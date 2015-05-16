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Фьючерсы на кокcующийся уголь и кокс в Даляне поднялись до рекордных значений в четверг из-за опасений о продолжительной нехватке поставок сталеплавильных материалов в Китае, ведущем производителе стали в мире. Коксующийся уголь вырос к закрытию на 7,2% до 3.049,50 юаня ($472,00) за тонну, коснувшись в ходе торгов исторического максимума в 3.071,50 юаня.