Злой ты, недобрый (с) Почему нельзя просто взять и заплатить 32 грн за куб? Сережа Фурса говорит, что даже 35 "будет нормально"
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:04
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:17
Звідкі стільки кізяків візьметься? Ви багато корів бачили останнім часом в околицях свого цоколя чи деінде?
п.с. Думаєте в Європі хтось реально купує ВЕСЬ необхідний обсяг газу по цій ціні? Не один реальний бізнес на сьогодні такий прайс не потягне. Докуповують може 5-10% необхідного, все інше-по довгостроковим контрактам і по зовсім іншій ціні. А в кого таких контрактів нема-то хто ж їм лікар?
Додано: Чет 30 вер, 2021 09:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це як підгоратимуть копита у зрадофілів, які наїлися "дешевого" ягелю, бо не приходить мороз і ягель не росте в ціні)))))).
Новий тренд до заклинань - Дід Мороз прийде з холодами та долар подорожчає.
Тим часом в ПХГ вже 18.85 млрд куб. м газу
|