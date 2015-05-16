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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 107108109110>
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:04

  flyman написав:
  bred написав:edgar_po, а далі почнуть імпортувати

а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?


Злой ты, недобрый (с) Почему нельзя просто взять и заплатить 32 грн за куб? Сережа Фурса говорит, что даже 35 "будет нормально"

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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:17

  flyman написав:
  bred написав:edgar_po, а далі почнуть імпортувати

а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?


Звідкі стільки кізяків візьметься? Ви багато корів бачили останнім часом в околицях свого цоколя чи деінде? :mrgreen:
п.с. Думаєте в Європі хтось реально купує ВЕСЬ необхідний обсяг газу по цій ціні? Не один реальний бізнес на сьогодні такий прайс не потягне. Докуповують може 5-10% необхідного, все інше-по довгостроковим контрактам і по зовсім іншій ціні. А в кого таких контрактів нема-то хто ж їм лікар? :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Також потеплішало, були побоювання, що опалювальний сезон прийдеться починати раніше базових 15-хх чисел жовтня. Зараз і тут напруга спала, сподіваюсь опалення увімкнуть не раніше листопада.

Це як підгоратимуть копита у зрадофілів, які наїлися "дешевого" ягелю, бо не приходить мороз і ягель не росте в ціні)))))).
Новий тренд до заклинань - Дід Мороз прийде з холодами та долар подорожчає.
:-)
Тим часом в ПХГ вже 18.85 млрд куб. м газу https://utg.ua/utg/business-info/live.html і закачка йде далі за рахунок внутрішнього видобутку.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:20

Потихоньку освобождаемся от газовой кабалы кремля:
Несмотря на многочисленные претензии Киева, сегодня «Газпром» прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон уже назвал это «монополизацией газовых маршрутов российской компанией» и призвал «остановить РФ».

«Ставится вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Использование рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», — заявил он.

Также вспомнил Макогон и об украинской стороне, которая ни разу не нарушала обязательств и предоставляя Венгрии «наиболее экономически выгодный маршрут».

«Более того, украинский маршрут является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объёмы торговли между компаниями обеих стран за последние годы», — добавил глава оператора ГТС


В общем, кошмар воплотился. При этом украинские мощности под транзит в Венгрию были законтрактованы на год вперёд – по 24,6 млн кубометров в сутки. То есть – если ничего не изменится – всего лишь до Нового года мы теоретически теряем 2,2 млрд кубов прокачки.

Более того, как говорят в компании-операторе ГТС: «С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют». Даже отбирать из трубы теперь нечего.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этот счёт предельно конкретен: сказал, что отвечать будет только перед венграми, которым в противном случае пришлось бы без нового соглашения с Москвой больше платить за газ. И что «Будапешт не может учитывать точку зрения Киева при поставках газа». Чем будто бы подшучивает над остальными европейскими странами и США, которые долго искали схемы, как сохранить транзит через Украину даже себе в убыток.

Тем временем газ в Европе уже торгуется на уровне $1200 за тысячу кубометров, а долги облгазов накануне отопительного сезона составили 88 млрд гривен…
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:46

  Вкладчик1234 написав:Потихоньку освобождаемся от газовой кабалы кремля:

смотрим на карту - и понимаем, что экономики в действиях Кремля - ноль. им нужно получить газовый рычаг давления газа на Украину.

и даже если нам предложат прямой договор поставки, от его условий можно будет только прослезиться...

нам надо к этому готовится - что именно делать, пусть думают специалисты. снижать потребление газа надо продолжать и увеличивать добычу - вплоть до сланцевого газа. не было бы счастья - а так будет стимул.

а Европа пусть тоже думает, что делать с потерявшим берега монополистом-поставщиком. это двусторонняя игра, а не в одни ворота, как думает Газпром.
Наблюдаемс
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:22

  Shaman написав:нам надо к этому готовится - что именно делать, пусть думают специалисты. снижать потребление газа надо продолжать и увеличивать добычу - вплоть до сланцевого газа. не было бы счастья - а так будет стимул.

а Европа пусть тоже думает, что делать с потерявшим берега монополистом-поставщиком. это двусторонняя игра, а не в одни ворота, как думает Газпром.
Наблюдаемс

"Нам надо думать" - какой там год "війни"? И только "надо думать"? А до этого чем занимались?

Тоже самое и по Европке
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:23

Рыночек не порешал

Во Франции правительство приняло решение о замораживании цены на газ до апреля 2022 года в ожидании падения ценника на голубое топливо. Об этом сообщил премьер-министра Франции Жана Кастекса, предает издание Le Figaro.

"Повышения цен на газ больше не будет", — заявил Кастекса и добавил, что цена на газ для французов останется без изменений до апреля 2022 года, а после этого, согласно ожиданиям французских аналитиков, она должна упасть.

"Цены повысятся на 12,6% в октябре, но это будет в последний раз", — говорится в сообщении главы правительства.


https://www.lefigaro.fr/conso/le-gouvernement-va-bloquer-les-prix-du-gaz-jusqu-en-avril-annonce-jean-castex-20210930
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:43

  Shaman написав:.. снижать потребление газа надо продолжать ..

ну так все идет по плану - численность населения падает, трудовая миграция растет, все нормас.
насколько нужно снизить численность населения, чтобы потребление равнялось добыче?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:51

  sequence написав:
  Shaman написав:.. снижать потребление газа надо продолжать ..

ну так все идет по плану - численность населения падает, трудовая миграция растет, все нормас.
насколько нужно снизить численность населения, чтобы потребление равнялось добыче?

остряк...

про эффективность слышали? у нас еще далеко до энергоэффективности производства

и населению надо меньше тратить - если кто-то сжигает в месяц 1 тыс м3 - то это проблемы населения - точнее, значит может себе позволить.

про ЖКХ и облгазы, и про их химию вообще молчу

когда первый раз подняли цену на газ - потребление сразу на 20% снизилось

холява закончилась лет 30 назад, но все еще живет в головах. продолжаем идти по пустыне
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:55

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:нам надо к этому готовится - что именно делать, пусть думают специалисты. снижать потребление газа надо продолжать и увеличивать добычу - вплоть до сланцевого газа. не было бы счастья - а так будет стимул.

а Европа пусть тоже думает, что делать с потерявшим берега монополистом-поставщиком. это двусторонняя игра, а не в одни ворота, как думает Газпром.
Наблюдаемс

"Нам надо думать" - какой там год "війни"? И только "надо думать"? А до этого чем занимались?

Тоже самое и по Европке

если это критика правительства - у нас с 2019 больше про видосики и про пиар

сейчас в 2021 году Газпром использует не рыночные механизмы для продвижения своих целей - надеюсь Европа сделает свои выводы на будущее
Shaman
 
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