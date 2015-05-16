Додано: Чет 23 вер, 2021 21:15

GADFLY

Трохи)) не так.

От ти знов намагаєшся опонента виставити дурнем.

Мова ж то не тільки (да навіть не стільки) в твоєму ТИ-канні опонентам.

Агресивність вкупі зі зневагою не стільки в цьому-то в тебе.

Я вже промовчу про твоє мені про "сделай себе укол в голову" і тещо (це до речі, що я підписався за колегу).

Більш вагоме-то, наприклад, от ота твоя йому порада *Включай голову*.

На що він відповів *Я бы сказал, что вам включить, но, боюсь (не сильно), забанят. *



Коротше, не маю бажання розбирати й показувати, бо ти й сам розумієш, що й чому робиш.



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Стосовно ж питання дискусії.

В мене не така думка, як ти її зрозумів і показав.

Не менталітет!!!

А ота сама економічна поведінка, про яку тобі вже згадували.

Бо люди так ведуть себе чому?

Да тому що:

1. Нема довіри до влади, можновладців. Тобто, що нема сенсу не обдурити, а сплатити, як треба.

2. Нема роботи цієї влади, держави, посадовців по виконанню своїх обов'язків.

Отакі покарання в розвинутих державах (за несплату податків, не вбраний сніг, і т.д.) мабуть не від гарного менталітету чи високої)) свідомості.



Може ще є складові.

Але суть: тільки довіри до влади недостатньо. Тільки вимог до населення недостатньо, якщо нема довіри.

Тільки при всіх складових зміниться економповедінка (менталітет, якщо хочеш так називати).



Ось у цьому полягає головне обдурення людей, населення чиновниками, можновладцями.

Вони дають, роблять частку і наголошують, що ось зробили -- дали автомобіль. Як у Європі))

А те що без карбюратора або з паламаним карбюратором і тому НЕМА результату, про те мовчок.



Дали "ринкову" ціну і усе.

Тому результату нема і не буде.

Бо їм (саме тим, в кого в ПРЯМИХ ОБОВ'ЯЗКАХ розвивати, робити, реформувати для результату) абсолютно не потрібен отой результат. Їх влаштовує те, що є.

І змога не працювати, не виконувати свої прямі обов'язки.



В такій ситуації пересічні намагаються урвати кожен сам собі...

Бабця голосить субсідію.

1000 квметрик не платить.

Рукастий роботяга рве за кордон.

Алкаш бухає.

Ну а та купка отаких чесних платить вчасно, не смітить, і бодається на хфорумах, як краще треба зробити)))



З.и.

А корінь, фундамент він вічний.

Адам Сміт дуже влучно показав суть для ринку (РОЗВИТКУ ринку) -- вигода для обох сторін.

Продавити можна, але для сталого розвитку необхідно вигода для обох сторін.



Звиняй за багато букв. Більш не буду розвозити. Тобто поясняти своє бачення. Може й хибне, але таке, як є. В мене.

Ключове там, що тільки увесь комплекс заходів дає результат.



Є в держави бажання наповнювати бюджет за рахунок тих, хто може сплатити та сплачує, так чим це відрізняється від комісарів з маузерами, що теж наповнювали бюджет, а потім перерозподіляли туди, куди треба?!

Зменшить населення споживання, утеплиться ... знайдуть інший захід для наповнення бюджету))



Бо нема в них бажання збільшувати його наповнення через ріст економіки, ринку.

Адже для цього їм дійсно працювати треба.