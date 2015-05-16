Несмотря на многочисленные претензии Киева, сегодня «Газпром» прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон уже назвал это «монополизацией газовых маршрутов российской компанией» и призвал «остановить РФ». «Ставится вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Использование рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», — заявил он. Также вспомнил Макогон и об украинской стороне, которая ни разу не нарушала обязательств и предоставляя Венгрии «наиболее экономически выгодный маршрут». «Более того, украинский маршрут является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объёмы торговли между компаниями обеих стран за последние годы», — добавил глава оператора ГТС

В общем, кошмар воплотился. При этом украинские мощности под транзит в Венгрию были законтрактованы на год вперёд – по 24,6 млн кубометров в сутки. То есть – если ничего не изменится – всего лишь до Нового года мы теоретически теряем 2,2 млрд кубов прокачки.



Более того, как говорят в компании-операторе ГТС: «С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют». Даже отбирать из трубы теперь нечего.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этот счёт предельно конкретен: сказал, что отвечать будет только перед венграми, которым в противном случае пришлось бы без нового соглашения с Москвой больше платить за газ. И что «Будапешт не может учитывать точку зрения Киева при поставках газа». Чем будто бы подшучивает над остальными европейскими странами и США, которые долго искали схемы, как сохранить транзит через Украину даже себе в убыток.



Тем временем газ в Европе уже торгуется на уровне $1200 за тысячу кубометров, а долги облгазов накануне отопительного сезона составили 88 млрд гривен…