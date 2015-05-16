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а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних? грітись будем сушеними кізяками?
Звідкі стільки кізяків візьметься? Ви багато корів бачили останнім часом в околицях свого цоколя чи деінде? п.с. Думаєте в Європі хтось реально купує ВЕСЬ необхідний обсяг газу по цій ціні? Не один реальний бізнес на сьогодні такий прайс не потягне. Докуповують може 5-10% необхідного, все інше-по довгостроковим контрактам і по зовсім іншій ціні. А в кого таких контрактів нема-то хто ж їм лікар?
somilitark написав:Також потеплішало, були побоювання, що опалювальний сезон прийдеться починати раніше базових 15-хх чисел жовтня. Зараз і тут напруга спала, сподіваюсь опалення увімкнуть не раніше листопада.
Це як підгоратимуть копита у зрадофілів, які наїлися "дешевого" ягелю, бо не приходить мороз і ягель не росте в ціні)))))). Новий тренд до заклинань - Дід Мороз прийде з холодами та долар подорожчає.
Потихоньку освобождаемся от газовой кабалы кремля:
Несмотря на многочисленные претензии Киева, сегодня «Газпром» прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон уже назвал это «монополизацией газовых маршрутов российской компанией» и призвал «остановить РФ».
«Ставится вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Использование рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», — заявил он.
Также вспомнил Макогон и об украинской стороне, которая ни разу не нарушала обязательств и предоставляя Венгрии «наиболее экономически выгодный маршрут».
«Более того, украинский маршрут является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объёмы торговли между компаниями обеих стран за последние годы», — добавил глава оператора ГТС
В общем, кошмар воплотился. При этом украинские мощности под транзит в Венгрию были законтрактованы на год вперёд – по 24,6 млн кубометров в сутки. То есть – если ничего не изменится – всего лишь до Нового года мы теоретически теряем 2,2 млрд кубов прокачки.
Более того, как говорят в компании-операторе ГТС: «С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют». Даже отбирать из трубы теперь нечего.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этот счёт предельно конкретен: сказал, что отвечать будет только перед венграми, которым в противном случае пришлось бы без нового соглашения с Москвой больше платить за газ. И что «Будапешт не может учитывать точку зрения Киева при поставках газа». Чем будто бы подшучивает над остальными европейскими странами и США, которые долго искали схемы, как сохранить транзит через Украину даже себе в убыток.
Тем временем газ в Европе уже торгуется на уровне $1200 за тысячу кубометров, а долги облгазов накануне отопительного сезона составили 88 млрд гривен…
Вкладчик1234 написав:Потихоньку освобождаемся от газовой кабалы кремля:
смотрим на карту - и понимаем, что экономики в действиях Кремля - ноль. им нужно получить газовый рычаг давления газа на Украину.
и даже если нам предложат прямой договор поставки, от его условий можно будет только прослезиться...
нам надо к этому готовится - что именно делать, пусть думают специалисты. снижать потребление газа надо продолжать и увеличивать добычу - вплоть до сланцевого газа. не было бы счастья - а так будет стимул.
а Европа пусть тоже думает, что делать с потерявшим берега монополистом-поставщиком. это двусторонняя игра, а не в одни ворота, как думает Газпром. Наблюдаемс
Shaman написав:нам надо к этому готовится - что именно делать, пусть думают специалисты. снижать потребление газа надо продолжать и увеличивать добычу - вплоть до сланцевого газа. не было бы счастья - а так будет стимул.
а Европа пусть тоже думает, что делать с потерявшим берега монополистом-поставщиком. это двусторонняя игра, а не в одни ворота, как думает Газпром. Наблюдаемс
"Нам надо думать" - какой там год "війни"? И только "надо думать"? А до этого чем занимались?
Во Франции правительство приняло решение о замораживании цены на газ до апреля 2022 года в ожидании падения ценника на голубое топливо. Об этом сообщил премьер-министра Франции Жана Кастекса, предает издание Le Figaro.
"Повышения цен на газ больше не будет", — заявил Кастекса и добавил, что цена на газ для французов останется без изменений до апреля 2022 года, а после этого, согласно ожиданиям французских аналитиков, она должна упасть.
"Цены повысятся на 12,6% в октябре, но это будет в последний раз", — говорится в сообщении главы правительства.
Shaman написав:нам надо к этому готовится - что именно делать, пусть думают специалисты. снижать потребление газа надо продолжать и увеличивать добычу - вплоть до сланцевого газа. не было бы счастья - а так будет стимул.
а Европа пусть тоже думает, что делать с потерявшим берега монополистом-поставщиком. это двусторонняя игра, а не в одни ворота, как думает Газпром. Наблюдаемс
"Нам надо думать" - какой там год "війни"? И только "надо думать"? А до этого чем занимались?
Тоже самое и по Европке
если это критика правительства - у нас с 2019 больше про видосики и про пиар
сейчас в 2021 году Газпром использует не рыночные механизмы для продвижения своих целей - надеюсь Европа сделает свои выводы на будущее