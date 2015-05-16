Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
GADFLY Трохи)) не так. От ти знов намагаєшся опонента виставити дурнем. Мова ж то не тільки (да навіть не стільки) в твоєму ТИ-канні опонентам. Агресивність вкупі зі зневагою не стільки в цьому-то в тебе. Я вже промовчу про твоє мені про "сделай себе укол в голову" і тещо (це до речі, що я підписався за колегу). Більш вагоме-то, наприклад, от ота твоя йому порада *Включай голову*. На що він відповів *Я бы сказал, что вам включить, но, боюсь (не сильно), забанят. *
Коротше, не маю бажання розбирати й показувати, бо ти й сам розумієш, що й чому робиш.
_______________________________ Стосовно ж питання дискусії. В мене не така думка, як ти її зрозумів і показав. Не менталітет!!! А ота сама економічна поведінка, про яку тобі вже згадували. Бо люди так ведуть себе чому? Да тому що: 1. Нема довіри до влади, можновладців. Тобто, що нема сенсу не обдурити, а сплатити, як треба. 2. Нема роботи цієї влади, держави, посадовців по виконанню своїх обов'язків. Отакі покарання в розвинутих державах (за несплату податків, не вбраний сніг, і т.д.) мабуть не від гарного менталітету чи високої)) свідомості.
Може ще є складові. Але суть: тільки довіри до влади недостатньо. Тільки вимог до населення недостатньо, якщо нема довіри. Тільки при всіх складових зміниться економповедінка (менталітет, якщо хочеш так називати).
Ось у цьому полягає головне обдурення людей, населення чиновниками, можновладцями. Вони дають, роблять частку і наголошують, що ось зробили -- дали автомобіль. Як у Європі)) А те що без карбюратора або з паламаним карбюратором і тому НЕМА результату, про те мовчок.
Дали "ринкову" ціну і усе. Тому результату нема і не буде. Бо їм (саме тим, в кого в ПРЯМИХ ОБОВ'ЯЗКАХ розвивати, робити, реформувати для результату) абсолютно не потрібен отой результат. Їх влаштовує те, що є. І змога не працювати, не виконувати свої прямі обов'язки.
В такій ситуації пересічні намагаються урвати кожен сам собі... Бабця голосить субсідію. 1000 квметрик не платить. Рукастий роботяга рве за кордон. Алкаш бухає. Ну а та купка отаких чесних платить вчасно, не смітить, і бодається на хфорумах, як краще треба зробити)))
З.и. А корінь, фундамент він вічний. Адам Сміт дуже влучно показав суть для ринку (РОЗВИТКУ ринку) -- вигода для обох сторін. Продавити можна, але для сталого розвитку необхідно вигода для обох сторін.
Звиняй за багато букв. Більш не буду розвозити. Тобто поясняти своє бачення. Може й хибне, але таке, як є. В мене. Ключове там, що тільки увесь комплекс заходів дає результат.
Є в держави бажання наповнювати бюджет за рахунок тих, хто може сплатити та сплачує, так чим це відрізняється від комісарів з маузерами, що теж наповнювали бюджет, а потім перерозподіляли туди, куди треба?! Зменшить населення споживання, утеплиться ... знайдуть інший захід для наповнення бюджету))
Бо нема в них бажання збільшувати його наповнення через ріст економіки, ринку. Адже для цього їм дійсно працювати треба.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 23 вер, 2021 21:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:GADFLY Трохи)) не так. От ти знов намагаєшся опонента виставити дурнем. Мова ж то не тільки (да навіть не стільки) в твоєму ТИ-канні опонентам. Агресивність вкупі зі зневагою не стільки в цьому-то в тебе. Я вже промовчу про твоє мені про "сделай себе укол в голову" і тещо (це до речі, що я підписався за колегу). Більш вагоме-то, наприклад, от ота твоя йому порада *Включай голову*. На що він відповів *Я бы сказал, что вам включить, но, боюсь (не сильно), забанят. *
Коротше, не маю бажання розбирати й показувати, бо ти й сам розумієш, що й чому робиш.
_______________________________ Стосовно ж питання дискусії. В мене не така думка, як ти її зрозумів і показав. Не менталітет!!! А ота сама економічна поведінка, про яку тобі вже згадували. Бо люди так ведуть себе чому? Да тому що: 1. Нема довіри до влади, можновладців. Тобто, що нема сенсу не обдурити, а сплатити, як треба. 2. Нема роботи цієї влади, держави, посадовців по виконанню своїх обов'язків. Отакі покарання в розвинутих державах (за несплату податків, не вбраний сніг, і т.д.) мабуть не від гарного менталітету чи високої)) свідомості.
Може ще є складові. Але суть: тільки довіри до влади недостатньо. Тільки вимог до населення недостатньо, якщо нема довіри. Тільки при всіх складових зміниться економповедінка (менталітет, якщо хочеш так називати).
Ось у цьому полягає головне обдурення людей, населення чиновниками, можновладцями. Вони дають, роблять частку і наголошують, що ось зробили -- дали автомобіль. Як у Європі)) А те що без карбюратора або з паламаним карбюратором і тому НЕМА результату, про те мовчок.
Дали "ринкову" ціну і усе. Тому результату нема і не буде. Бо їм (саме тим, в кого в ПРЯМИХ ОБОВ'ЯЗКАХ розвивати, робити, реформувати для результату) абсолютно не потрібен отой результат. Їх влаштовує те, що є. І змога не працювати, не виконувати свої прямі обов'язки.
В такій ситуації пересічні намагаються урвати кожен сам собі... Бабця голосить субсідію. 1000 квметрик не платить. Рукастий роботяга рве за кордон. Алкаш бухає. Ну а та купка отаких чесних платить вчасно, не смітить, і бодається на хфорумах, як краще треба зробити)))
З.и. А корінь, фундамент він вічний. Адам Сміт дуже влучно показав суть для ринку (РОЗВИТКУ ринку) -- вигода для обох сторін. Продавити можна, але для сталого розвитку необхідно вигода для обох сторін.
Звиняй за багато букв. Більш не буду розвозити. Тобто поясняти своє бачення. Може й хибне, але таке, як є. В мене. Ключове там, що тільки увесь комплекс заходів дає результат.
Прости, но я не могу относится с уважением к людям, которые за свои три копейки в кармане и сиюминутной выгоды готовы родину продать. У меня, кроме отвращения, к ним никаких чувств не возникает. Поэтому и тон такой... Вчера всех устраивал рынок, все кричали - ДАВАЙ ЦЕНУ КАК НА РЫНКЕ (когда год назад цена в мае упала до 2 тыс грн у нас на рынке, а облы предлагали газ по 5 грн). Но как только рынок развернулся- тут же вспомнили о себестоимости добычи, о статьях конституции, о моральных каких-то устоях. Быстро переобулись. Удар держать надо, а не быть РАЗМАЗНЕЙ. Надеюсь, я смог донести мой тезис основной- ГАЗ ДОЛЖЕН ПРОДАВАТЬСЯ ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ с адресными субсидиями. А не по социалистической всем и вся. Пример Венесуэлы тому подтверждение. Все, на этом упражнения закончили.
https://www.rbc.ua/rus/news/naftogazu-h ... 65147.html Ну вот....дыра только от рзницы в цене- уже 70 ярдов. Это сколько? 2.5 ярда зелени? Только за один отопительный сезон? Нормально так социализм строим. Это только от разницы в цене. Как вам такое, любители социализма? ))) Будут сейчас наливать ОВГЗ, которые потом будем погашать все мы вместе взятые вместе с нашими детьми. Печатать гривну, разбалансировать бюджет, валить в последствии курс и т.д. Ничего, главное чтобы быдло с 1000 метрами не замерзло, да на местах в областях мужики и дальше свободно водку херячили и ни о чем не беспокоились. И да....Фирташу тоде чтоб сладко жилось (списали же ему 30 ярдов летом). мы же это уже проходили неоднократно до 14 года. Все помнят, чем это заканчивалось...
У керівника «Нафтогазу» Юрія Вітренко є план порятунку України від газової катастрофи, що пов’язана з необхідність купувати імпортний газ на зиму. План вже нібито презентували Володимиру Зеленському. У перелік заходів включено націоналізацію облгазів та відкачуванням з «Оператора ГТС» близько 50 млрд грн. За розрахунками авторів презентації так вдасться витягнути з «ОГТСУ» близько 28 млрд грн. Ще 20 млрд грн державному оператору пропонують позичити у державних банків, але це можливо лише, якщо буде політична підтримка з боку Нацбанку та Офісу президента. Бо всі розуміють, що ці гроші ніколи не повернуться. А просто згорять на погашенні протестних настроїв для збереження рейтингу Зеленського. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/de-vlada-pl ... enko-.html