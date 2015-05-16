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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 21:15

GADFLY
Трохи)) не так.
От ти знов намагаєшся опонента виставити дурнем.
Мова ж то не тільки (да навіть не стільки) в твоєму ТИ-канні опонентам.
Агресивність вкупі зі зневагою не стільки в цьому-то в тебе.
Я вже промовчу про твоє мені про "сделай себе укол в голову" і тещо (це до речі, що я підписався за колегу).
Більш вагоме-то, наприклад, от ота твоя йому порада *Включай голову*.
На що він відповів *Я бы сказал, что вам включить, но, боюсь (не сильно), забанят. *

Коротше, не маю бажання розбирати й показувати, бо ти й сам розумієш, що й чому робиш.

_______________________________
Стосовно ж питання дискусії.
В мене не така думка, як ти її зрозумів і показав.
Не менталітет!!!
А ота сама економічна поведінка, про яку тобі вже згадували.
Бо люди так ведуть себе чому?
Да тому що:
1. Нема довіри до влади, можновладців. Тобто, що нема сенсу не обдурити, а сплатити, як треба.
2. Нема роботи цієї влади, держави, посадовців по виконанню своїх обов'язків.
Отакі покарання в розвинутих державах (за несплату податків, не вбраний сніг, і т.д.) мабуть не від гарного менталітету чи високої)) свідомості.

Може ще є складові.
Але суть: тільки довіри до влади недостатньо. Тільки вимог до населення недостатньо, якщо нема довіри.
Тільки при всіх складових зміниться економповедінка (менталітет, якщо хочеш так називати).

Ось у цьому полягає головне обдурення людей, населення чиновниками, можновладцями.
Вони дають, роблять частку і наголошують, що ось зробили -- дали автомобіль. Як у Європі))
А те що без карбюратора або з паламаним карбюратором і тому НЕМА результату, про те мовчок.

Дали "ринкову" ціну і усе.
Тому результату нема і не буде.
Бо їм (саме тим, в кого в ПРЯМИХ ОБОВ'ЯЗКАХ розвивати, робити, реформувати для результату) абсолютно не потрібен отой результат. Їх влаштовує те, що є.
І змога не працювати, не виконувати свої прямі обов'язки.

В такій ситуації пересічні намагаються урвати кожен сам собі...
Бабця голосить субсідію.
1000 квметрик не платить.
Рукастий роботяга рве за кордон.
Алкаш бухає.
Ну а та купка отаких чесних платить вчасно, не смітить, і бодається на хфорумах, як краще треба зробити)))

З.и.
А корінь, фундамент він вічний.
Адам Сміт дуже влучно показав суть для ринку (РОЗВИТКУ ринку) -- вигода для обох сторін.
Продавити можна, але для сталого розвитку необхідно вигода для обох сторін.

Звиняй за багато букв. Більш не буду розвозити. Тобто поясняти своє бачення. Може й хибне, але таке, як є. В мене.
Ключове там, що тільки увесь комплекс заходів дає результат.

Є в держави бажання наповнювати бюджет за рахунок тих, хто може сплатити та сплачує, так чим це відрізняється від комісарів з маузерами, що теж наповнювали бюджет, а потім перерозподіляли туди, куди треба?!
Зменшить населення споживання, утеплиться ... знайдуть інший захід для наповнення бюджету))

Бо нема в них бажання збільшувати його наповнення через ріст економіки, ринку.
Адже для цього їм дійсно працювати треба.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 23 вер, 2021 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 21:39

  detroytred написав:GADFLY
Трохи)) не так.
От ти знов намагаєшся опонента виставити дурнем.
Мова ж то не тільки (да навіть не стільки) в твоєму ТИ-канні опонентам.
Агресивність вкупі зі зневагою не стільки в цьому-то в тебе.
Я вже промовчу про твоє мені про "сделай себе укол в голову" і тещо (це до речі, що я підписався за колегу).
Більш вагоме-то, наприклад, от ота твоя йому порада *Включай голову*.
На що він відповів *Я бы сказал, что вам включить, но, боюсь (не сильно), забанят. *

Коротше, не маю бажання розбирати й показувати, бо ти й сам розумієш, що й чому робиш.

_______________________________
Стосовно ж питання дискусії.
В мене не така думка, як ти її зрозумів і показав.
Не менталітет!!!
А ота сама економічна поведінка, про яку тобі вже згадували.
Бо люди так ведуть себе чому?
Да тому що:
1. Нема довіри до влади, можновладців. Тобто, що нема сенсу не обдурити, а сплатити, як треба.
2. Нема роботи цієї влади, держави, посадовців по виконанню своїх обов'язків.
Отакі покарання в розвинутих державах (за несплату податків, не вбраний сніг, і т.д.) мабуть не від гарного менталітету чи високої)) свідомості.

Може ще є складові.
Але суть: тільки довіри до влади недостатньо. Тільки вимог до населення недостатньо, якщо нема довіри.
Тільки при всіх складових зміниться економповедінка (менталітет, якщо хочеш так називати).

Ось у цьому полягає головне обдурення людей, населення чиновниками, можновладцями.
Вони дають, роблять частку і наголошують, що ось зробили -- дали автомобіль. Як у Європі))
А те що без карбюратора або з паламаним карбюратором і тому НЕМА результату, про те мовчок.

Дали "ринкову" ціну і усе.
Тому результату нема і не буде.
Бо їм (саме тим, в кого в ПРЯМИХ ОБОВ'ЯЗКАХ розвивати, робити, реформувати для результату) абсолютно не потрібен отой результат. Їх влаштовує те, що є.
І змога не працювати, не виконувати свої прямі обов'язки.

В такій ситуації пересічні намагаються урвати кожен сам собі...
Бабця голосить субсідію.
1000 квметрик не платить.
Рукастий роботяга рве за кордон.
Алкаш бухає.
Ну а та купка отаких чесних платить вчасно, не смітить, і бодається на хфорумах, як краще треба зробити)))

З.и.
А корінь, фундамент він вічний.
Адам Сміт дуже влучно показав суть для ринку (РОЗВИТКУ ринку) -- вигода для обох сторін.
Продавити можна, але для сталого розвитку необхідно вигода для обох сторін.

Звиняй за багато букв. Більш не буду розвозити. Тобто поясняти своє бачення. Може й хибне, але таке, як є. В мене.
Ключове там, що тільки увесь комплекс заходів дає результат.


Прости, но я не могу относится с уважением к людям, которые за свои три копейки в кармане и сиюминутной выгоды готовы родину продать. У меня, кроме отвращения, к ним никаких чувств не возникает. Поэтому и тон такой... Вчера всех устраивал рынок, все кричали - ДАВАЙ ЦЕНУ КАК НА РЫНКЕ (когда год назад цена в мае упала до 2 тыс грн у нас на рынке, а облы предлагали газ по 5 грн). Но как только рынок развернулся- тут же вспомнили о себестоимости добычи, о статьях конституции, о моральных каких-то устоях. Быстро переобулись. Удар держать надо, а не быть РАЗМАЗНЕЙ. Надеюсь, я смог донести мой тезис основной- ГАЗ ДОЛЖЕН ПРОДАВАТЬСЯ ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ с адресными субсидиями. А не по социалистической всем и вся. Пример Венесуэлы тому подтверждение. Все, на этом упражнения закончили.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:33

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

https://www.rbc.ua/rus/news/naftogazu-h ... 65147.html
Ну вот....дыра только от рзницы в цене- уже 70 ярдов. Это сколько? 2.5 ярда зелени? Только за один отопительный сезон? Нормально так социализм строим. Это только от разницы в цене. Как вам такое, любители социализма? ))) Будут сейчас наливать ОВГЗ, которые потом будем погашать все мы вместе взятые вместе с нашими детьми. Печатать гривну, разбалансировать бюджет, валить в последствии курс и т.д. Ничего, главное чтобы быдло с 1000 метрами не замерзло, да на местах в областях мужики и дальше свободно водку херячили и ни о чем не беспокоились. И да....Фирташу тоде чтоб сладко жилось (списали же ему 30 ярдов летом).
мы же это уже проходили неоднократно до 14 года. Все помнят, чем это заканчивалось...
GADFLY
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