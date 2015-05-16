Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Ukrainian написав:В Україні вперше готуються запустити біометан у газові мережі. Які перспективи розвитку галузі і чи виграють споживачі? Україна може виробляти до 8 млрд кубометрів біометану на рік. Враховуючи обсяги власного видобутку газу на рівні 20 млрд кубометрів це дозволить майже повністю забезпечувати населення і промисловість власним блакитним паливом. Чому майже? Бо загальне споживання природного газу в Україні — близько 30 млрд кубометрів. Зараз ту частку газу, якої не вистачає, компенсують російським. Але імпортують його з країн ЄС (Словаччина, Угорщина, Польща). https://www.epravda.com.ua/projects/gre ... 15/677735/
В Україні солому палять на полях аби перейшли на солом’яні полети то взагалі газу не потрібно імпортувати Щороку в Україні, залежно від погодних умов і врожаю, виробляється від 45 до 70 млн т соломи. В основному її або заорюють у землю, або, попри заборону та штрафи, спалюють безпосередньо в полі, знищуючи гумус. при спалюванні однієї тонни виділяється близько 3 МВт теплові енергії, тобто три тонни соломи заміняють 1000 кубометрів природного газу або одну тонну дизельного палива. Потенціал використання соломи в Україні величезний: мільйон тонн цієї сировини дасть змогу замінити понад 300 млн кубометрів природного газу. Нині світовим лідером використання такого відходу сільгоспвиробництва як енергоносія є Данія. На сьогодні там функціонує понад 10 тис. фермерських котлів потужністю до 1 МВт і близько 70 великих котелень, які спалюють солому в міських системах теплопостачання. Крім того, на цій сировині працюють сім електростанцій Данії. За останні роки датська котлобудівна компанія "Пасат" продала по всій Європі тільки малих котлів (до 300 кВт) понад 120 тис. Котел потужністю 100 кВт у змозі опалювати приміщення площею до 1200 кв. м. Також широко використовують солому Австрія, Швеція, Фінляндія, Франція. https://zn.ua/ukr/energy_market/navisch ... oma-_.html
somilitark написав:Ваші виробники трохи прибрехують. Вони звичайно в шоці в ціни на газ, але думаю вони прийняли рішення про скорочення виробництва трохи по іншим причинам. А саме: 1. зрозуміти рентабельність, якщо ціна на газ не впаде. Тобто теоретичну можливість нічого не робити і не намагатись щось змінити. 2. Розпродати склад, тим паче зараз сезон активних будівельних робіт закінчується, свого роду наступає не сезон в їх діяльності. Тобто під реальною ситуацією здорощення газу, можливо продати неліквіди переляканим покупцям, які думають, що товару їм не вистачить. 3. Дадуть команду технологам терміново вивчити можливість використовувати в якості палива щось інше. 4.Можливо під прикриттям дорогого газа будуть намагатись якось кинути робітників чи постачальників, мол бачите яка ситуація, ми тут майже банкроти, так що потерпіть будь ласка наші неподобства. А експорт вони точно не втратять, ринку збуту то святе, адекватні виробники часто і в мінус працюють, тільки бі триматись на ринку чи захопити його, зрозуміло, що наймовірніше рентабельність дозволяє купувати газ і по 51 000, але як казав ДС, в людей горе, вони хочуть поторгуватися. Тобто заробити на ситуації і вибити сльозу в тих хто їм вірить, чи залежить.
Все это выглядит больше теорией. Альтернативы газу тоже не стоят на месте, та же пелета из лузги выросла за год в 3-4 раза. В августе на 1,5 раза выросла стоимость активной э/э, теперь газ, я прекрасно понимаю экономику наших конкурентов работающих на газу, и понимаю что быстро они ничего сделать не могут.
Ukrainian Извините но по соломе вы не в теме. Основную массу соломы перекапывают, на то есть то ли постанова, то ли распоряжение. Сама она в земле не гниёт достаточно быстро, ее надо поливать аммиачной водой. Если солому кто и сжигает на полях, то это неадекваты. Реальная теплотворность пелеты из соломы 2000+/- ккал, пелеты из древесины 3900-4400, пелеты из лузги 4050, АС - 6600-6800, газа - 8000-8300. Пелета из соломы на рынке есть, но по упомянутым причинам не так много. В разы больше той же агропелеты: из отхода зерновых, из перебитых стеблей и шапок подсолнечника, в принципе сейчас перерабатывается практически все. Отличная калорийность и костры льна. В этом году Николаевская ТЕЦ и еще несколько подобных объектов подчислили за лето завалы обапла которые всегда существовали в лесхозах и лесопилках Украины.
viy написав:Если солому кто и сжигает на полях, то это неадекваты. Реальная теплотворность пелеты из соломы 2000+/- ккал, пелеты из древесины 3900-4400, пелеты из лузги 4050, АС - 6600-6800, газа - 8000-8300.
viy написав:Все это выглядит больше теорией. Альтернативы газу тоже не стоят на месте, та же пелета из лузги выросла за год в 3-4 раза. В августе на 1,5 раза выросла стоимость активной э/э, теперь газ, я прекрасно понимаю экономику наших конкурентов работающих на газу, и понимаю что быстро они ничего сделать не могут.
Весь прикол в тому, що у випадку України подорожчання енергоносіїв призводить на 80% до збільшення номінального гривневого ВВП, а в Німеччині - 80% йде на сплату імпорту.
Про вплив цього на курс я думаю, що все зрозуміло.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 19 вер, 2021 17:36, всього редагувалось 1 раз.
viy написав:Все это выглядит больше теорией. Альтернативы газу тоже не стоят на месте, та же пелета из лузги выросла за год в 3-4 раза. В августе на 1,5 раза выросла стоимость активной э/э, теперь газ, я прекрасно понимаю экономику наших конкурентов работающих на газу, и понимаю что быстро они ничего сделать не могут.
Весь прикол в тому, що у випадку України подорожчання енергоносіїв призводить на 80% до збвльшення номінального гривнєвого ВВП, а в Німеччині - 80% йде на сплату імпорту.
Про вплив цього на курс я думаю, що все зрозуміло.
Стоимость фьючерсов зафиксировалась на отметке $520,56/т Фьючерсы на премиальный твердый коксующийся уголь (штат Квинсленд) в пятницу, 18 сентября, выросли до $379/т – это максимальный показатель с января 2011 года. Об этом сообщил Financial Review со ссылкой на данные S&P Global Platts.
Цены на коксующийся уголь выросли на фоне глобального дефицита сырья для производства стали, что смягчило спад цен на железную руду. Дополнительным фактором является рост цен на ископаемое топливо в Австралии.
В последние недели корпорация BHP частично ограничила производство из-за проведения кампаний по техническому обслуживанию угольных обогатительных фабрик и портов.
«Коксующийся уголь демонстрирует рекордные темпы роста. Из положительного для Украины – при таком росте цен на коксующийся уголь должны расти премии на ЖРС. Это позволяет экономить кокс в доменных печах. Это должно немного сгладить негативный эффект обвала цен на ЖРС, который, вероятно, продолжится, если китайские власти не откажутся от политики ограничений», – заявил Роман Перепелица, начальник управления стратегии и развития бизнеса группы «Метинвест».
По его словам, дополнительным фактором является сложная финансовая ситуация компании по недвижимости Evergrande. По неофициальной информации, цены на недвижимость в Китае снизились на 6% с начала 2021 года. Это является тревожным сигналом, поскольку металлопотребление по большей мере полагается на строительство как на основного металлопотребителя.
Отметим, что правительство штата Квинсленд прогнозировало цены на коксующийся уголь в среднем на уровне $130/т до июня 2022 года. Если стоимость сырья останется на текущем уровне до июня, то местный бюджет может пополниться может пополнить на $6,2 млрд.
Основным потребителем коксующихся углей является Китай. По итогам 2020 года, страна сократила импорт коксующихся углей на 2,7% по сравнению с предыдущим годом – до 72,6 млн т.