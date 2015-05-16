Додано: Сер 15 вер, 2021 13:28

Denik написав: zРадио

Для газу - є тема ринку енергоносіїв Для газу - є тема ринку енергоносіїв

Denik написав: На прес конференції НБУ чітко зазначили - доля газу в інфляції 0,2 + 0,2%. На прес конференції НБУ чітко зазначили - доля газу в інфляції 0,2 + 0,2%.

Denik написав: На курс він не впливає На курс він не впливає

Denik написав: P.S. В тій темі для Вас подарунок - P.S. В тій темі для Вас подарунок - viewtopic.php?p=5297476#p5297476 - про те як все "погано" в електроенергетиці цього року.

Для моего комментария о газе (ответа вам, между прочим) есть тема энергоносителей, а для вашего об электроэнергии ее нет?ПоржалЭто оооочень существенно - не те проценты, которыми можно разбрасываться (как и процентами роста ВВП, например)Да, ведь импорт вы игнорируете просто как факторКак быстро ваша риторика скатилась с аналитики до популизма - "плохо" для меня так же плохо, как и для вас. Но, в отличие от вас, я не имею привычки черное лживо называть белым!