому что в 2020-м на правильной ценовой конъюнктуре закачали больше, чем нужно на один сезон. На среднесрочный и длинный тренд влияние этого фактора - нулевое. Среднегодовые объемы импорта будут соответствовать разнице среднегодовых объемов потребления и среднегодовых объемов внутренней добычи
я так понимаю, инфлюенсер Денис рассчитывает на то, что пользователи не прочитают ссылку
Цена на бирже не отражает реальной стоимости газа для потребителей, поскольку через биржу проходит только небольшая часть газа. Основной поток идет по долгосрочным контрактам, условия которых не раскрываются. В некоторых из них биржевые котировки входят в формулу цены, однако не полностью определяют ее.
так кто там что будет отбирать у спекулянтов с безграничным краником от ФРС ?
Denik написав:Самк тому, що 80% споживання газу можна заміними та е/е.
І як? Опалення - у мене майже електро (догріваюсь масяляним обігрівачем), гаряча вода - електробойлер, плита - електро, чайник - електро, мікрохвильова - електро, кавоварка - електро. Як мені в такому випадку замінити загальну котельню з газу на електро?
BIGor написав:І як? Опалення - у мене майже електро (догріваюсь масяляним обігрівачем), гаряча вода - електробойлер, плита - електро, чайник - електро, мікрохвильова - електро, кавоварка - електро. Як мені в такому випадку замінити загальну котельню з газу на електро?
Встановити індивідуальні лічильники на опалення та перекрити крани.
Grand Touring написав:я так понимаю, инфлюенсер Денис рассчитывает на то, что пользователи не прочитают ссылку
Я б дивився зараз не на газ, а на ціну Брент, яка сьогодні проколола 76. І найцікавіше - коли ця булька лопне. Мій прогноз - 2024-2025.