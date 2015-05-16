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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:04

  flyman написав:
  bred написав:edgar_po, а далі почнуть імпортувати

а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?


Злой ты, недобрый (с) Почему нельзя просто взять и заплатить 32 грн за куб? Сережа Фурса говорит, что даже 35 "будет нормально"

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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:17

  flyman написав:
  bred написав:edgar_po, а далі почнуть імпортувати

а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?


Звідкі стільки кізяків візьметься? Ви багато корів бачили останнім часом в околицях свого цоколя чи деінде? :mrgreen:
п.с. Думаєте в Європі хтось реально купує ВЕСЬ необхідний обсяг газу по цій ціні? Не один реальний бізнес на сьогодні такий прайс не потягне. Докуповують може 5-10% необхідного, все інше-по довгостроковим контрактам і по зовсім іншій ціні. А в кого таких контрактів нема-то хто ж їм лікар? :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Також потеплішало, були побоювання, що опалювальний сезон прийдеться починати раніше базових 15-хх чисел жовтня. Зараз і тут напруга спала, сподіваюсь опалення увімкнуть не раніше листопада.

Це як підгоратимуть копита у зрадофілів, які наїлися "дешевого" ягелю, бо не приходить мороз і ягель не росте в ціні)))))).
Новий тренд до заклинань - Дід Мороз прийде з холодами та долар подорожчає.
:-)
Тим часом в ПХГ вже 18.85 млрд куб. м газу https://utg.ua/utg/business-info/live.html і закачка йде далі за рахунок внутрішнього видобутку.
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