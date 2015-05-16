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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 05:37

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Цены на коксующийся уголь в Китае выросли до $472 за тонну
https://www.metaltorg.ru/n/9B0989
Фьючерсы на кокcующийся уголь и кокс в Даляне поднялись до рекордных значений в четверг из-за опасений о продолжительной нехватке поставок сталеплавильных материалов в Китае, ведущем производителе стали в мире.
Коксующийся уголь вырос к закрытию на 7,2% до 3.049,50 юаня ($472,00) за тонну, коснувшись в ходе торгов исторического максимума в 3.071,50 юаня.
Denik
 
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